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சிவகங்கை: +2 மாணவனுக்கு கத்திக்குத்து.. சக மாணவர் செய்த கொடூரம்.. நடந்தது என்ன?

Sivaganga District News: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவனை சக மாணவன் கத்தியால் குத்தப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பள்ளியில் நடந்த இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.   இதற்கு கடும் கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 15, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:57 PM IST
சிவகங்கை: +2 மாணவனுக்கு கத்திக்குத்து.. சக மாணவர் செய்த கொடூரம்.. நடந்தது என்ன?
Image Credit: Sivaganga District NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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