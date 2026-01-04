Pongal Gift: பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு நிறுத்தம்! மக்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி!

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பரிசு தொகுப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சி புதுச்சேரியில் கடைசி நேரத்தில் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. நேற்று மாலை 4.30 மணிக்கு முதலமைச்சர் தொடங்கி வைக்க இருந்த இந்த விழா எந்த ஒரு முன் அறிவிப்பும் இல்லாமல் திங்கட்கிழமைக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது. இதனால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி மற்றும் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர். புதுச்சேரி அரசு சார்பாக அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ரூ.750 முதல் ரூ.800 மதிப்பிலான பொங்கல் பொருட்கள் வழங்க அறிவிப்பு வெளியானது. திலாசுப்பேட்டை உள்ளிட்ட ரேஷன் கடைகளில் விழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் நிறைவடைந்து, முதலமைச்சர் வீட்டிற்கு அருகில் நிகழ்ச்சி நடைபெற தயாராக இருந்தது. ஆனால், நெய் மற்றும் சில அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைக்கவில்லை என்ற காரணத்தால், அனைத்து பொருட்களையும் ஒருங்கணித்து வழங்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
பூட்டப்பட்ட கடைகள்
இந்த விழாவுக்காக தயார் செய்யப்பட்ட பொங்கல் தொகுப்புகளை அதிகாரிகள் மீண்டும் எடுத்து ரேஷன் கடைகளில் வைத்து, கடைகளை பூட்டிவிட்டு சென்றனர். அறிவிப்பு பலகையில் இருந்த "இன்று பொருட்கள் வழங்கப்படும்" என்ற அறிவிப்பையும் அகற்றி விட்டனர். என்ன காரணத்திற்காக இந்த நிகழ்ச்சி ஒத்தி வைக்கப்பட்டது என்று பொது மக்களுக்கு தெளிவான விளக்கம் அளிக்கப்படவில்லை. புதுச்சேரி அரசின் கான்பெட் நிறுவனம் பொங்கல் தொகுப்புக்கான பொருட்களை வாங்கி முடித்துள்ளது. தொகுப்பில் 4 கிலோ அரிசி, சர்க்கரை, பாசிப்பருப்பு, 300 கிராம் நெய், 1 லிட்டர் சூரியகாந்தி எண்ணெய் ஆகியவை இடம் பெற்றுள்ளன. புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாஹே, யானாம் பகுதிகளில் உள்ள 3.70 லட்சம் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இந்த பொருட்கள் வழங்கப்பட உள்ளது.
பயனாளிகள் தகுதி
அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் சீனி அட்டைதாரர்கள் தவிர அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களும் இந்த தொகுப்பை பெறுவார்கள். நேற்று ஜனவரி 3 முதல் பொங்கல் பொருட்கள் வழங்கப்பட இருந்த நிலையில், கடைசி நேரத்தில் ரத்தானது. மேலும், இந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு வேஷ்டி சேலைகள் வழங்கும் திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டு, அதற்கான தொகை நேரடியாக மக்களின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு நபர் குடும்ப அட்டைக்கு ரூ.500 மற்றும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்கு ரூ.1000 நேரடியாக வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
இது ஏழை குடும்பங்களுக்கு பொங்கல் செலவுகளுக்கு நிதி நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. நீண்ட நேரம் காத்திருந்த மக்கள், விழா திடீரென ரத்தானதால் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர். சரியான தகவல் தொடர்பு இல்லாமையால் பொதுமக்கள் கோபமும் வருத்தமும் தெரிவித்துள்ளனர். நாளை திங்கட்கிழமை விழா நடைபெறும் என்று மட்டும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் துல்லியமான நேரம் குறிப்பிடப்படவில்லை. தமிழகத்திலும் பொங்கல் பரிசு தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி அரசி அட்டை தாரர்களுக்கு ரூ.3000 ரொக்க பணம் வழங்கப்பட உள்ளது.
