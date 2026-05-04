தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சிவகங்கை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Sivaganga Election Result 2026: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள சிவகங்கை (Sivaganga) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Last Updated : May 4, 2026, 10:37 AM IST
சிவகங்கை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சிவகங்கை சட்டப்பேரவை தொகுதி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 186வது தொகுதியாகும். சிவகங்கை, காளையார்கோவில் தாலுகாவின் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது இந்த தொகுதி. முக்குலத்தோர் அதிகளவில் வாழ்கின்றனர்.கணிசமான வகையில் பட்டியலின மக்கள் உள்ளனர். யாதவர், உடையார், செட்டியாளர் சமூகத்தினரும் உள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?

சிவகங்கை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4ஆம் தேதி (இன்று) சிவகங்கை தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சிவகங்கை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): கருணாஸ்

அதிமுக (ADMK): செந்தில்நாதன் (தற்போதைய அமைச்சர்)

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): இந்துஜா

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): குழந்தை ராணி

சிவகங்கை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,36,035
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,42,086
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 3
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,78,124

சிவகங்கை தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 75.99% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 8% அதிகம்).

சிவகங்கை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: செந்தில்நாதன் (அதிமுக) - 82,153 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: எஸ். குணசேகரன் (சிபிஎம்) - 70,900 வாக்குகள்

அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் - கே. அன்பரசன் - ரூ.19,824 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: ஆர் மல்லிகா - 22,500 வாக்குகள்

சிவகங்கை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சிவகங்கை தொகுதியில் 77.06% வாக்குகள் பதிவாகின.

சிவகங்கை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

காரைக்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மானாமதுரை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

