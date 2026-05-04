தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சோளிங்கர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சோளிங்கர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சோளிங்கர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 39வது தொகுதியாகும். சோளிங்கரின் மிக முக்கிய அடையாளமே அங்குள்ள யோக நரசிம்மர் திருக்கோயில் ஆகும். சோளிங்கர் தொகுதி எப்போதும் விறுவிறுப்பான அரசியல் போட்டிகளைக் கொண்ட ஒரு களம். ஆன்மீகத் தலம் மட்டுமின்றி, சோளிங்கர் ஒரு முக்கியமான தொழில் மையமாகவும் வளர்ந்து வருகிறது.
சோளிங்கர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் சோளிங்கர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
சோளிங்கர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
காங்கிரஸ் (Congress): ஏஎம் முனிரத்னம்
பாமக (PMK): க சரவணன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஜி.கபில்
நாதக (NMK) : அசோக் குமார்
சோளிங்கர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 257522
ஆண் வாக்காளர்கள்: 126667
பெண் வாக்காளர்கள்: 130843
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 12
சோளிங்கர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.96% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
சோளிங்கர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: முனிரத்தினம் (இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்) - 110,228 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: அ.ம.கிருஷ்ணன் (பாட்டாளி மக்கள் கட்சி) - 83,530 வாக்குகள்
அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம்: N.G.பார்த்திபன் - 12,979 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: யு.ரா. பாவேந்தன் - 9,656 வாக்குகள்
சோளிங்கர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சோளிங்கர் தொகுதியில் 80.69% வாக்குகள் பதிவாகின.
