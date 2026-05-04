தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Sholinganallur Election Result 2026: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள சோழிங்கநல்லூர் (Sholinganallur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 11:48 AM IST

சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தமிழ்நாட்டின் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்றான சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி (எண்: 027), செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. இது சென்னை தெற்கு நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் இத்தொகுதி, பெருநகர சென்னை மற்றும் அதன் ஐடி (IT) காரிடார் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய அதிவேகமாக வளரும் பகுதியாகும். 

சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் சோழிங்கநல்லூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

சோழிங்கநல்லூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): எஸ். அரவிந்த் ரமேஷ்
அதிமுக (AIADMK): கே.பி. கந்தன் 
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஜெயலட்சுமி ராமன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): பி. சரவணமூர்த்தி

சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 5,36,875
ஆண் வாக்காளர்கள்: 2,62,621
பெண் வாக்காளர்கள்: 2,74,254

சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 85.1% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

சோழிங்கநல்லூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: எஸ். அரவிந்தரமேஷ் (திமுக) - 1,71,558 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: கே.பி. கந்தன் (அதிமுக) - 75,514 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: விமலா - 43,450 வாக்குகள்

சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சோழிங்கநல்லூர் தொகுதியில் 60.3% வாக்குகள் பதிவாகின.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

