  • SIR படிவம் : வாக்காளர்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்க தொடங்கியது தேர்தல் ஆணையம்

SIR படிவம் : வாக்காளர்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்க தொடங்கியது தேர்தல் ஆணையம்

SIR form notice : SIR படிவம் முறையாக பூர்த்தி செய்யாத தமிழ்நாட்டு வாக்காளர்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்க தொடங்கியது தேர்தல் ஆணையம். படிவத்துடன் என்னென்ன ஆவணங்கள் கொடுக்க வேண்டும்? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 28, 2025, 04:38 PM IST
  • வாக்காளர் பட்டியல் முக்கிய அப்டேட்
  • விடுபட்ட வாக்காளர்களுக்கு நோட்டீஸ்
  • தேர்தல் ஆணையம் கொடுக்க தொடங்கியது

SIR படிவம் : வாக்காளர்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்க தொடங்கியது தேர்தல் ஆணையம்

SIR form notice : இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், வாக்காளர் பட்டியலில் நிலவும் குளறுபடிகளைச் சரிசெய்யும் வகையில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தம் (SIR) பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, படிவங்களை முறையாகப் பூர்த்தி செய்யாத அல்லது விவரங்கள் விடுபட்ட தமிழ்நாட்டு வாக்காளர்களுக்குத் தற்போது நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட தேனாம்பேட்டை, கோட்டம்-122 போன்ற பகுதிகளில் இதற்கான அறிவிப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நோட்டீஸில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கியத் தகவல்கள் பின்வருமாறு:

நேரில் ஆஜராக வேண்டியதற்கான காரணம்

முந்தைய SIR பணிகளின் போது தயாரிக்கப்பட்ட வாக்காளர் பட்டியலில், வாக்காளரோ அல்லது அவரது உறவினரோ தங்களது விவரங்களை முறையாகப் பூர்த்தி செய்து உறுதிப்படுத்தாத பட்சத்தில் இந்த நோட்டீஸ் வழங்கப்படுகிறது. இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் விடுபடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய, தேர்தல் ஆணையத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அசல் ஆவணங்களுடன் வாக்காளர்கள் நேரில் ஆஜராக வேண்டும். இந்த படிவம் சென்னை மயிலாப்பூரைச் சேர்ந்தவர்களுக்கானது. அவரவர் பகுதிகளுக்கான படிவங்களை தேர்தல் ஆணையம் கொடுக்கும்.

முக்கியத் தேதிகள் மற்றும் முகவரி

ஆஜராக வேண்டிய நாள்: 05-JAN-2026.
நேரம்: மாலை 03:00 மணி முதல் 05:00 மணி வரை.
இடம்: சமுதாய நலக்கூடம், கோட்டம்-122, K.B. தாஸன் சாலை, தேனாம்பேட்டை, சென்னை-600 018.

சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் (நகல்களில் சுய சான்றொப்பம் அவசியம்)

சரிபார்ப்பின் போது கீழ்க்கண்டவற்றில் ஏதேனும் ஒரு ஆவணத்தைச் சமர்ப்பிக்கலாம்:

* பிறப்புச் சான்றிதழ் அல்லது வயதுக்கான சான்று (SSLC/HSC).
* பாஸ்போர்ட் (Passport).
* அங்கீகரிக்கப்பட்ட வாரியங்கள் அல்லது பல்கலைக்கழகங்களால் வழங்கப்பட்ட கல்விச் சான்றிதழ்.
* வசிப்பிடச் சான்று (ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை அல்லது ரேஷன் கார்டு).
* 01.07.2025 தேதியிட்ட பீகார் வாக்காளர் பட்டியலின் பிரதி (தேவைப்படின்).
* அரசு அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனங்களால் வழங்கப்பட்ட அடையாள அட்டைகள்.

தேர்தல் ஆணையம் எச்சரிக்கை

வாக்காளர்கள் இதில் ஏதேனும் சிரமம் எதிர்கொண்டால் அல்லது கூடுதல் உதவி தேவைப்பட்டால், தங்களது வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலரை (BLO) நேரடியாகச் சந்திக்கலாம். மேலும், ECINET செயலி மூலமாகவும் முன்பதிவு செய்து விவரங்களைப் பெறலாம். தவறான தகவல்களை வழங்குவது பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS) பிரிவு 217-ன் கீழும், மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் 1950 பிரிவு 31-ன் கீழும் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும் என்பதைத் தேர்தல் ஆணையம் எச்சரித்துள்ளது. எனவே, விடுபட்ட வாக்காளர்களுக்கு நோட்டீஸ் வந்தால், முறையான ஆவணங்களை சமர்பித்து வாக்காளர் பட்டியலில் தங்களின் பெயரை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

SIR லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. பீகாரில் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்பாக வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், தமிழ்நாட்டிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் விடுபட்டவர்கள், தகுதியான வாக்காளர்கள் மற்றும் புதிய வாக்காளர்கள் இப்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் சிறப்பு முகாம்களில் கலந்து கொண்டு தங்களின் பெயரை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கக்கோரி விண்ணப்பிக்கலாம். தாலுகா வாரியாக வாக்காளர் பட்டியல்  சேர்ப்பு சிறப்பு முகாம்கள் நடக்கிறது.  விடுப்பட்டவர்கள், புதிய வாக்காளர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஆன்லைனிலும் விண்ணப்பிக்க முடியும்.

SIR form noticeTamil naduElection CommissionSIR updateVoter List

