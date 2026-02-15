3 வயது சிறுமியை கூட... கள்ளக்காதலன் செய்த செயல்! மோகத்தால் வந்த வினை!

தருமபுரி சாலை விநாயகர் கோவில் தெருவில் குடியிருந்து வருபவர் சிவசங்கர். இவருக்கும் பாலக்கோடு அருகே உள்ள எழிலரசி (23) என்பவருக்கும் கடந்த 4 வருடங்களுக்கு முன்பு திருமணமாகி 3 வயதில் (சிவதர்ஷிகா) ஒரு பெண் குழந்தை உள்ளது. இந்நிலையில் பாலக்கோடு பகுதியை சேர்ந்த ஐயப்பன்(28) என்ற வாலிபருக்கும் எழிலரசிக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது, இது நாளடைவில் திருமணத்திற்க்கு மீறிய உறவாக மாறி ஈருடல் ஓரூயிர் ஆகினர். இதனையறிந்த சிவசங்கர் தனது மனைவி எழிலரசியை பல முறை கண்டித்துள்ளார்.
கள்ளகாதல்
மேலும் கள்ளகாதல் கண்ணை மறைத்ததால் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சிவசங்கரை கைவிட்டுவிட்டு தனது குழந்தையுடன் தருமபுரியில் பகுதியில் உள்ள ஒரு வாடகை வீட்டில் ஐயப்பனுடன் சென்று கனவன் மனைவியாக வசித்து வந்துள்ளார். ஆனால் அவரது குழந்தை இவர்களுக்கு இடையூறாக இருப்பதாக கருதிய ஐயப்பன் குழந்தையை அவரின் தந்தை சிவசங்கரிடம் அனுப்பி விடுமாறு கூறி உள்ளார். ஆனால் எழிலரசி குழந்தையை அனுப்ப மறுத்ததால் ஆத்திரமடைந்த ஐயப்பன் தினமும் குடிபோதையில் வந்து குழந்தை (சிவதர்ஷிகாவை) சிகரெட்டால் உடல் முழுவதும் சூடுவைத்து சித்தரவதை செய்து ரசித்துள்ளார். இவை அனைத்தும் எழிலரசிக்கு தெரிந்தே நடந்துள்ளது.
சிறுமிக்கு சூடு!
இந்நிலையில் கடந்த 13ம் தேதி நள்ளிரவு குழந்தைக்கு கடும் உடல் நல பாதிப்பு ஏற்பட்டதால் எழிலரசி குழந்தையை தருமபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்துள்ளார். அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. தகவலறிந்த தருமபுரி நகர காவல் துறையினர் எழிலரசி மற்றும் ஐயப்பன் இருவரிடமும் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில் குழந்தைக்கு சூடு வைத்தது உறுதியானதால் இருவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். கள்ள காதல் மோகத்தால் 3 வயது சிறுமிக்கு நடந்த கொடுமை சோகத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
