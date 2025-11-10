பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் வராது? அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிர்ச்சி.. முழு விவரம்!

Old Pension Scheme Latest Update: 2004 ஜனவரி 1 அன்று அறிமுகமான தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதிய அமைப்பை முற்றிலும் மாற்றியமைத்தது. இது பல ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் இருந்த அரசு முழுமையாக நிதி வழங்கும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS) முறையை ஒழித்தது. இப்போது, 21 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, மத்திய அரசு 2025 ஏப்ரல் 1 முதல் Unified Pension Scheme (UPS) எனப்படும் புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது OPS மற்றும் NPS ஆகிய இரண்டிலிருந்து முக்கிய அம்சங்களை இணைத்துள்ள சமச்சீர் முறை. UPS திட்டம் NPS போல ஊழியர்களின் பங்களிப்புடன் இயங்கும்; அதே நேரத்தில் OPS போல குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய உத்தரவாதத்தையும் வழங்குகிறது. ஆனால் இதற்கான தகுதி, குறைந்தபட்ச பணிப் பருவம் முடிந்திருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனைக்குட்பட்டதாகும்.
OPS மீட்டெடுப்புக் கோரிக்கைகள் மற்றும் 8வது ஊதியக்குழு
மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவை (Pay Commission) அறிவித்த பிறகு, அரசாங்க ஊழியர் சங்கங்கள் OPS-ஐ மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலுவாக முன்வைத்தன. அதற்கு மத்திய அரசு, "OPS-ஐ மீண்டும் கொண்டு வருவது எங்கள் பரிசீலனையில் இல்லை" என்று தெளிவாக அறிவித்தது.
சமீபத்தில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், 8வது ஊதியக்குழுவின் வரையறை விதிகள் (Terms of Reference - ToR) அங்கீகரிக்கப்பட்டன. அந்த விதிகளில் "பங்களிப்பற்ற ஓய்வூதியத் திட்டங்களின் நிதிச்சுமை" பற்றிய முக்கிய குறிப்பு இடம்பெற்றது. இது OPS மாதிரிப் பங்களிப்பற்ற திட்டங்களை அரசு மீண்டும் ஏற்க விரும்பவில்லை என்பதற்கான மறைமுக அறிகுறியாக பார்க்கப்படுகிறது.
பொருளாதார நிலை மற்றும் சாத்தியக்கூறுகள்
அமைச்சரவையால் அனுமதிக்கப்பட்ட விதிகளின்படி, ஊதியக்குழு அடுத்த 18 மாதங்களில் பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அவை உருவாகும் போது, நாட்டின் நிதிநிலை, பொருளாதார வளர்ச்சி, நலத்திட்டங்களுக்கான செலவுகள், நிதி ஒழுங்கு போன்றவை கருத்தில் கொள்ளப்படும். குறிப்பாக "பங்களிப்பற்ற ஓய்வூதியத் திட்டங்களின் நிதிச்சுமை" என்பது அரசுக்குப் பெரும் சுமையாக இருப்பதால், OPS மாதிரித் திட்டங்கள் எதிர்காலத்தில் நடைமுறையாக்கப்பட வாய்ப்பில்லை என நிதி வட்டாரங்கள் விளக்குகின்றன.
மூன்று முக்கிய ஓய்வூதியத் திட்டங்களின் வித்தியாசம்
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS)
2004 ஜனவரி 1க்கு முன் நியமிக்கப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு மட்டும் பொருந்தியது. இதில் ஊழியர் எந்தப் பங்களிப்பும் செய்யாதபோதும், ஓய்வு பெற்ற பிறகு அரசு முழு ஓய்வூதியத்தை வழங்கியது. இதனால் இது நிதி ரீதியாக நிலைத்தன்மையற்றதாக மாறியது.
புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS)
ஊழியரும் அரசும் தங்களின் சம்பளத்தில் ஒரு பகுதியை பங்குச் சந்தை சார்ந்த நிதியில் முதலீடு செய்கின்றனர். ஓய்வூதியத் தொகை, முதலீட்டில் கிடைக்கும் இலாபத்தைப் பொறுத்தது என்பதால் உறுதியான வருமான நிர்ணயம் கிடையாது. இருப்பினும், இது அரசுக்குத் தளர்ந்த நிதிச்சுமையை வழங்குகிறது.
ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS)
NPS போன்று ஊழியர் பங்களிப்பு கொண்டும், OPS போல ஓய்வூதிய உத்தரவாதத்தையும் வழங்கும் சமநிலை முறை. இத்திட்டம் ஊழியர்களுக்கு ஓய்வு பெறும் பின்பும் நிதி பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் விதமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், அரசு நிதிசுமையை கட்டுப்படுத்தும் திறன்பெற்ற அமைப்பாக UPS பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த கோரி, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பான ஜாக்டோ-ஜியோ நவம்பர் 18ஆம் தேதி வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. மேலும், அரசு ஊழியர்களுக்கு திமுக கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் என அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கோரிக்கை நியாயமானவை என்றும் அதுமட்டுமின்றி, இந்தக் கோரிக்கைகளில் பெரும்பாலானவை 2021ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுகவால் வாக்குறுதியாக அளிக்கப்பட்டவை தான். அந்த வாக்குறுதிகளை திமுக அரசு நிறைவேற்றி இருந்தால், அரசு ஊழியர்களும், ஆசிரியர்களும் போராட்டம் நடத்த வேண்டிய தேவையே எழுந்திருக்காது என தனது கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார்.
