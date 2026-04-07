விஜய்யின் வேட்புமனு ஏற்பு! ஆனாலும் ஒரு சிக்கல்! என்ன தெரியுமா?

2026ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான அரசியல் களம் நாள்தோறும் பல்வேறு சுவாரஸ்யமான திருப்பங்களை சந்தித்து வருகிறது. இந்த தேர்தலில் முதல் முறையாக தனது கட்சியின் சார்பில் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து களம் காணும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், வடசென்னையின் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு முக்கிய தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு நேற்று ஏப்ரல் 6 முடிவடைந்த நிலையில், இன்று ஏப்ரல் 7 நடைபெற்ற வேட்புமனு பரிசீலனையில் பெரம்பூர் தொகுதிக்கான விஜய்யின் வேட்புமனு அதிகாரப்பூர்வமாக தேர்தல் அதிகாரிகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
#breakingnews | விஜயின் வேட்பு மனு ஏற்கப்பட்டதற்கு திமுகவினர் எதிர்ப்பு#tvk | #vijay | #nomination | #ZeeTamilNews
— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) April 7, 2026
ஏற்கப்பட்ட பெரம்பூர் வேட்புமனு
தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு நடிகராக இருந்து முழுநேர அரசியல்வாதியாக உருவெடுத்துள்ள ஜோசப் விஜய், வடசென்னையின் மிக முக்கிய தொகுதியான பெரம்பூரில் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்திருந்தார் . ஏப்ரல் 7ம் தேதியான இன்று வேட்புமனு பரிசீலனை நடைபெற்ற நிலையில், அவரது ஆவணங்கள் அனைத்தும் சரியாக இருந்ததால், தேர்தல் அதிகாரி அவரது வேட்புமனுவை ஏற்றுக்கொண்டார் . விஜய்யின் மனு ஏற்கப்பட்ட செய்தி, பெரம்பூர் பகுதி தவெக தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதேவேளையில், அவர் போட்டியிடும் மற்றொரு தொகுதியான திருச்சி கிழக்கில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வேட்புமனுவின் நிலை குறித்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
குழப்பத்தை ஏற்படுத்த களமிறங்கிய மாற்று பெயர்கள்
பெரம்பூர் தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் உட்பட ஒட்டுமொத்தமாக 40 வேட்பாளர்கள் தங்களது வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளனர். இதில் மிகப்பெரிய ஆச்சரியமும் சுவாரஸ்யமும் என்னவென்றால், விஜய் மற்றும் ஜோசப் என்ற பெயர்களை கொண்ட மேலும் சிலரும் அங்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். ஜி. விஜய், கே. விஜய், எஸ். ஜோசப் மற்றும் எம். ஜோசப் என ஒரே பெயரை கொண்ட 4 பேர் பெரம்பூர் தொகுதியில் வேட்பாளர்களாக களமிறங்கியுள்ளனர். இது தற்செயலாக நடந்த ஒன்றல்ல என்றும், வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கும் போது, ஒரே பெயரில் பல வேட்பாளர்கள் இருந்தால் அது அவர்களுக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற உள்நோக்கத்தோடு, எதிர்க்கட்சிகளால் திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட அரசியல் வியூகம் என்றும் அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர். இத்தகைய தந்திரங்களை தவெக எவ்வாறு முறியடிக்க போகிறது என்பது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆதவ் அர்ஜுனாவின் வேட்புமனு நிறுத்தி வைப்பு
பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக தலைவர் விஜய்யின் வேட்புமனு அதிகாரப்பூர்வமாக ஏற்கப்பட்டுள்ள நிலையில், வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிடும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் பிரசார மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் வேட்புமனு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த தொகுதியில் போட்டியிடும் மற்ற வேட்பாளர்கள், ஆதவ் அர்ஜுனா தாக்கல் செய்துள்ள வேட்புமனுவில் பல்வேறு தவறுகள் இருப்பதாகவும், அவர் தனது வருமான கணக்குகளை முழுமையாக காட்டாமல் மறைத்திருப்பதாகவும் தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இந்த குற்றச்சாட்டுகளை ஏற்றுக்கொண்ட தேர்தல் அதிகாரிகள், தற்போது ஆதவ் அர்ஜுனாவின் வேட்புமனு பரிசீலனையை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளனர். இது குறித்த தீவிர விசாரணைக்கு பின்னரே, அவரது வேட்புமனு ஏற்கப்படுமா அல்லது நிராகரிக்கப்படுமா என்பது தெரியவரும்; அதுவரை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். அதே சமயம், சிதம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்காக தாக்கல் செய்யப்பட்ட தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளரின் வேட்புமனு, அதிகாரிகளால் அதிரடியாக தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது தவெக தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எதிர்வரும் ஏப்ரல் 23ம் தேதி தமிழகத்தில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில், ஆளுங்கட்சி மற்றும் பிரதான எதிர்க்கட்சிகளுக்கு மத்தியில் ஒரு புதிய மாற்று சக்தியாக உருவெடுத்துள்ள விஜய், தனது பெயரை கொண்ட மாற்று வேட்பாளர்களின் சவால்களையும், சிபிஐ விசாரணை நெருக்கடிகளையும் எப்படி தகர்த்தெறிந்து வெற்றிபெற போகிறார் என்பதே ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் தற்போதைய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ல் தவெக தலைவர் விஜய் எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார்?
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், வடசென்னையில் உள்ள பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியிலும், மத்திய மண்டலமான திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியிலும் என இரண்டு இடங்களில் போட்டியிடுகிறார்.
2. பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய்யின் பெயரில் களமிறங்கியுள்ள மற்ற வேட்பாளர்கள் யார்?
வாக்காளர்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துடன், 'ஜி. விஜய்', 'கே. விஜய்', 'எஸ். ஜோசப்', மற்றும் 'எம். ஜோசப்' என விஜய் மற்றும் ஜோசப் ஆகிய பெயர்களைக் கொண்ட 4 மாற்று வேட்பாளர்கள் பெரம்பூர் தொகுதியில் திட்டமிட்டே களமிறக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
3. தவெக பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் வேட்புமனு ஏன் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது?
விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக தேர்தல் பிரசார மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, தனது வேட்புமனுவில் பல வருமான விவரங்களை மறைத்துத் தவறான தகவல்களை அளித்துள்ளதாக மாற்று வேட்பாளர்கள் குற்றம் சாட்டியதால், அவரது வேட்புமனு பரிசீலனையைத் தேர்தல் அதிகாரிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளனர்.
