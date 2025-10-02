கஞ்சா விற்பவர்களை கைது செய்யாமல் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பினரை கைது செய்வதா? தமிழிசை கண்டனம்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

போரூர் அருகே சாகா பயிற்சியில் ஈடுபட்ட ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினர் கைது செய்யப்பட்டதற்கு பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 2, 2025, 07:00 PM IST
  • ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினர் கைது
  • தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கண்டனம்

சென்னை போரூர் அருகே ஐயப்பன்தாங்கல் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆர்எஸ்எஸ் நூற்றாண்டு விழா, பாரதிய ஜன சங்கத்தின் நிறுவனர் தீனதயாள் உபாத்தியாயா பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி சீருடை அணிந்த ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினர் குருபூஜை நிகழ்ச்சி மற்றும் சிறப்பு சாகா பயிற்சி நடத்தினர். முறையான அனுமதி பெறாமல் அரசு பள்ளி வளாகத்தில் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றதாக காவல்துறையினர் குற்றம்சாட்டி நிகழ்ச்சிக்கு தடை விதித்தனர். குருபூஜை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினரை காவல்துறையினர் கைது செய்து அரசு பேருந்தில் ஏற்றிச்சென்று ஐயப்பன்தாங்கல் அரசு சமுதாய நலக்கூடத்தில் அடைத்து வைத்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் கைது செய்யப்பட்டவர்களை பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் நேரில் சந்தித்து தைரியம் தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க | இளம் பெண்ணை காவலர்கள் பாலியல் வன்புணர்வு செய்த விவகாரம்! 2 பேர் பணியிடை நீக்கம்..

பின்ன செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், வழக்கமாக பயிற்சி மேற்கொள்ளக்கூடிய இடத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு பயிற்சி செய்த ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினரை பண்டிகை நாளில் காவல்துறையினர் கைது செய்திருப்பது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. நாட்டில் எத்தனையோ குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்களை கைது செய்யாமல் அமைதியான முறையில் பயிற்சி செய்தவர்களை கைது செய்து இருப்பதன் மூலம் தேசியவாத சிந்தனை வளர்வதை தமிழக அரசு விரும்பவில்லை என்பது தெரிகிறது.

ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பினர் ஒன்று கூடி பயிற்சி செய்ததுடன் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்கள் எந்தவித சமூக விரோத செயல்களிலும் ஈடுபடவில்லை. ஆனால் நாட்டில் கஞ்சா விற்பவர்கள் பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபடுபவர்கள் மீதெல்லாம் காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்காமல் இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது. அனுமதியின்றி கூடியதாக காவல்துறை கைது செய்திருப்பது தவறு. 15 பேர் ஒன்று கூடி பயிற்சி செய்வதற்கு அனுமதி வாங்க வேண்டும் என்பது இல்லை" என்று தெரிவித்தார். கரூர் தவெக பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக பேசிய அவர், "கரூரில் உயிரிழந்தவர்கள் தொடர்பாக கேட்டால் மணிப்பூரை, காஷ்மீரை திமுக அமைச்சர்கள் சுட்டிக்காட்டி பேசுவது ஏற்க முடியாது. 41 பேர் இறந்திருக்கும் நிலையில் தங்கள் தரப்பு நியாயத்தை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறிக் கொண்டிருக்கிறார். அவ்வளவு பெரிய கூட்டம் கூடும்போது அரசு சார்பில் அங்கு ஆம்புலன்ஸ்ர்களை கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க | காந்தி ஜெயந்தி ஸ்பெஷல்: பாட்டிலுக்கு ரூ.50-100 கூடுதலாக விற்கப்படும் டாஸ்மாக் மதுபானம்

