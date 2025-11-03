English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கோவை மாணவி வன்கொடுமை: கடத்தியது முதல் போலீசார் கண்டுபிடித்தது வரை.. நடந்தது என்ன?

கோவை மாணவி வன்கொடுமை: கடத்தியது முதல் போலீசார் கண்டுபிடித்தது வரை.. நடந்தது என்ன?

Coimbatore college girl sexual assault: கோயம்புத்தூர் அருகே கல்லூரி மாணவி கடத்தப்பட்டு, கூட்டாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 3, 2025, 05:01 PM IST

Trending Photos

ஐப்பசி 17 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஐப்பசி 17 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பெருகும், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon8
Venus Transit
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பெருகும், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
ஐப்பசி மாத பவுர்ணமி.. கிரிவலம் செல்ல உகந்த நேரம் இதுதான்.. நோட் பண்ணுங்க
camera icon7
ஐப்பசி மாத பவுர்ணமி.. கிரிவலம் செல்ல உகந்த நேரம் இதுதான்.. நோட் பண்ணுங்க
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன்
camera icon13
Venus Transit
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன்
கோவை மாணவி வன்கொடுமை: கடத்தியது முதல் போலீசார் கண்டுபிடித்தது வரை.. நடந்தது என்ன?

மதுரையை சேர்ந்த 19 வயதான பெண் மாணவி ஒருவர் கோவை நகரில் உள்ள ஒரு தனியார் கல்லூரியில் படித்து வருகிறார். கல்லூரிக்கு அருகில் உள்ள தனியார் விடுதியில் தங்கி வந்த அவர், நேற்று (நவம்பர் 02) ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை என்பதால், தனது ஆண் நண்பருடன் காரில் வெளியே சென்றார்.  இருவரும் இரவு 11 மணியளவில் கோவை விமான நிலையம் பின்புறம் உள்ள ப்ருந்தாவன் நகர் பகுதியில் காரை நிறுத்தி பேசிக் கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மாணவியை கடத்திய மூன்று நபர்கள் 

அப்போது அவ்வழியாக மதுபோதையில் வந்த மூன்று நபர்கள் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதியில் கார் நிறுத்தப்பட்டிருப்பதை கவனித்து, அருகே சென்றனர். அவர்கள் காரை அணுகி இருவரையும் வெளியே வருமாறு மிரட்டியதும், மாணவி மற்றும் அவரது நண்பர் அங்கிருந்து தப்பிக்க முயன்றனர். ஆனால் குற்றவாளிகள் காரை தடுத்து கண்ணாடியை உடைத்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து அவ்விடம் இருந்த ஆண் நண்பரின் தலையில் அரிவாளால் தாக்கியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இரத்த காயத்தால் அவர் மயங்கி விழுந்தார்.  

இந்த நிலையில், கத்தி முனையில் மாணவியை கடத்திச் சென்ற மூவரும், ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத காட்டுப் பகுதியில் வைத்து வன்கொடுமை செய்துள்ளனர். நள்ளிரவு 2 மணியளவில் மயக்கம் தெளிந்த ஆண் நண்பர், மாணவியை காணாமல் போனதை கவனித்து உடனே 100-க்கு அழைத்து போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் 

இதையடுத்து பீளமேடு போலீஸார் விரைந்து சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று தேடுதல் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர். அப்போது புதர் மண்டிய இடத்தில், மாணவி நிர்வாகமாக சிதைந்த நிலையில் கிடந்ததை கண்டு போலீஸாரே அதிர்ச்சி அடைந்தனர். மாணவி அதிகாலை 4 மணிவரை உடலில் உடை இல்லாமலும் உதவிக்கு யாரையும் அழைக்க முடியாமல் அங்கேயே பரிதவித்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது.  

பின்னர் மாணவியை போலீஸார் மீட்டு அருகிலுள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி சிகிச்சை அளித்தனர். சம்பவம் குறித்து போலீஸார் வழக்கு பதிவு செய்து, குற்றவாளிகளை பிடிக்க தனிப்படை அமைத்துள்ளனர். தடயவியல் துறை அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு செய்து தடயங்களை சேகரித்துள்ளனர். சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதி மக்கள் வசிப்பதற்கு தூரமாகவும், சிசிடிவி கேமராக்கள் இல்லாத இடமாகவும் இருப்பதால், அருகிலுள்ள பகுதிகளில் உள்ள கேமரா பதிவுகள் பரிசோதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.  

இச்சம்பவம் கோவை நகரம் முழுவதும் அதிர்ச்சியையும், பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்த கடும் கேள்விகளையும் கிளப்பியுள்ளது. பல்வேறு சமூக, மாணவர், அரசியல் அமைப்புகள் இந்தக் கொடூரச் செயலை கண்டித்து குற்றவாளிகளை கடுமையாக தண்டிக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தி வருகின்றன.  

மேலும் படிக்க: கோவையில் அதிர்ச்சி.. கல்லூரி மாணவியை கடத்தி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை!

மேலும் படிக்க: ரூல்ஸ் பாலோ பண்ணுங்கடா.. ரீல்ஸ் மோகத்தால் தூத்துக்குடி இளைஞருக்கு நேர்ந்த கதி.. ரயிலில் சம்பவம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
CoimbatoreSexual assaultGang Rapecollege girl rape caseCoimbatore airport

Trending News