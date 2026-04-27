English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஒரே நாடு ஒரே மின்சார விலை: இது தமிழக மக்களுக்கு வரமா? அல்லது சுமையா? மே 16.. என்ன நடக்கும்?

One Nation One Electricity Price: மத்திய மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் 2026 வரைவு விதிப்படி, இந்தியா முழுவதும் சீரான மின்சார விலையைக் கொண்டு வர 'மார்க்கெட் கப்ளிங்' முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இதற்குத் தமிழக அரசு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில், மே 16 வரை பொதுமக்கள் கருத்து தெரிவிக்கலாம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 27, 2026, 04:47 PM IST

ஒரே நாடு ஒரே மின்சார விலை: கோடை காலம் தொடங்கிவிட்டாலே சாமானிய மக்களுக்கு வரும் மிகப்பெரிய கவலை மின்சாரக் கட்டணம் தான். சுட்டெரிக்கும் வெயிலைச் சமாளிக்க ஏசி, ஃபேன் எனப் பயன்பாடு அதிகரிக்கும் போது, மின்கட்டணமும் எகிறித் தலைசுற்ற வைக்கிறது. இந்தச் சூழலில் மின்சாரக் கட்டண முறையில் ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றத்தைக் கொண்டு வர மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. "ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்", "ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன்" வரிசையில் இப்போது "ஒரே நாடு, ஒரே மின்சார விலை" (One Nation, One Price) என்ற கொள்கையை அமல்படுத்த மத்திய மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (CERC) தீவிரமாக உள்ளது.  ஒரே நாடு ஒரே மின்சார விலை திட்டம் 2026 (One Nation One Electricity Price Scheme 2026) என்றால் என்ன?, தமிழ்நாடு மின்சார கட்டண உயர்வு அபாயம் இருக்கிறதா? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஒரே நாடு ஒரே மின்சார விலை திட்டம் என்றால் என்ன?

தற்போது ஒவ்வொரு மாநிலமும் மத்திய மின் நிலையங்களிடமிருந்து (Central Generating Stations) வெவ்வேறு ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் விலைகளில் மின்சாரத்தைப் பெற்று வருகின்றன. இதனால் ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கும் மின்சார விலை, அண்டை மாநிலத்தில் இருப்பதில்லை. இந்த விலை வேறுபாடுகளைக் களைந்து, நாடு முழுவதும் ஒரே சீரான விலையைக் கொண்டு வருவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கம்.

இதற்காக மார்க்கெட் கப்ளிங் (Market Coupling) என்ற புதிய முறையை மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் கீழ் அனைத்து மின் சந்தைகளில் (Power Exchanges) இருந்தும் வரும் ஏலக் கோரிக்கைகள் ஒன்றாகத் திரட்டப்படும். பின்னர் ஒரே சீரான சந்தை விலை (Uniform Market Clearing Price) என்ற அடிப்படையில் மின்சார விலை நிர்ணயம் செய்யப்படும். இதனை நிர்வகிக்க கிரிட் இந்தியா (Grid India) அமைப்பு ஒரு சிறப்பு அதிகாரியை நியமிக்கவுள்ளது.

ஒரே நாடு ஒரே மின்சார விலை திட்டம்: தமிழ்நாடு அரசு ஏன் கடுமையாக எதிர்க்கிறது?

இது பார்க்க நல்ல திட்டமாகத் தெரிந்தாலும், தமிழ்நாடு அரசு இதற்கு வலுவான எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்துள்ளது. இதற்கான முக்கிய காரணங்கள் என்னவென்று பார்த்தால், "தமிழகம் ஒரு முன்னோடி தொழில் மாநிலம். இந்த முறை அமலுக்கு வந்தால், குறிப்பாகத் தொழிற்சாலைகளுக்கான மின் கட்டணம் கணிசமாக உயரக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது. ஏற்கனவே பல்வேறு பொருளாதார நெருக்கடியில் இருக்கும் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில்கள் (MSME) இதனால் முடங்கும் அபாயம் உள்ளது. இதன் காரணமாக தொழில்துறை பாதிப்பு ஏற்படும்.

மின்சாரக் கொள்முதலில் மாநில அரசுகளுக்கு இருக்கும் தன்னாட்சி அதிகாரம் மற்றும் நீண்ட கால ஒப்பந்தங்களின் (PPAs) நிலைத்தன்மை கேள்விக்குறியாகும் மற்றும் மாநில உரிமைகள் பறிபோகும் என தமிழக அரசு கருதுகிறது.

ஏல முறை (Bidding Mechanism) என்று வரும்போது, தேவை அதிகமாக இருக்கும் காலங்களில் மின்சார விலை கட்டுப்பாடின்றி உயர வாய்ப்புள்ளது. இது நேரடியாகச் சாமானிய மக்களின் தலையில் சுமையாக விடியும் என்பதால், மின்கட்டண உயர்வு அச்சம் இருக்கிறது என தமிழகத்தின் வாதமாகவும் இருக்கிறது.

ஒரே நாடு ஒரே மின்சார விலை திட்டம் சாதகமான அம்சங்கள் என்ன?

மறுபுறம் தேசிய பங்குச் சந்தை மற்றும் சில நிபுணர்கள் இந்த மாற்றத்தை வரவேற்கின்றனர். அவர்களது கருத்துப்படி, "நீண்ட கால மின் கொள்முதல் ஒப்பந்தங்களில் நிலவும் சிக்கல்கள் தீரும். மின் விநியோக நிறுவனங்களின் (DISCOMs) தேவையற்ற செலவுகள் குறையும். மின்சாரத் துறையில் வெளிப்படைத்தன்மை (Transparency) அதிகரிக்கும். இதன் காரணமாக ஒட்டுமொத்தமாக மின் நிறுவனங்களுக்கு இது லாபகரமாக அமையும் எனக் கூறப்படுகிறது.

பொதுமக்கள் கருத்து தெரிவிக்க மே 16 வரை அவகாசம்

இந்த மத்திய மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத் திருத்த விதிகள் 2026 (Draft Regulation 2026) தற்போது வரைவு நிலையிலேயே உள்ளது. இது குறித்துப் பொதுமக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் தங்கள் கருத்துக்களைத் தெரிவிக்க மே 16, 2026 வரை மத்திய அரசு கால அவகாசம் வழங்கியுள்ளது. மக்களின் கருத்துக்களைக் கேட்டறிந்த பிறகே, இது சட்டமாக மாற்றப்படுவது குறித்து இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்.

உங்கள் கரண்ட் பில்லில் மாற்றம் வருமா?

இந்தத் திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால் மின்சாரச் சந்தையில் போட்டி ஏற்படும். ஆனால் அது நுகர்வோருக்குச் சாதகமாக இருக்குமா என்பது பெரிய கேள்விக்குறி. ஏல முறையில் மின்சாரம் விற்கப்படும்போது, பற்றாக்குறை நிலவும் நேரங்களில் யூனிட் விலை பல மடங்கு உயரவும் வாய்ப்புள்ளது. அதேநேரம் அதிக மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படும் காலங்களில் விலை குறையலாம்.

மின்கட்டண உயர்வு எச்சரிக்கை

தமிழகம் போன்ற மாநிலங்கள் சொல்லும் மின்கட்டண உயர்வு என்ற எச்சரிக்கையை அலட்சியப்படுத்த முடியாது. மத்திய அரசின் இந்த 'ஒரே விலை' கனவு, சாமானிய மக்களின் மின்சாரக் கனவை நனவாக்குமா அல்லது சுமையாக மாறுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

One Nation One Electricity PriceCERC Draft Regulation 2026Electricity Bill HikePower Exchange IndiaTNEB

Trending News