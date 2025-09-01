வாகன ஓட்டிகளுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி! நள்ளிரவு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

இந்தியா முழுவதும் அனைத்து பொருட்களின் விலையும் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் அதிக சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர். ஏற்கனவே பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுமக்களுக்கு மேலும் ஒரு சுமையை ஏற்றும் விதமாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள 25 சுங்கச்சாவடிகளில் கட்டணங்கள் இன்று செப்டம்பர் 1 நள்ளிரவு முதல் உயர்த்தப்படுகின்றன. இந்த திடீர் கட்டண உயர்வு, அன்றாட பயணிகள், சரக்கு வாகன ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தொழில் துறையினர் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும் படிக்க | மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு விஜய் அதிரடி உத்தரவு! உடனே செய்ய அறிவுறுத்தல்!
கட்டண உயர்வு
இந்தியாவில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், மத்திய அரசின் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகத்தின் கீழ் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நெடுஞ்சாலைகளில் பயண கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமையை, தனியார் நிறுவனங்களுக்கு அரசு வழங்கியுள்ளது. ஒப்பந்தத்தின்படி, இந்த நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மொத்த விலை அடிப்படையில், 5% முதல் 10% வரை சுங்கக் கட்டணத்தை உயர்த்திக்கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகின்றன. தமிழகத்தில் மட்டும் சுமார் 6,606 கி.மீ நீளமுள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் மொத்தம் 54 சுங்கச்சாவடிகள் இயங்கி வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாகவே தற்போது 25-க்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் இந்த கட்டண உயர்வு அமலுக்கு வருகிறது.
எவ்வளவு உயர்கிறது?
இந்த கட்டண உயர்வின் ஒரு பகுதியாக, மதுரை - எலியார்பத்தி சுங்கச்சாவடியில் அமலுக்கு வரும் புதிய கட்டண விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. கார், வேன், ஜீப் வகை வாகனங்களுக்கு ஒருமுறை மற்றும் இருமுறை பயணங்களுக்கு தலா ரூபாய் 5 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மாதாந்திரக் கட்டணம் ரூபாய் 65 அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இலகுரக வர்த்தக வாகனங்கள் ஒருமுறை பயணத்திற்கான கட்டணத்தில் மாற்றம் இல்லை. ஆனால், இருமுறை பயணத்திற்கு ரூபாய் 5-ம், மாதாந்திரக் கட்டணம் ரூபாய் 105-ம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. கனரக வாகனங்கள் ஒருமுறை பயணத்திற்கு ரூபாய் 5-ம், இருமுறை பயணத்திற்கு ரூபாய் 10-ம், மாதாந்திரக் கட்டணம் ரூபாய் 215-ம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மிக கனரக வாகனங்களுக்கு ஒருமுறை பயணத்திற்கு ரூபாய் 5-ம், இருமுறை பயணத்திற்கு ரூபாய் 20-ம், மாதாந்திரக் கட்டணம் ரூபாய் 345-ம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
FASTag இல்லாத வாகனங்களுக்கு இரட்டை கட்டணம்
மேற்கண்ட கட்டண உயர்வு, ஃபாஸ்டேக் வசதியை பயன்படுத்தும் வாகனங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்று சுங்கச்சாவடி நிர்வாகம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. ஃபாஸ்டேக் இல்லாத அல்லது அதில் போதுமான இருப்பு இல்லாத வாகனங்கள், நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்தை விட இரண்டு மடங்கு தொகையை ரொக்கமாக செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இது வாகன ஓட்டிகளுக்குக் கூடுதல் நிதி சுமையை ஏற்படுத்தும். இந்த சுங்கக் கட்டண உயர்வு, சரக்கு போக்குவரத்து செலவுகளை அதிகரிக்கும் என்பதால், காய்கறிகள், பால் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று பலரும் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். இது, பொதுமக்களின் மாதாந்திர பட்ஜெட்டில் மேலும் ஒரு சுமையை ஏற்படுத்தும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
மேலும் படிக்க | சென்னை காசிமேடு கடற்கரையில் கரைக்கப்பட்டு வரும் விநாயகர் சிலைகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ