வீட்டு மொட்டை மாடியில் பதுங்கி இருந்த நபர்! அதிர்ச்சியடைந்த விஜய்! நடந்தது என்ன?

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த வாரம் முதல் தமிழகம் முழுவதும் சூறாவளி சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளார். முதல் நாளில் திருச்சி மற்றும் அரியலூரில் மக்கள் சந்திப்பை நடத்திய விஜய் இந்த வாரம் நாகப்பட்டினம் செல்ல உள்ளார். இதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை மட்டும் மக்களை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார் விஜய். மேலும் கடந்த வாரம் விடுபட்டு போன பெரம்பலூர் மக்களையும் விரைவில் சந்திக்க உள்ளார். இந்நிலையில் விஜய்யின் வீட்டில் பதுங்கி இருந்த ஒரு நபரால் தற்போது பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
விஜய் வீட்டில் இருந்த நபர்!
தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவரும், முன்னணி நடிகருமான விஜய்யின் சென்னை நீலாங்கரை வீட்டில், மத்திய அரசு வழங்கிய Y பிரிவு பாதுகாப்பையும் மீறி, மர்ம நபர் ஒருவர் வீட்டின் மொட்டை மாடி வரை சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. நடிகர் விஜய், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் களத்தில் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறார். ஒவ்வொரு வாரமும் தமிழகத்தின் முக்கிய மாவட்டங்களுக்கு சென்று மக்களை சந்தித்து வருகிறார். இந்த சூழலில், அவரது பாதுகாப்பிற்காக மத்திய அரசின் சார்பில் Y பிரிவு பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டு, சுழற்சி முறையில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நேற்று செப்டம்பர் 18 மாலை விஜய்யின் வீட்டின் மொட்டை மாடியில், மர்ம நபர் ஒருவர் சாவகாசமாக அமர்ந்திருப்பதை, பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். உடனடியாக, அந்த நபரை சுற்றி வளைத்து பிடித்துள்ளனர். அப்போது, அவர் சுயநினைவு இல்லாத நிலையில் இருந்தது தெரிய வந்துள்ளது. போலீசார் நடத்திய தொடர் விசாரணையில், அந்த நபர் மதுராந்தகத்தை சேர்ந்த 24 வயதான அருண் என்பது தெரிய வந்தது. மேலும், அவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு அதற்காக சிகிச்சை பெற்று வருவதும், தற்போது வேளச்சேரியில் உள்ள தனது சித்தி வீட்டில் தங்கி இருப்பதும் தெரியவந்தது. விஜய்யை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையில், தனியாக புறப்பட்டு வந்த அவர் யாருடைய கண்ணிலும் படாமல், வீட்டிற்குள் நுழைந், மொட்டை மாடிக்கு சென்றுள்ளார். இதையடுத்து, போலீசார் அவரை மீட்டு கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மனநல காப்பகத்தில் சிகிச்சைக்காக ஒப்படைத்தனர்.
பாதுகாப்பில் ஏற்பட்ட குளறுபடி
இந்த சம்பவம், விஜய்யின் வீட்டில் உள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. பல அடி உயரமுள்ள கோட்டை சுவர்கள், பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு என அனைத்தும் இருந்தும், ஒரு நபர் எப்படி எளிதாக வீட்டிற்குள் நுழைந்து, மொட்டை மாடி வரை சென்றார் என்பது புரியாத புதிராக உள்ளது. இது தொடர்பாக, நீலாங்கரை போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அரசியல் களத்தில் விஜய் தீவிரமாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில், அவரது இல்லத்தில் நடைபெற்ற இந்த பாதுகாப்பு மீறல் சம்பவம், பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
