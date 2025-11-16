SIR சிறப்பு திருத்தம்: உங்கள் பெயரை சரிபார்ப்பது எப்படி? முழு விவரம் இதோ!

இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவின்படி, தமிழ்நாடு முழுவதும் 2026-ம் ஆண்டுக்கான வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த பணிகள் (Special Intensive Revision - SIR) முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. ஜனநாயகத்தின் அடித்தளமான வாக்குரிமையை பாதுகாக்க, ஒவ்வொரு தகுதியுள்ள குடிமகனும் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, வாக்காளர் பட்டியலில் தங்களது பெயர் சரியாக உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்துகொள்வது அவசியமாகும்.
இந்த வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் ஏன் முக்கியம்?
- புதிதாக 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்ப்பது.
- இறந்தவர்கள், நிரந்தரமாக இடம் பெயர்ந்தவர்கள் ஆகியோரின் பெயர்களை பட்டியலிலிருந்து நீக்குவது.
- வாக்காளர்களின் பெயர், முகவரி, புகைப்படம் போன்றவற்றில் உள்ள தவறுகளை திருத்துவது.
- இதன் மூலம், வரவிருக்கும் தேர்தல்களுக்கு ஒரு துல்லியமான மற்றும் பிழையற்ற வாக்காளர் பட்டியலை தயாரிப்பதே தேர்தல் ஆணையத்தின் இலக்காகும்.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
- புதிய வாக்காளர்கள்: ஜனவரி 1, 2026 அன்று 18 வயது பூர்த்தியடையும் அனைவரும், வாக்காளர் பட்டியலில் தங்கள் பெயரைச் சேர்க்க விண்ணப்பிக்கலாம்.
- திருத்தங்கள் செய்ய: பெயர், வயது, பாலினம், உறவினர் பெயர், புகைப்படம் போன்றவற்றில் திருத்தம் செய்ய விரும்புவோர் விண்ணப்பிக்கலாம்.
- முகவரி மாற்றம்: ஒரே சட்டமன்ற தொகுதிக்குள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு முகவரி மாறியவர்கள், தங்கள் புதிய முகவரியை பதிவு செய்யலாம்.
என்னென்ன சேவைகளுக்கு எந்தப் படிவம்?
- படிவம் 6: புதிய வாக்காளராகப் பெயரைச் சேர்க்க.
- படிவம் 7: வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து பெயரை நீக்க (இறப்பு அல்லது வேறு தொகுதிக்கு இடம் பெயர்தல்).
- படிவம் 8: பெயர், முகவரி, புகைப்படம் உள்ளிட்ட விவரங்களில் திருத்தம் செய்ய.
- படிவம் 8A: ஒரே தொகுதிக்குள் முகவரி மாற்றம் செய்ய.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
வாக்காளர்கள் தங்கள் மொபைல் அல்லது கணினி மூலமாகவே எளிதாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
1. voters.eci.gov.in என்ற இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.
2. உங்கள் மொபைல் எண்ணைப் பயன்படுத்தி ஒரு புதிய கணக்கை உருவாக்கவும் அல்லது ஏற்கெனவே கணக்கு இருந்தால் லாகின் செய்யவும்.
3. உங்களுக்குத் தேவையான சேவைக்குரிய படிவத்தை (படிவம் 6, 7, 8, அல்லது 8A) தேர்வு செய்யவும்.
4. தேவையான விவரங்களைச் சரியாகப் பூர்த்தி செய்து, தொடர்புடைய ஆவணங்களை (வயது, முகவரிச் சான்று போன்றவை) பதிவேற்றம் செய்யவும்.
5. விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பு எண் (Reference Number) வழங்கப்படும். அதைப் பயன்படுத்தி உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை ஆன்லைனிலேயே அறிந்துகொள்ளலாம்.
நேரடி விண்ணப்ப முறை
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க முடியாதவர்கள், நேரடி முறைகளைப் பின்பற்றலாம். அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் நடைபெறும் சிறப்பு முகாம்களுக்கு சென்று, வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலரிடம் (BLO) உரிய படிவத்தை பெற்று, பூர்த்தி செய்து கொடுக்கலாம். மேலும், வேலை நாட்களில் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் அல்லது மாநகராட்சி மண்டல அலுவலகங்களில் உள்ள வாக்காளர் பதிவு மையங்களிலும் விண்ணப்பங்களை அளிக்கலாம். வாக்குரிமை நமது கடமை மட்டுமல்ல, நமது உரிமை. எனவே, தகுதியுள்ள அனைவரும் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, வாக்காளர் பட்டியலில் தங்களது பெயரை உறுதி செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
