/கீழடி அகழாய்வில் புதிய ஆதாரம்...11-வது கட்ட அகழாய்வில் கிடைத்த இரும்பு ‘உலைக்கலன்’..!

Keezhadi 11th Phase Furnance: சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடி, தமிழர்களின் தொன்மையான நகர நாகரிகத்தை உலக அரங்கில் நிலைநிறுத்தி வருகிறது. தற்போது நடைபெற்று வரும் 11-வது கட்ட அகழாய்வில் மிக முக்கியமான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்பாக உலைக்கலன்' (Furnace) ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கண்டுபிடிப்பு பண்டைய தமிழர்களின் வியக்கத்தக்க தொழில்நுட்ப அறிவு மற்றும் இரும்பு உற்பத்தித்திறனுக்கு மற்றுமொரு சான்றாக அமைந்துள்ளது.
கீழடியில் நடைபெற்று வரும் 11-வது கட்ட அகழாய்வு பணிகள் கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை நடைபெற்ற அகழாய்வுகளில் பழங்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட இரும்பு பொருட்களும், சுவடுகளும் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். அதுமட்டுமன்றி இரும்பு உருக்கும் தொழிற்சாலை இருந்ததற்கான ஆதாரங்களும் தென்படுகின்றன. சுமார் ஒன்றரை ஏக்கர் பரப்பளவில் 9 அகழாய்வு குழிகள் அமைக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாக தற்போது பழங்கால உலைக்கலன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உலைக்கலன் இரும்பு தாதுக்களை உருக்கி தங்களுக்கு தேவையான வடிவத்திற்கு ஏற்றவாறு உருக்கி பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர். தற்போது என்னதான் பல்வேறு தொழிற்சாலைகளில் இரும்பு உலைகலன் வந்திருந்தாலும் இந்த உலைக்கலன் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த உலைக்கலன் மூலமாக, பழங்காலத்தில் கத்தி, அரிவாள் மற்றும் வேளாண் கருவிகள் உள்ளிட்ட இரும்பு பொருட்களை தயாரிக்கப்பட்டிருப்பதாக கிடைத்திருக்கக் கூடிய ஆதாரங்கள் மூலமாக தெரிய வருகிறது.
இதன் மூலம் பார்க்கும் போது கீழடி பகுதியில் வெறும் குடியிருப்பு பகுதி மட்டுமல்லாமல் உற்பத்தி சார்ந்த நடவடிக்கைகளும் நடந்ததற்கான ஆதாரங்கள் கிடைக்கப் பெறுகிறது. முக்கியமாக தொழிற்சாலையை மையமாக வைத்து இந்த பகுதியில் உற்பத்தி நடைபெற்று வந்திருக்கலாம் என்றும் தெரிகிறது.
ஏற்கனவே கிடைத்த இரும்புப் பொருட்களுடன் இந்த உலைக்கலனை இணைத்துப் பார்க்கும்போது, கீழடியில் இரும்பு உற்பத்தி மற்றும் உலோகத் தொழில் மிகச் சிறப்பான முறையில் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியுடன் நடைபெற்றிருப்பது தெளிவாகிறது. தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் அகழாய்வு இது போன்ற பல்வேறு பழங்கால பொருட்கள் கிடைத்த வண்ணம் உள்ளது.
தமிழர்களின் தொழில்நுட்பத்தை விளக்கும் முக்கிய ஆதாரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிலையில், கிடைத்த தகவல்கள் அனைத்தும் சங்க கால தமிழர்களின் வாழ்க்கை முறை மற்றும் அவர்களின் நாகரிகத்தை குறித்தும் விளக்குகிறது. தொடர்ந்து நடைபெறும் இந்த அகழாய்வில் மேலும் பல வரலாற்று சான்றுகள் வெளிவரும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.