English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • புதுச்சேரி : சொந்த மாநிலத்துக்குள்ளேயே இனி இதையெல்லாம் எடுத்துச் செல்ல முடியாது: ஏன் தெரியுமா?

புதுச்சேரி : சொந்த மாநிலத்துக்குள்ளேயே இனி இதையெல்லாம் எடுத்துச் செல்ல முடியாது: ஏன் தெரியுமா?

Puducherry Election Rules 2026 : புதுச்சேரி மக்கள் மட்டும் சொந்த மாநிலத்துக்குள்ளே செல்வது என்றாலும், தமிழ்நாடு, கேரளா உள்ளிட்ட மாநில காவல்துறை சோதனைகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 15, 2026, 07:17 PM IST
  • புதுச்சேரி தேர்தல் விதிமுறைகள்
  • சொந்த மாநிலத்துக்குள்ளே செல்வதில் சிக்கல்
  • ஏன்? என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

புதுச்சேரி : சொந்த மாநிலத்துக்குள்ளேயே இனி இதையெல்லாம் எடுத்துச் செல்ல முடியாது: ஏன் தெரியுமா?

Puducherry Election Rules 2026 : தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களுக்கு சட்டப்பேரவை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் (MCC) முழுவீச்சில் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இந்த தேர்தல் விதிமுறை நடத்தையால் புதுச்சேரி மக்கள் மட்டும் அந்த மாநில காவல்துறை சோதனை மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாடு, கேரளா உள்ளிட்ட மாநில காவல்துறையினரின் சோதனைகளையும் சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. அது ஏன்? என்பது குறிதுத இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

Add Zee News as a Preferred Source

புதுச்சேரி புவியல் அமைப்பு

புதுச்சேரி மக்களின் மிகப்பெரிய சவாலே அதன் புவியியல் அமைப்புதான். புதுச்சேரியிலிருந்து காரைக்காலுக்கோ அல்லது மாஹேவுக்கோ செல்ல வேண்டும் என்றால், நீங்கள் தமிழ்நாடு அல்லது கேரள மாநில எல்லைகளைக் கடக்க வேண்டும். இதனால், சொந்த மாநிலத்தின் ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்குச் செல்லும் பயணிகளே மற்ற மாநில காவல்துறையின் சோதனைகளை எதிர்கொள்ளும் சூழல் உள்ளது.

பாஸ்போர்ட் இல்லாத சோதனை

புதுச்சேரியிலிருந்து காரைக்காலுக்கு ஒருவர் செல்ல வேண்டுமென்றால், சுமார் 130 கி.மீ தூரம் கடலூர், சிதம்பரம், மயிலாடுதுறை எனத் தமிழகப் பகுதிகள் வழியாகப் பயணிக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் ஆங்காங்கே சோதனையில் ஈடுபடுவார்கள். நீங்கள் புதுச்சேரி பதிவெண் கொண்ட வாகனத்தில் செல்லும்போது, அவர்கள் உங்களைத் தீவிரமாகக் கண்காணிப்பார்கள். குடும்ப விசேஷங்கள் அல்லது மருத்துவத் தேவைகளுக்காகச் செல்பவர்கள், அதற்குரிய அழைப்பிதழ் அல்லது மருத்துவச் சீட்டு கையில் வைத்திருப்பது அவசியம்.

ரூ.50,000-க்கு மேல் ஆபத்து

தேர்தல் விதிகளின்படி, உரிய ஆவணங்கள் இன்றி 50,000 ரூபாய்க்கு மேல் ரொக்கப் பணம் கொண்டு செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரியில் வசிப்பவர் காரைக்காலில் உள்ள தனது நிலத்தை விற்ற பணத்தையோ அல்லது தொழில் முதலீட்டையோ கொண்டு சென்றால், அவர் தமிழக எல்லைக்குள் பிடிபட வாய்ப்பு அதிகம். தமிழகப் போலீசார் இது புதுச்சேரி தேர்தல் பணம் என்று கருதி பறிமுதல் செய்யக்கூடும். இதைத் தவிர்க்க, வங்கிப் பரிமாற்றங்களை பயன்படுத்துவதே புத்திசாலித்தனம்.

மதுபாட்டில் கனவிலும் நினைக்காதீர்கள்

புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலுக்கு இடையே பயணிப்பவர்கள் செய்யும் மிகப்பெரிய தவறு இதுதான். புதுச்சேரியில் மதுபானம் வாங்கி தமிழக எல்லை வழியாகக் காரைக்காலுக்கு எடுத்துச் செல்வது சாதாரண காலத்திலேயே குற்றம். தேர்தல் நேரத்தில் இது ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத குற்றமாக மாறக்கூடும். காரைக்கால் மற்றும் மாஹே எல்லைகளில் தமிழக மற்றும் கேரள காவல்துறையினர் ஜீரோ டாலரன்ஸ் முறையைப் பின்பற்றுவார்கள்.

வணிகர்கள் சந்திக்கும் நெருக்கடி

காரைக்கால் மற்றும் மாஹே பகுதிகளில் உள்ள ஜவுளி மற்றும் நகைக்கடை வணிகர்கள், புதுச்சேரி அல்லது அண்டை மாநிலங்களிலிருந்து பொருட்களைக் கொண்டு வருவதில் சிக்கல் ஏற்படும். பொருட்களை ஏற்றி வரும் வாகனங்களில் முறையான GST ரசீது மற்றும் E-Way Bill இல்லையென்றால், அவை தேர்தல் காலப் பரிசுப் பொருட்களாகக் கருதப்பட்டுப் பறிமுதல் செய்யப்படும்.

மாஹே மற்றும் ஏனாம் மக்களின் நிலை

மாஹே (கேரளா எல்லை): கேரளாவில் மதுவிலக்குக் கட்டுப்பாடுகள் அதிகம். தேர்தல் நேரத்தில் மாஹேவிலிருந்து கேரளாவுக்குள் நுழையும் ஒவ்வொரு வாகனமும் அங்குள்ள போலீசாரால் 'ஸ்கேன்' செய்யப்படும்.

ஏனாம் (ஆந்திரா எல்லை): ஆந்திராவின் கிழக்கு கோதாவரி மாவட்ட போலீசார் ஏனாம் எல்லைகளில் முகாமிடுவார்கள். அங்குள்ள மக்கள் ஆந்திராவுக்குள் நுழையும்போது தங்கள் அடையாள அட்டையைக் காண்பிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படலாம்.

பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு சில முக்கிய அறிவுரைகள்:

பயணத்தின்போது ஆதார் அட்டை அல்லது வாக்காளர் அடையாள அட்டையை எப்போதும் கைவசம் வைத்திருங்கள். அதிக அளவிலான வேட்டிகள், சேலைகள் அல்லது வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை மொத்தமாக வாகனத்தில் கொண்டு செல்வதைத் தவிர்க்கவும். எல்லைகளில் சோதனையிடும் அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதம் செய்யாமல், அவர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு உண்மையான பதில்களை அளிப்பது தேவையற்ற அலைச்சலைத் தவிர்க்கும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Puducherry Election Rules 2026Puducherry MCC RestrictionsPuducherry Cash Carry LimitKaraikal Travel RestrictionsPuducherry Liquor Rules Election

Trending News