தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சீர்காழி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Sirkazhi election result 2026: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சீர்காழி (Sirkazhi), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 160-வது தொகுதியாகும். இது தனித்தொகுதியாக (SC) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆன்மீகச் சிறப்புமிக்க சட்டநாதர் கோவில் மற்றும் தமிழிசை மூவர் பிறந்த ஊர் எனப் பெருமை கொண்ட இத்தொகுதி, விவசாயம் மற்றும் இறால் பண்ணைத் தொழிலை முதன்மையாகக் கொண்டது. மயிலாடுதுறை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமான இது, காவிரி டெல்டா பகுதியின் முக்கியத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும்.
சீர்காழி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெற்று அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
சீர்காழி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
மதிமுக (திமுக கூட்டணி) - செந்தில் செல்வன்,
அதிமுக - ம.சக்தி,
நாம் தமிழர் கட்சி - சுபாஷ்,
தவெக - சி.எஸ்.கோபிநாத்
சீர்காழி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,48,550
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,22,400
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,26,145
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 05
சீர்காழி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் சீர்காழி தொகுதியில் 81.15% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 2021 தேர்தலில் பதிவான 77.06% சதவீதத்தை விட இது குறிப்பிடத்தக்க அளவு உயர்வாகும்.
சீர்காழி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: மு. பன்னீர்செல்வம் (திமுக) – 94,057 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: பி.வி. பாரதி (அதிமுக) – 81,909 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: பி. சுமதி – 14,817 வாக்குகள்
மநீம: பொன். பாலசுப்பிரமணியன் – 2,525 வாக்குகள்
வெற்றி வித்தியாசம்: 12,148 வாக்குகள்
சீர்காழி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் சீர்காழி தொகுதியில் 77.06% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.
