  • சமீபத்தில் வீடு மாற்றியவரா நீங்கள்? வாக்காளர் பட்டியலில் என்ன செய்ய வேண்டும்?

சமீபத்தில் வீடு மாற்றியவரா நீங்கள்? வாக்காளர் பட்டியலில் என்ன செய்ய வேண்டும்?

அனைத்து குடிமக்களும் SIR வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, தங்கள் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றுவதற்கு தயாராகுமாறு தேர்தல் ஆணையம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 8, 2025, 04:52 PM IST
  • வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்!
  • வீடு மாறியவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
  • தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம்!

சமீபத்தில் வீடு மாற்றியவரா நீங்கள்? வாக்காளர் பட்டியலில் என்ன செய்ய வேண்டும்?

தமிழ்நாடு முழுவதும் 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி (Special Intensive Revision - SIR) குறித்து, பொதுமக்களுக்கும், அரசியல் கட்சிகளுக்கும் பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளன. இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் விரிவான விளக்கங்களை அளித்துள்ளது. இதில் பலரும் எழுப்பும் முக்கிய கேள்வி, "பழைய முகவரியில் இருந்து புதிய வீட்டிற்கு குடிபெயர்ந்தவர்களின் நிலை என்ன?" என்பது தான். இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் தெளிவான பதிலை அளித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் : களத்தில் இறங்கும் திமுக கூட்டணி

தற்போதைய முகவரியே முக்கியம்

வாக்காளரின் வாக்குரிமை, அவர் தற்போது வசிக்கும் முகவரியில் தான் அமையும். பழைய முகவரியில் உள்ள பட்டியலில் பெயர் இருந்தாலும், அவர் இப்போது வசிக்கும் இடத்தில் தான் வாக்களிக்க முடியும். வீடு வீடாக சரிபார்க்க வரும் அலுவலர்கள், உங்கள் பெயர் 2002ம் ஆண்டு வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்ததா என்பதை மட்டுமே சரிபார்ப்பார்கள். இது, நீங்கள் ஒரு உண்மையான வாக்காளர்தானா என்பதை உறுதி செய்ய மட்டுமே. உங்கள் வாக்குரிமையை தீர்மானிக்க அல்ல.

ஆவணங்கள் எப்போது தேவை?

ஆவணங்கள் சமர்ப்பிப்பது குறித்தும் பொதுமக்களிடையே குழப்பம் நிலவுகிறது. இதற்கும் தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. தற்போது வீடு வீடாக வந்து சரிபார்க்கும் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலரிடம், நீங்கள் எந்தவிதமான ஆவணங்களையும் சமர்ப்பிக்க தேவையில்லை. அவர்கள் வழங்கும் கணக்கெடுப்பு படிவத்தை சரிபார்த்து, கையொப்பமிட்டு கொடுத்தால் மட்டும் போதுமானது.

டிசம்பர் 9ம் தேதி, வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும். அதில் உங்கள் பெயர் விடுபட்டிருந்தாலோ, அல்லது திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டியிருந்தாலோ, அப்போது தான் நீங்கள் உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஆதார் அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், பாஸ்போர்ட், பிறப்பு சான்றிதழ் உள்ளிட்ட 13 வகையான ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை ஆதாரமாக கொடுத்து, உங்கள் பெயரை பட்டியலில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் அல்லது திருத்திக் கொள்ளலாம்.

வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் என்ன செய்வது?

2024 வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் விடுபட்டிருந்தால், கவலைப்பட தேவையில்லை. வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலரிடம் இருந்து படிவம்-6 மற்றும் ஒரு உறுதிமொழி படிவத்தை பெற்று, பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்கலாம். வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் சார்பாக, அவர்களது குடும்பத்தினர் இங்குள்ள படிவங்களை பூர்த்தி செய்து கொடுக்கலாம். இது, வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் தங்கள் வாக்குரிமையை இழக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்யும்.

எளிமையாக்கப்பட்ட விண்ணப்ப முறை

விண்ணப்ப படிவத்தில், விண்ணப்பதாரரின் தந்தை அல்லது பாதுகாவலரின் பெயரை பதிவு செய்தால் மட்டுமே போதுமானது. இது, பலருக்கும் விண்ணப்ப செயல்முறையை எளிதாக்குகிறது. மேலும், விரைவில் ஆன்லைன் மூலமாகவும் விண்ணப்பிக்கும் வசதி வழங்கப்படும் எனத் தேர்தல் ஆணையம் உறுதி அளித்துள்ளது. இந்த சிறப்பு திருத்தப் பணி, ஒரு துல்லியமான மற்றும் பிழையற்ற வாக்காளர் பட்டியலை உருவாக்கும் ஒரு அரிய வாய்ப்பாகும். எனவே, அனைத்து குடிமக்களும் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, தங்கள் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றுவதற்குத் தயாராகுமாறு தேர்தல் ஆணையம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | கருணை அடிப்படையிலான அரசு பணி நியமனம் குறித்து முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த தமிழக அரசு

