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கீழடி அகழாய்வில் புதிய ஆதாரம்...11-வது கட்ட அகழாய்வில் கிடைத்த இரும்பு ‘உலைக்கலன்’..!

Keezhadi 11th Phase Furnance: சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில் மத்திய - மாநில அரசுகள் சார்பில் ஏற்கனவே பல கட்டங்களாக அகழாய்வுகள் நடைபெற்றது. கடந்த ஆண்டில் 10-ம் கட்ட அகழாய்வு நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து இந்த ஆண்டும் மார்ச் மாதம் முதல் தொடர்ந்து 11-வது கட்ட அகழாய்வுகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த அகழாய்வு தொடங்கப்பட்டதில் பல்வேறு முக்கிய பொருட்களும் கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 13, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:07 PM IST
கீழடி அகழாய்வில் புதிய ஆதாரம்...11-வது கட்ட அகழாய்வில் கிடைத்த இரும்பு ‘உலைக்கலன்’..!
Image Credit: Keezhadi 11th Phase Furnance

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கீழடி அகழாய்வில் புதிய ஆதாரம்...11-வது கட்ட அகழாய்வில் கிடைத்த இரும்பு ‘உலைக்கலன்’
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