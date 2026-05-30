/"Silent Mode-ல் முதல்வர்.." தமிழகத்தில் அடுத்தடுத்து அரங்கேறும் குற்றங்கள்.. அதிமுக கடும் விமர்சனம்!

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுள்ளதாகக் கூறி, "PR பில்டப்களை நிறுத்திவிட்டு மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யுங்கள்" என்று முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசை அதிமுக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.
தமிழக முதலமைச்சராக ஜோசப் விஜய் மே 10 ஆம் தேதி பொறுப்பேற்றதில் இருந்து தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை நிகழ்ந்து வருகிறது. கோவை 10 வயது மாணவி பாலியல் கொலை முதல் தென்காசி அருகே இரண்டு இளைஞர்களை மர்ம கும்பல் சரமாரியாக வெட்டியது வரை என தொடர்ந்து குற்றங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன.
இந்த நிலையில், விஜய் தலைமையிலான அரசுக்கு அதிமுக தரப்பில் இருந்து கடுமையான கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளன. வெறும் PR பில்டப்களால் மட்டும் ஒரு மாநிலத்தை ஆள முடியாது என்பதை இந்த பொய்க்கால் குதிரை அரசு உணர வேண்டிய நேரம் இது என்றும் அதுனால் PR பில்டப்-லாம் போதும்,
முதல்ல தமிழ்நாட்டையும், உங்கள நம்பி ஓட்டு போட்ட மக்களோட பாதுகாப்பையும் கொஞ்சம் பாருங்க என முதலமைச்சர் விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்து இருக்கின்றனர்.
அதிமுக கடும் விமர்சனம்
இது தொடர்பாக வெளியிட்டிருக்கும் எக்ஸ் தள பதிவில், மதுராந்தகம் அருகே 75 வயது மூதாட்டியை கழுத்தில் இருந்த நகையை பறித்து - கீழே தள்ளி தலையை கல்லில் மோத வைத்து கொலை செய்த தவெக நிர்வாகி.
பொய்க்கால் குதிரை அரசே! இதுக்கு பேர்தான் நீங்க சொன்ன அந்த மாற்றமா? மாற்றம், புதிய அரசியல் அப்டின்னு பக்கம் பக்கமா வசனத்தை, பேப்பரை பார்த்து மனப்பாடம் செஞ்சு ஒப்பிச்சு ஆட்சியை பிடிச்ச இந்த பொய்க்கால் குதிரை அரசின் முதல்வருக்கு சட்டம் ஒழுங்கு அப்டினா என்னனாச்சும் தெரியுமா?
குற்றவாளிகளுக்கு சட்டத்தின் மீதோ, காவல்துறை மீதோ துளிகூட பயமில்லை! ஆனா நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய அரசு ஒண்ணுமே பண்ணாம Silent mode-ல வாய்மூடி மௌனியா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கு! வெறும் PR பில்டப்களால் மட்டும் ஒரு மாநிலத்தை ஆள முடியாது என்பதை இந்த பொய்க்கால் குதிரை அரசு உணர வேண்டிய நேரம் இது.
அதுனால முதலமைச்சர் விஜய் சார்! PR பில்டப்-லாம் போதும், முதல்ல தமிழ்நாட்டையும், உங்கள நம்பி ஓட்டு போட்ட மக்களோட பாதுகாப்பையும் கொஞ்சம் பாருங்க என விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல் மற்றொரு பதிவில், "அந்த கத்தியை எடு, இவனை வண்டியில ஏத்து.." நடுரோட்டில், ஒரு பொக்லைன் ஆப்ரேட்டரை ஆளுங்கட்சியின் நிர்வாகி ஒருவர் அராஜகமாகத் தாக்கும் காட்சி, தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு எந்த நிலைக்குச் சென்றுள்ளது என்பதற்குச் சான்று.
அதிகார போதையில் மிதக்கும் இவர்களுக்கு இவ்வளவு தைரியம் எங்கிருந்து வருகிறது? தட்டிக் கேட்க வேண்டிய காவல் துறை மௌனமாக வேடிக்கை பார்ப்பது யாருக்காக? "இதுதான் நீங்கள் சொன்ன மாற்றமா? ஆட்சி அதிகாரம் என்பது அடக்குமுறையை ஏவுவதற்கு அல்ல; சாமானியன் அச்சமின்றி வாழ்வதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு. சட்டத்தை கையில் எடுக்கும் உங்கள் கட்சியினரின் வன்முறைக்கு முற்றுப்புள்ளி வையுங்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.