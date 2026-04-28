சோளிங்கர் லட்சுமி நரசிம்மர் கோவில் சித்திரை பெருவிழா: கோலாகலமான திருத்தேர் உற்சவம்

சித்திரை பெருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான திருத்தேர் உற்சவம், விழாவின் 7வது நாளான இன்று (ஏப்ரல் 28) மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. அதிகாலை முதலே சோளிங்கர் நகரம் விழாக்கோலம் பூண்டிருந்தது. எங்கும் பக்தர்களின் "கோவிந்தா! கோவிந்தா" எனும் நாம முழக்கங்கள் எதிரொலித்தன. தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு, உற்சவர் பக்தோசிதப் பெருமாள், ஸ்ரீதேவி மற்றும் பூதேவி தாயார்களுடன் சிறப்பு மண்டபத்தில் எழுந்தருளினார். அங்கு சுவாமிக்கும் தாயார்களுக்கும் பால், தயிர், தேன், இளநீர், சந்தனம், பன்னீர் போன்ற பல்வேறு வகையான நறுமணப் பொருட்கள் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 28, 2026, 12:54 PM IST
Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: ரூ.1.34 லட்சம் அடிப்படை சம்பளம்... அரசு ஆசிரியர்களின் இந்த கோரிக்கை நிறைவேறலாம்!!
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: ரூ.1.34 லட்சம் அடிப்படை சம்பளம்... அரசு ஆசிரியர்களின் இந்த கோரிக்கை நிறைவேறலாம்!!
டரியலான டெல்லி... பவர்பிளேவில் குறைவான ஸ்கோர் இதுதான் - டாப் 8 லிஸ்ட் இதோ
camera icon8
IPL
டரியலான டெல்லி... பவர்பிளேவில் குறைவான ஸ்கோர் இதுதான் - டாப் 8 லிஸ்ட் இதோ
IPL 2026: முடிந்தது முதல் பாதி... சொதப்பிய இந்த 12 வீரர்கள்... யார் யார் தெரியுமா?
camera icon10
IPL
IPL 2026: முடிந்தது முதல் பாதி... சொதப்பிய இந்த 12 வீரர்கள்... யார் யார் தெரியுமா?
திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் குழந்தை பெத்துக்கலாம்..பிரபல நடிகை கருத்து!
camera icon6
Nithya Menen
திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் குழந்தை பெத்துக்கலாம்..பிரபல நடிகை கருத்து!
Sholingur Chariot Festival 2026 : தமிழகத்தின் ஆன்மீக வரைபடத்தில் 108 திவ்ய தேசங்கள் மிக முக்கியமானவை. அந்த வரிசையில், 95-வது திவ்ய தேசமாகப் போற்றப்படுவது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், சோளிங்கரில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமி திருக்கோவில் ஆகும். கடிகை என்று புராண காலங்களில் அழைக்கப்பட்ட இத்தலத்தில், ஒரு கடிகை நேரம் (24 நிமிடங்கள்) தியானம் செய்தாலே மோட்சம் கிடைக்கும் என்பது பக்தர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை.

இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த இத்திருக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை மாதப் பெருவிழா அதாவது பிரம்மோற்சவம் மிகவும் கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நடப்பு ஆண்டின் சித்திரை பெருவிழா தற்போது வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது.

சித்திரை பெருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான திருத்தேர் உற்சவம், விழாவின் 7வது நாளான இன்று (ஏப்ரல் 28) மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. அதிகாலை முதலே சோளிங்கர் நகரம் விழாக்கோலம் பூண்டிருந்தது. எங்கும் பக்தர்களின் "கோவிந்தா! கோவிந்தா" எனும் நாம முழக்கங்கள் எதிரொலித்தன.

தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு, உற்சவர் பக்தோசிதப் பெருமாள், ஸ்ரீதேவி மற்றும் பூதேவி தாயார்களுடன் சிறப்பு மண்டபத்தில் எழுந்தருளினார். அங்கு சுவாமிக்கும் தாயார்களுக்கும் பால், தயிர், தேன், இளநீர், சந்தனம், பன்னீர் போன்ற பல்வேறு வகையான நறுமணப் பொருட்கள் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.

அபிஷேகத்திற்குப் பிறகு, சுவாமிகளுக்குப் பட்டு வஸ்திரங்கள் உடுத்தப்பட்டு, வைர, வைடூரியத் தங்க ஆபரணங்கள் அணிவிக்கப்பட்டன. பல்வண்ண மணமிகு மலர்களாலும், துளசி மாலைகளாலும் சுவாமிக்கு நேர்த்தியான சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. இறுதியாக, வேத மந்திரங்கள் முழங்க, தூப தீப ஆராதனைகளுடன் மகாதீப ஆராதனை நடைபெற்று பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.

அலங்கரிக்கப்பட்ட உற்சவ மூர்த்திகள், மேளதாளங்கள் மற்றும் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க திருத்தேரில் எழுந்தருளினர். பின்னர், திருத்தேர் வடம்பிடித்து இழுக்கும் நிகழ்வு தொடங்கியது.

இந்த நன்னாளில், சோளிங்கர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஏ.எம். முனிரத்தினம், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜி. சம்பத், அரக்கோணம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சு. ரவி, பாமக மாவட்ட செயலாளர் சரவணன் மற்றும் ஆலய உதவி ஆணையர் ராஜா ஆகியோர் கலந்து கொண்டு, திருத்தேரின் வடத்தைப் பிடித்து இழுத்து தேரோட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தனர்.

திருத்தேரானது சோளிங்கரின் முக்கிய வீதிகளான சன்னதி தெரு, சுப்பாராவ் தெரு, பைராகி மடத்தெரு, போஸ்ட் ஆபீஸ் தெரு ஆகிய நான்கு மாட வீதிகளிலும் அசைந்தாடி வந்து பக்தர்களுக்குக் காட்சி அளித்தது. பக்தர்கள் ஒவ்வொரு வீதியிலும் திரண்டு நின்று சுவாமியை தரிசனம் செய்தனர்.

இந்தத் திருத்தேர் உற்சவத்தில் சோளிங்கர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள் மட்டுமின்றி, அண்டை மாவட்டங்களான வேலூர், திருவள்ளூர் மற்றும் ஆந்திர மாநிலத்திலிருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திரளாகக் கலந்து கொண்டனர்.

சோளிங்கர் நரசிம்மர் கோவில் தேரோட்டத்தின் ஒரு தனிச்சிறப்பு, பக்தர்கள் தேரின் மீது உப்பு மற்றும் மிளகு ஆகியவற்றைத் தூவித் தங்களது நேர்த்திக்கடனைச் செலுத்துவதாகும். உடலில் உள்ள நோய்கள் நீங்கவும், வேண்டிய காரியங்கள் நிறைவேறவும் இவ்வாறு செய்வது ஐதீகம். இன்று நடைபெற்ற தேரோட்டத்திலும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் உப்பு மற்றும் மிளகைத் தேரின் மீது தூவித் தங்கள் வேண்டுதலை நிறைவேற்றினர்.

வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்த போதிலும், பக்தர்களின் வசதிக்காகப் பல்வேறு தன்னார்வலர் அமைப்புகள் மற்றும் உள்ளூர் மக்கள் இணைந்து ஆங்காங்கே அன்னதானம், குளிர்ந்த நீர்மோர், பானகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கினர். இது தேரோட்டத்தில் பங்கேற்ற பக்தர்களுக்குப் பெரும் உதவியாக அமைந்தது.

இந்தச் சித்திரை பெருவிழா இவ்வளவு சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு இத்தலத்தின் வரலாற்றுப் பின்னணியும் ஒரு முக்கியக் காரணமாகும்.

பெரிய மலையில் யோக நிலையில் நரசிம்ம சுவாமி வீற்றிருக்கிறார். சிறிய மலையில் யோக நிலையில் ஆஞ்சநேயர் வீற்றிருக்கிறார். இவர் நான்கு கரங்களுடன் சங்கு சக்கரம் ஏந்தி இருப்பது இத்தலத்தின் தனிச்சிறப்பு. இத்தலத்துப் பெருமாளைப் பேயாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார் மற்றும் நம்மாழ்வார் ஆகியோர் மங்களாசாசனம் செய்துள்ளனர்.

சோளிங்கர் அருள்மிகு லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமி திருக்கோவில் சித்திரை பெருவிழாவின் 7-ஆம் நாள் திருத்தேர் உற்சவம், ஆன்மீக உணர்வுடனும் மக்கள் எழுச்சியுடனும் நிறைவுற்றது. தேரோட்டத்தின் போது காவல் துறையினர் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்திருந்தனர். ஆயிரக்கணக்கான கண்கள் குளிர, பெருமாள் தேரில் வீதி உலா வந்த காட்சி பக்தர்களின் மனதை நிறைவு செய்தது.

மேலும் படிக்க | தமிழகத்தில் நாளை ஏப்ரல் 29 மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின் வாரியம் அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க | பவர் ஹவுஸ் - பனகல் பூங்கா இடையே ஜூலையில் தொடங்கும் முக்கிய பணி!

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

