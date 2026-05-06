உடைந்தது ரகசியம்! விஜய் ஆட்சி அமைப்பது உறுதி.. தமிழக அரசியலில் நிலவும் 'இன்குபேட்டர்' மர்மம்

சென்னை: அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) 108 இடங்களைப் பிடித்து ஆட்சிக் கட்டிலின் அருகே வந்துவிட்டது. இந்த நிலையில் அரசியல் களம் எப்படி மாறப்போகிறது, திரைமறைவில் நடக்கும் காய்நகர்த்தல்கள் என்ன என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
விஜய்யின் வெற்றிப் பயணம் மற்றும் சவால்கள்
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. மும்முனைப் போட்டியில் 35 சதவீத வாக்குகளைப் பெற்று, ஆட்சி அமைப்பதற்கான மெஜாரிட்டிக்கு இன்னும் சில இடங்களே (சுமார் 10 முதல் 12 இடங்கள்) தேவைப்படும் நிலையில் உள்ளது.
காபந்து முதலமைச்சராகத் தொடர மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு ஆளுநர் அறிவுறுத்தியுள்ள நிலையில், விஜய் தனது ஆதரவு கடிதத்தை ஆளுநர் மாளிகையில் சமர்ப்பித்துள்ளார். ஆளுநர் மாளிகையிலிருந்து வரும் அழைப்பிற்காகத் காத்திருக்கும் விஜய், மே 7 ஆம் தேதி பதவியேற்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
திமுக - அதிமுக கூட்டணி சாத்தியமா? நிலவரம் என்ன?
விஜய் ஆட்சி அமைப்பதைத் தடுக்க, பரம எதிரிகளான திமுகவும் (70+ இடங்கள்) அதிமுகவும் (60+ இடங்கள்) இணைந்து ஆட்சி அமைக்கலாம் என்ற ஒரு பேச்சு அரசியல் வட்டாரத்தில் கிளம்பியுள்ளது.
இருவரும் இணைந்தால் 130-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களுடன் மிக எளிதாக ஆட்சி அமைக்க முடியும். மு.க.ஸ்டாலின் முதலமைச்சராகவும், எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சராகவும் இருக்கலாம் என்பது சிலரின் விருப்பமாக இருக்கிறது. ஆனால் அது சாத்தியமா எனப் பார்த்தல், கண்டிப்பாக கிடையாது என உறுதியாக கூறலாம்.
அரை நூற்றாண்டு காலமாக திராவிடக் கட்சிகள் ஒன்றுக்கொன்று எதிராகவே அரசியல் செய்து வந்துள்ளன. இவர்கள் இருவரும் இணைந்தால், எதிர்கட்சிக்கான இடத்தை விஜய் முழுமையாக ஆக்கிரமித்து விடுவார். அதிமுகவின் வாக்கு வங்கி என்பது திமுக எதிர்ப்பு நிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. திமுகவுடன் இணைந்தால் அதிமுக தனது தனித்துவத்தை இழந்துவிடும். இறுதியில், இந்த இரு கட்சிகளையும் பிடிக்காதவர்கள் மொத்தமாக விஜய்யின் பக்கம் சாய்ந்து விடுவார்கள் என்பதால், இந்தத் திட்டம் சாத்தியமற்றது.
திரைமறைவில் நடக்கும் 'கூட்டணி ஆட்சி' பேச்சுவார்த்தைகள்
விஜய்க்குத் தேவையான அந்த 10 இடங்களை நிரப்பப் போவது யார்? இதற்காகப் பலமுனைப் பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து வருகின்றன.
1. பாமக மற்றும் காங்கிரஸ் நிலைப்பாடு
அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கும் பாமக (அன்புமணி ராமதாஸ்) மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளுடன் தவெக தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக அன்புமணி ராமதாஸ் தரப்பிற்கு முக்கியப் பதவிகள் வழங்கப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. இதற்குப் பாஜகவின் 'கிரீன் சிக்னல்' மிக முக்கியமானது.
2. அதிமுகவில் பிளவு ஏற்படுமா?
செங்கோட்டையன் போன்ற மூத்த தலைவர்கள் தலைமையில் அதிமுகவில் ஒரு பிரிவு விஜய்க்கு ஆதரவு அளிக்க வாய்ப்புள்ளதா என்ற கோணத்திலும் விவாதங்கள் நடக்கின்றன. எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு 'மாஸ்டர் பிளேயர்' என்பதால், அவர் தனது கட்சியை உடைக்காமல் இருக்க என்னென்ன காய்நகர்த்தல்களைச் செய்யப் போகிறார் என்பதுதான் தற்போதைய ட்விஸ்ட்.
டெல்லியின் பிடியில் 'அரசியல் குழந்தை விஜய்'?
விஜய்யின் வெற்றியைப் பலரும் "பாஜகவின் பிளான்" என்றே விமர்சிக்கிறார்கள். தேர்தல் முடிவுகள் வந்த பிறகு நிலவும் இழுபறி நிலையைப் பார்க்கும்போது, தமிழக அரசியல் சூழல் டெல்லியின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாகவே தோன்றுகிறது என்ற விமர்சனும் பலர் வைத்து வருகின்றனர்.
விஜய் அனுபவமில்லாத புதிய எம்.எல்.ஏ-க்களை வைத்துக் கொண்டு அதிகாரிகளிடம் சிக்காமல் எப்படி ஆட்சி செய்யப் போகிறார்? ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்கும்? கூட்டணி கட்சிகளின் நெருக்கடியைச் சமாளிப்பாரா? போன்ற கேள்விகளுக்கு இன்னும் சில நாட்களில் விடை கிடைத்துவிடும்.
தமிழகத்தில் அடுத்து என்ன நடக்கும்?
- விஜய் பதவியேற்பதற்கான ஆயத்தப் பணிகள்.
- சட்டமன்றத்தில் தனது மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்க விஜய் மேற்கொள்ளும் வியூகங்கள்.
- திமுக மற்றும் அதிமுகவின் அடுத்தகட்டப் போராட்டங்கள்.
- தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய அத்தியாயம் தொடங்கியுள்ளது.
இது மாற்றத்திற்கான தொடக்கமா அல்லது மர்மங்கள் நிறைந்த புதிய சிக்கலா என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
மேலும் படிக்க - விஜய்யுடன் கைகோர்த்த ராகுல்.. உறுதியான தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி.. ஷாக்கில் ஸ்டாலின்
மேலும் படிக்க - அதிமுகவில் இருந்து 30 எம்எல்ஏ-க்கள்? தனி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கு விஜய்!
மேலும் படிக்க - தவெக அமைச்சரவை பட்டியல் ரெடி.. ஆதவ், ஆனந்த் செங்கோட்டையனுக்கு முக்கிய பொறுப்பு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ