English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • SIR: நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் பெயரை சேர்ப்பது எப்படி? முழு விவரம்

SIR: நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் பெயரை சேர்ப்பது எப்படி? முழு விவரம்

தமிழகத்தின் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து சுமார் 97 லட்சம் வாக்காளர் நீக்கப்பட்ட நிலையில், அவர்கள் மீண்டும் தங்களின் பெயரை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்ப்பது எப்படி என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 21, 2025, 08:08 AM IST
  • வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்
  • நீக்கப்பவர்களின் பெயரை மீண்டும் சேர்ப்பது எப்படி?
  • முழு விவரம்

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 21, 2025): அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாள்!
camera icon13
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 21, 2025): அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாள்!
சென்னை புதிய மின்சார பேருந்துகளின் 10 சிறப்பம்சங்கள்
camera icon10
Chennai
சென்னை புதிய மின்சார பேருந்துகளின் 10 சிறப்பம்சங்கள்
டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய அணியின் பலமான பிளேயிங் 11... யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?
camera icon8
Team India
டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய அணியின் பலமான பிளேயிங் 11... யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?
தமிழ்நாடு நம்பர் 1! அறிவுசார் மாநிலம் என்ற அந்தஸ்து - வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon10
Tamil nadu
தமிழ்நாடு நம்பர் 1! அறிவுசார் மாநிலம் என்ற அந்தஸ்து - வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
SIR: நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் பெயரை சேர்ப்பது எப்படி? முழு விவரம்

தமிழகத்தில் SIR வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் பணிகள் நடைபெற்று நேற்று முன்தினம் (டிசம்பர் 19) வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. இந்த பட்டியலில் 97,37,831 பேரின் பெயர்கள் இடம் பெறவில்லை. முன்னதாக பிகாரில் நடைபெற்ற வாக்காளர் தீவிர திருத்த பணிகளுக்கு பின்னர் சுமார் 65 லட்சம் பேர் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர். தற்போது தமிழகத்தில் நடைபெற்ற SIR பணிகளில் 97 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ஒரு கோடியை தாண்டி இருக்கும்  

இத்தனை லட்சம் பெயர் நீக்கத்திற்கு காரணம் பெரும்பாலான வாக்காளர்கள் தங்களின் முகவரியில் வசிக்காததால் கண்டறியப்பட முடியவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. அதேசமயம் இன்னும் சீராக இப்பணி நடந்திருந்தால் நீக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை கோடியை தாண்டி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

97 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர் நீக்கம்

கடந்த ஆகஸ்ட் இறுதியில் அதாவது 27ஆம் தேதி எஸ்ஐஆர் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் பணி தொடங்கி டிசம்பர் 14ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து சரியாக 5 நாட்கள் கழித்து டிசம்பர் 19ஆம் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதியின்படி, தமிழகத்தின் மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணை 6 கோடியே 41 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 587 ஆகும். தற்போது டிசமொஅர் 19ஆம் தேதி வெளியிட்ட பட்டியலில் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 5 கோடியே 43 லட்சத்து 76 ஆயிரத்து 755 ஆகும். இதில் 2 கோடியே 77 லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 332 ஆண்களும் 2 கோடியே 66 லட்சத்து 63 ஆயிரத்து 233 பெண்களும் 7 ஆயிரத்து 171 மூன்றாம் பாலினத்தவரும் 4 லட்சத்து 19 ஆயிரத்து 355 மாற்றுத்தறனாளி வாக்காளர்களும் உள்ளனர். 

நீக்கப்பட்ட பெயர்களை மீண்டும் சேர்ப்பது எப்படி? 

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட 97,37,831 பேரை மீண்டும் சேர்க்க முகாம்கள் நடத்த வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டிருந்தது. அதன்படி, நேற்று சனிக்கிழமை இந்த முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன. ஆனால் மிகவும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே மக்கள் வந்திருந்தனர். இதற்கு, வாக்காளர் பட்டியலில் தங்களது பெயர் நீக்கப்பட்டதே பலருக்கும் தெரியாததும் தெரிந்த சிலருக்கு எந்த படிவத்தை பூர்த்து செய்து தர வேண்டும் என்ற சந்தேகமே முக்கிய காரணம். 

இது தொடர்பாக விளக்கம் அளித்த தேர்தல் துறையின் மூத்த அதிகாரி, வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்கள் படிவம் 6-ஐ பூர்த்து செய்து தர வேண்டும். அதில் வயது மற்றும் இருப்பிட முகவரிக்காக தேர்தல் ஆணையம் அனுமதித்துள்ள 12 ஆவணங்களில் ஒன்றை சமர்பிக்க வேண்டும். முந்தைய தேர்தலில் வாக்களித்த வாக்காளர்கள் வாக்களித்த இடத்தை குறிப்பிட வேண்டும். அதோடு ஆதார் எண்ணையும் ஆதாரமாக அளிக்க வேண்டும். வரும் மாதத்தில் வாக்காளர்களை சேர்க்க முகாம்கள் நடத்தப்படும் எனக் கூறினார். 

தேர்தல் துறை அதிகாரி குறிப்பிட்ட 12 ஆவணங்கள் என்னென்ன? 

குடும்ப அட்டை, ஆதார், பிறப்பு சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட், மத்திய அரசு மாநில அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் அல்லது ஓய்வூதியதாரர்கள் அடையாள அட்ட்டை, பள்ளி, பல்கலைகழக சான்றிதழ்கள், ஜாதி சான்றிதழ, வன உரிமை சான்றிதழ், 1987க்கு முன் அரசு, உள்ளாட்சி அமைப்புகள், வங்கிகள், அஞ்சல் அலுவலகம், எல்ஐசி வழங்கிய ஆவணங்கள் ஆகியவற்றில் ஒன்றை அளித்து பெயரை சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க: தொழிலாளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! அமைப்புசாரா நல வாரியத்தில் பதிவு செய்யவும்

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாடு நம்பர் 1! அறிவுசார் மாநிலம் என்ற அந்தஸ்து - வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
SIRDraft Voter ListElection CommissionVoter List Revision

Trending News