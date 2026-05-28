/வெளிநாடுகளையே மிஞ்சும் ‘சிங்கப்பெண் சிறப்பு சீருடை’ - சிங்கப்பெண் சீருடையின் சிறப்பம்சங்கள்.!

Singapen Uniform News: பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக கொண்டுவரப்பட்டுள்ள சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை திட்டத்திற்கான போலீஸாருக்கு சிறப்பு சீருடை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Singapen Special Force Uniform News: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலின் பொழுது தேர்தல் வாக்குறுதிகளாக தவெக தலைவர் விஜய் பல்வேறு முக்கிய வாக்குறுதிகளை அளித்திருந்திருந்தார். அதன்படி, தான் முதலமைச்சராக பதவியேற்றவுடன் போடப்போகும் முதல் 3 முக்கிய கையெழுத்துக்களில் முக்கியமானதாக ‘சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை’ திட்டம் ஆகும். இந்த சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையின் முதல் படை சேலத்தில் துவங்கப்பட்ட நிலையில், இந்த போலீஸாருக்கான பிரத்யேக சீருடை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த பிரத்யேக சிறப்பு சீருடை தற்போது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை திட்டம் என்பது பெண்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் அவர்களின் நலன் கருதி அவர்களுக்கென்று பிரத்யேகமாக கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது தான் இந்த திட்டம். இந்த திட்டத்தை தற்போதைய தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற முதலமைச்சர் விஜய் தான் தமிழகத்தில் முதல் முறையாக கொண்டு வந்துள்ளார். இதில் முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால் பெண்களுக்கெ எதிரான குற்றச்சம்பவங்கள் அதிகம் நடைபெறும் இடங்களில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுப்பது ஆகும்.
மேலும் பெண்களுக்கெதிரான குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து கடுமையான தண்டனை வழங்குவதே இதன் முக்கிய கடமையாகும். முதலமைச்சர் விஜயின் நேரடி கண்காணிப்பின் கீழ் இயங்கும் இந்த சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படைக்கு ஐஜி தலைமையில் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குழுவில் ஒரு காவல் கண்காணிப்பாளர், 2 துணை காவல் கண்காணிப்பாளர், 4 காவல் ஆய்வாளர்கள், 8 காவல் உதவி ஆய்வாளர்கள், 20 உதவி காவலர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
மே 10-ம் தேதி தமிழக முதலமைச்சராக தவெக தலைவர் விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன் அவர் கையெழுத்து போட்ட முதல் மூன்று சிறப்பு திட்டங்கள்;
இந்த மூன்று திட்டங்களில் மிகவும் முக்கியமானது சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை திட்டம் தான். இந்த திட்டம் பெண்களின் பாதுகாப்புக்கு மிகவும் பயனுள்ளாதாக அமையவுள்ளது. மாநிலம் முழுவதும் போதை கலாச்சாரம் தலைவிரித்தாடும் நிலையில், போதையில் பெண்களிடம் இழிவான செயல்களில் ஈடுபடுவதும், அவர்களின் பாதுகாப்புக்கு குந்தகம் விளைவிப்பதும், அவர்களை கேலி கிண்டலுக்கு உள்ளாக்குவதும் போன்றவற்ற ஒழிக்கும் நோக்கில் இந்த சிங்கப்பெண் திட்டம் முதல் முறையாக மே 14-ம் தேதி சேலத்தில் கொண்டுவரப்பட்டது. இந்த திட்டத்திற்கு சிறப்பு ஐ.ஜி-ஆக பவானீஸ்வரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதன் முக்கிய நோக்கம் குற்றச் சம்பவங்கள் அதிகம் நடைபெற வாய்ப்புள்ள இடங்களான பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள், கல்வி நிலையங்கள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் ஆகிய பொதுமக்கள் அதிகம் நடமாடும் இடங்களில் பெண்களுக்கு எதிராக நடைபெறும் குற்றங்களை கண்டறிந்து அல்லது குற்றச் சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் பார்த்துக் கொள்வது இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடி திட்டத்தை முதலமைச்சர் விஜய் விரைவில் தொடங்கி வைக்க உள்ள நிலையில், இந்த படையில் கீழ் பணியாற்ற போகும் பெண்களுக்கென பிரத்யேக சீருடை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. இந்த சீருடையானது வழக்கமான காவலர்கள் சீருடை போல் அல்லாமல் நவீன கமாண்டோ போல் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சீருடையானது வெளிநாடுகளில் பெண் காவலர்களுக்கென சிறப்பாக வழங்கப்படும் சீருடைபோல் கம்பீரமாகவும், விரைவில் அடையாளம் காணும் வகையிலும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கியமாக சட்டையின் இடதுபக்க தோள்பட்டையில் அதிநவீன பாடிகேமராவும் (Body Cam) இடம்பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் அருகாமையில் நடக்கும் குற்றச்சம்பவங்களை பதிவு செய்து நேரடியாக கண்காணிப்பு அறைக்கு செல்லும்படியும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சீருடையானது பகல் மற்றும் இரவு நேர அதிரடி நடவடிக்கைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சீருடையின் இடது மார்பு பகுதியில் தைரியம், வேகம் மற்றும் புத்திசாலித்தனத்தை குறிக்கும் சிங்கத்தின் முகத்தை லோகோவாகவும், வலது மார்பு பகுதியில் தங்க எழுத்துக்களுடன் வெல்க்ரோ பெயர் பலகையும், இரண்டு தோள் பட்டைகளிலும் இரண்டு சில்வர் நட்சத்திரங்களும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், கருப்பு நிறம் கொண்ட தொப்பில் மெட்டலால் ஆன லோகோவும், பெல்ட் மற்றும் கருப்பு நிற காலணிகளும் பணிக்கேற்றவாறு வழங்கப்படவுள்ளது.
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றச் சம்பவங்கள் நடைபெறும் இடத்தில் குற்றவாளிகள் மீதான புகார்களை அளிக்கும்பட்சத்தில் இந்த தவறுகளில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பொதுப் போக்குவரத்து இடங்களில் அமைக்கபட்டிருக்கும் அவசர அழைப்புக்கான பொத்தானை அழுத்தினால் அருகில் இருக்கும் சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை போலீஸாருக்கு தகவல் சென்று அடுத்த 5 நிமிடங்களில் அந்த இடத்தில் இருக்கும் வகையில் இந்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளன.
அதனைத் தொடர்ந்து சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை தொடக்கவிழா நிகழ்ச்சி விரைவில் சென்னையில் நடைபெற உள்ளது. முதல் கட்டமாக சேலத்தில் இந்த திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் மாநிலம் முழுவதும் விரைவாக இந்த திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்து பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.