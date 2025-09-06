கட்சியை விட்டு நீக்கிய எடப்பாடி! செங்கோட்டையனின் அடுத்த மூவ் இது தான்!

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் இப்போது இருந்தே சூடுபிடிக்க தொடங்கி உள்ளது. அதிமுக மற்றும் பாஜக தலைமையிலான NDA கூட்டணி எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் சுமூகமாக சென்று கொண்டிருந்த நிலையில், தற்போது பிரச்சனை ஆரம்பித்துள்ளது. அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் மீண்டும் ஒரு பெரும் புயல் வீச தொடங்கியுள்ளது. கட்சியின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.ஏ. செங்கோட்டையன், நேற்று கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட தலைவர்களை மீண்டும் இணைக்க வேண்டும் என்று குரல் எழுப்பி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தார். கோபிச்செட்டிபாளையத்தில் தனது தொண்டர்கள் மத்தியில் இவ்வாறு தெரிவித்து இருந்தார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி நடவடிக்கை!
செங்கோட்டையனின் இந்த கருத்து பரபரப்பாக பேசப்பட்ட நிலையில், அனைத்து கட்சி பொறுப்புகளிலிருந்தும் அவர் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார். எடப்பாடி பழனிசாமி கையெழுத்திட்ட அறிக்கையில் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த நீக்கம் குறித்து செங்கோட்டையனிடம் கேட்கப்பட்ட போது, இதனை மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று பதில் அளித்துள்ளார். இந்த சம்பவங்கள் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சர்ச்சையின் தொடக்க புள்ளி
நேற்று கோபிசெட்டிப்பாளையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த கே.ஏ. செங்கோட்டையன், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவை வீழ்த்த வேண்டுமானால், அதிமுகவிலிருந்து பிரிந்து சென்ற மற்றும் நீக்கப்பட்ட தலைவர்களான ஓ. பன்னீர்செல்வம், வி.கே. சசிகலா மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோரை மீண்டும் கட்சியில் சேர்க்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார். மேலும், இது தொடர்பாக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி 10 நாட்களுக்குள் ஒரு நல்ல முடிவை அறிவிக்க வேண்டும் என்றும், இல்லையென்றால் ஒற்றுமையை விரும்பும் தலைவர்கள் கூடி ஒரு முடிவை எடுப்போம் என்றும் ஒரு கெடு விதித்தார். செங்கோட்டையனின் இந்த கருத்து, அதிமுகவில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. ஆறு மூத்த தலைவர்கள் இதுகுறித்து எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து பேசியதாகவும், ஆனால் அவர் இந்த யோசனையை நிராகரித்துவிட்டதாகவும் செங்கோட்டையன் குறிப்பிட்டார்.
அதிமுக தலைமை அதிரடி நடவடிக்கை
செங்கோட்டையனின் இந்த கெடுவுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அவரை கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் நீக்கி உத்தரவிட்டார். செங்கோட்டையன், ஈரோடு புறநகர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் மாவட்ட அமைப்பு செயலாளர் ஆகிய முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்து வந்தார். கட்சி தலைமையின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கைக்கு பதிலளித்த செங்கோட்டையன், "கட்சியின் இந்த முடிவை மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்கிறேன். நான் வைத்த கோரிக்கை, எனது தனிப்பட்ட நலனுக்காக அல்ல, கட்சியின் நலனுக்காகவே" என்று கூறினார். இந்த நீக்கம், அதிமுகவில் நிலவி வரும் உட்கட்சிப் பூசலை மேலும் தீவிரமாக்கியுள்ளது.
ஆதரவுக் குரல்களும், எதிர்காலமும்
செங்கோட்டையனின் இந்த ஒற்றுமை குரலுக்கு, ஓ. பன்னீர்செல்வம், வி.கே. சசிகலா மற்றும் பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் ஆகியோர் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர். அதிமுக தொண்டர்களின் மனநிலையை செங்கோட்டையன் பிரதிபலிப்பதாக சசிகலா கூறியுள்ளார். எம்.ஜி.ஆர். மற்றும் ஜெயலலிதா காலத்திலிருந்தே கட்சியில் இருக்கும் ஒரு மூத்த தலைவர், இவ்வாறு வெளிப்படையாக குரல் எழுப்பியிருப்பது, எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமைக்கு ஒரு பெரும் சோதனையாக அமைந்துள்ளது. செங்கோட்டையனின் இந்த திடீர் பேச்சுக்கு பின்னால், பாஜகவின் அழுத்தம் இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
