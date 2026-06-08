Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • / என் மகன் இன்னும் சாகல ‘Treatment’ கொடுங்க... கதறிய பெற்றோர்..!

என் மகன் இன்னும் சாகல ‘Treatment’ கொடுங்க... கதறிய பெற்றோர்..!

Sivagangai Murder: சிவகங்கை ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள டாஸ்மாக் மதுபாரில் இருந்து வெளியே வந்த தவெக நிர்வாகியை மர்ம நபர்கள் ஓட ஓட வெட்டிக் கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 08, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:02 PM IST
என் மகன் இன்னும் சாகல ‘Treatment’ கொடுங்க... கதறிய பெற்றோர்..!
Image Credit: Sivagangai TVK Member Murder

About the Author

Mathan

Mathan

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட் : AAY மற்றும் PHH கார்டு உள்ளவர்களுக்கு எச்சரிக்கை
Ration Card18 min ago
2
son in law19 min ago
3
Manav Suthar26 min ago
4
TN Government39 min ago
5
Ravi mohan59 min ago