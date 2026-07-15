/சிவகங்கை: +2 மாணவனுக்கு கத்திக்குத்து.. சக மாணவர் செய்த கொடூரம்.. நடந்தது என்ன?

Sivaganga District News: சிவகங்கை மாவட்டம் சாத்தரசன்கோட்டை அருகே உள்ள மல்லல் பகுதியில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பள்ளியில் படித்து வரும் 12ம் வகுப்பு மாணவர் ஒருவருக்கும், அதே வகுப்பில் படித்து வரும் மற்றாரு மாணவர் ஒருவருக்கு தகராறு ஏற்பட்டள்ளது. இரண்டு மாணவர்களும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
முன்விரோதம் காரணமாக இரண்டு மாணவர்களுக்கு வகுப்பறையிலும் சண்டையிட்டுக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், இருவருக்கும் இடையே கைகலப்பாக மாறியது. ஒரு கட்டத்தில் மாணவர் ஒருவர் தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து, மாணவரை சரமாரியாக குத்தியுள்ளார். கத்தியால் குத்தியதில் மாணவன் படுகாயம் அடைந்துள்ளார்.
4 இடங்களில் மாணவருக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை அறிந்த ஆசிரியர்கள் உடனடியாக மாணவரை மருத்துவமனைக்கு மாணவரை கொண்டு சென்றனர். அங்கு மாணவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து வருகிறது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் பட்டியலின வகுப்பைச் சேர்ந்தவர் என்பது அவர் சஞ்சய் பிரசாத் (17) என்பதும் தெரியவந்துள்ளது. இவருக்கு முதுகு மற்றும் மார்புப் பகுதிகளில் குறைந்தது நான்கு காயங்கள் ஏற்பட்டு, அரசு சிவகங்கை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். பள்ளி வளாகத்தில் மற்ற மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் முன்னிலையில் இந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்தது தெரியவந்துள்ளது.
அரசுப் பள்ளியில் மாணவருக்கு கத்திக்குத்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவத்திற்கு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், "அரசுப் பள்ளிகளில் பரவும் ஆயுதக் கலாச்சாரம்! அலட்சியப்படுத்துகிறதா ஆளும் அரசு?
சிவகங்கை அருகேயுள்ள நிரஞ்சான் என்ற கிராமத்தில், ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளியில் 12 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவனை வகுப்பறையிலேயே சக மாணவன் கத்தியால் குத்தியதாகவும், திருச்சி மாவட்டம் திருவெறும்பூர் அருகேயுள்ள அரசன்குடி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், 9-ம் வகுப்பு மாணவனை, சக மாணவன் மண்வெட்டியால் தாக்கியதாகவும் வெளியாகியுள்ள செய்திகள் நம்மை பதறச் செய்கின்றன.
அறநெறிகளை போதிக்க வேண்டிய பள்ளிகளில், ஆயுதங்கள் புழங்குவது கடும் கண்டனத்திற்குரியது மட்டுமன்றி, ஆரோக்கியமான சமூகத்திற்கும் அழகல்ல. குறிப்பாக, அரசின் நேரடிக் கண்காணிப்பில் இயங்கும் அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர்களிடையே இதுபோன்ற மோதல்கள் தொடர்வது, பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அவர்களின் நிர்வாகத் தோல்விக்கான சான்றாகத் தான் நாம் எடுத்துக் கொள்ள முடியும்.
எனவே, கல்வி அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றது முதல் தனியார் பள்ளிகளை “comfortable” ஆக வைத்துக் கொள்வதற்காக மட்டும் பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வரும் திரு. ராஜ்மோகன் அவர்கள், விளிம்புநிலை மக்களின் வரப்பிரசாதமாக விளங்கும் அரசுப் பள்ளிகளிலும் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்! அரசுப் பள்ளிகளில் “Conflict management”, “Adaptability” உள்ளிட்ட திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி வகுப்புகள் நடப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்! மேலும், மாணவர்களுக்கு இடையேயான கோப, தாபங்களை எப்படிக் கையாள வேண்டும் என்பது குறித்து ஆசிரியர்களுக்கும் பிரத்யேக பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்” என்றார்.