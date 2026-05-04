English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சீர்காழி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சீர்காழி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Sirkazhi election result 2026: சீர்காழி (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026 வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர், வாக்கு வித்தியாசம் மற்றும் முழுமையான தேர்தல் புள்ளிவிவரங்களை இங்கே காணுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 07:38 AM IST
  • சீர்காழி சட்டமன்ற தொகுதி முடிவுகள்
  • திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட வேட்பாளர்கள் விவரம்
  • வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள் அப்டேட்

Trending Photos

மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
camera icon13
horoscope
மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?
camera icon6
TN Assembly Election
மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?
கனமழை அலர்ட்.. 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகுது.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
camera icon7
TN Weather
கனமழை அலர்ட்.. 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகுது.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சீர்காழி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Sirkazhi election result 2026: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சீர்காழி (Sirkazhi), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 160-வது தொகுதியாகும். இது தனித்தொகுதியாக (SC) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆன்மீகச் சிறப்புமிக்க சட்டநாதர் கோவில் மற்றும் தமிழிசை மூவர் பிறந்த ஊர் எனப் பெருமை கொண்ட இத்தொகுதி, விவசாயம் மற்றும் இறால் பண்ணைத் தொழிலை முதன்மையாகக் கொண்டது. மயிலாடுதுறை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமான இது, காவிரி டெல்டா பகுதியின் முக்கியத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

சீர்காழி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெற்று அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

சீர்காழி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

மதிமுக (திமுக கூட்டணி) - செந்தில் செல்வன், 
அதிமுக  - ம.சக்தி, 
நாம் தமிழர் கட்சி - சுபாஷ், 
தவெக - சி.எஸ்.கோபிநாத் 

சீர்காழி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,48,550

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,22,400
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,26,145

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 05

சீர்காழி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் சீர்காழி தொகுதியில் 81.15% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 2021 தேர்தலில் பதிவான 77.06% சதவீதத்தை விட இது குறிப்பிடத்தக்க அளவு உயர்வாகும்.

சீர்காழி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: மு. பன்னீர்செல்வம் (திமுக) – 94,057 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: பி.வி. பாரதி (அதிமுக) – 81,909 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: பி. சுமதி – 14,817 வாக்குகள்

மநீம: பொன். பாலசுப்பிரமணியன் – 2,525 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 12,148 வாக்குகள்

சீர்காழி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் சீர்காழி தொகுதியில் 77.06% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

மயிலாடுதுறை மாவட்ட சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

சீர்காழி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மயிலாடுதுறை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பூம்புகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Sirkazhi ResultMayiladuthurai districtTN Assembly ElectionSirkazhi election result 2026Sirkazhi assembly constituency results

Trending News