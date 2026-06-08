/ என் மகன் இன்னும் சாகல ‘Treatment’ கொடுங்க... கதறிய பெற்றோர்..!

Sivagangai Murder: சிவகங்கையில் டாஸ்மாக்கில் நண்பர்களுடன் சென்று மது அருந்திவிட்டு வெளியே வரும் பொழுது தவெக நிர்வாகி நவீன் என்பவர் மர்ம நபர்களால் வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்டார். அவரது உடலைக் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்கு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றபோது, அவரது உடலில் அசைவு இருப்பதாகவும், அவருக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கக் கோரியும் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம், சூரக்குளம் பொன்னாம்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ரவீந்தரனின் மகன் நவீன். இவர் தவெகவில் கிளைச் செயலாளராக உள்ளார். இந்த நிலையில் நேற்று, (ஜூன்- 7) தனது நண்பர்களுடன் சிவகங்கை ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள டாஸ்மாக் பாருக்கு சென்றுள்ளனர். டாஸ்மாக்கில் இருந்து வெளியே வரும்பொழுது மர்ம நபர்கள் சிலர் அவரை தாக்க முயன்றுள்ளனர். இதனைப் பார்த்த ரவீந்திரன் அவர்களிடன் இருந்து தப்பித்து ஓடவே, அவரை விடாத மர்ம நபர்கள் துரத்திச் சென்று சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர். இதில் நவீன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார்.
இந்த சம்பவத்தை பார்த்த அங்கிருந்த பொதுமக்கள் இது குறித்து சிவகங்கை நகர் போலீஸாருக்கு தகவல் அளித்தனர். உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீஸார் இறந்தவரின் உடலைக் கைப்பற்றி சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
தன்னுடைய மகன் இறந்த தகவலைக் கேட்ட அவரது பெற்றோர்கள் மருத்துவமனைக்கு விரைந்து மகனின் உடலை பார்த்துக் கதறி அழுதனர். அவரது உடலை பிரேதப் பரிசோதனை அறைக்கு எடுத்துச் செல்லும் போது அவரது உடலில் அசைவு இருப்பதாக அவரது உறவினர்கள் தெரிவித்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து அவரை பிரேத பரிசோதனைக்கு எடுத்துச் செல்லக்கூடாது எனவும், அவருக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கக் கோரியும் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அதன்பிறகு உறவினர்கள் கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க அவரது உடலை அவசர சிகிச்சைப் பிரிவுக்கு கொண்டுச் சென்று தீவிர பரிசோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார். இதில் அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
நவீன் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்துவிட்டதாக ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள் ஏற்கனவே உறுதி செய்துவிட்டனர். அதனடிப்படையில் மீண்டும் மருத்துவமனையில் சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட பின்னரே அவரை பிரேத பரிசோதனை அறைக்கு கொண்டு சென்றனர். பிரேத பரிசோதனை அறைக்கு கொண்டு செல்லும் போது சாலையில் இருந்த குழி பள்ளங்களால் நவீனின் உடலில் சில அசைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த அசைவுகளை கவனித்த உறவினர்கள் அவர் உயிருடன் இருப்பதாக கருதிவிட்டனர். இதனால் அவர்கள் உரிய சிகிச்சை அளிக்கும்படி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அதன்பிறகு அவர் இறந்தது மீண்டும் உறுதி செய்யப்பட்டது என மருத்துவமனை நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
இறந்தவரின் உறவினர்கள் மருத்துவமனையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அப்பகுதியில் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவியது. இதனை அறிந்த சிவகங்கை சட்டமன்ற உறுப்பினர் குழந்தை ராணி நாச்சியார் மருத்துவமனைக்கு விரைந்து அங்கு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட உறவினர்களுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டார்.
தன்னுடைய மகன் உயிருடன் இருந்ததாகவும் அவருக்கு மருத்துவமனை உரிய சிகிச்சை அளிக்கவில்லை எனவும் எம்.எல்.ஏ-விடம் அவர்கள் புகாரளித்தனர். அவர் மருத்துவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு நடந்தது குறித்து கலந்துரையாடியதில் அவர்கள் இது குறித்து தெளிவாக விளக்கம் அளித்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து உறவினர்களை சமாதானப்படுத்திய எம்.எல்.ஏ குற்றவாளிகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்து அவர்களின் போராட்டத்தை களையச் செய்தனர்.
இந்த கொலை சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸார் தனிப்படை அமைத்து குற்றவாளிகளை தேடி வந்தனர். இந்த நிலையில் கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய டி.புதூரை சேர்ந்த மதன்ராஜ் மற்றும் சிவகங்கை போஸ் ரோட்டைச் சேர்ந்த சரவணக்குமார் ஆகிய இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர். மேலும் இந்த கொலை முன்விரோதம் காரணமாக நடைபெற்றதா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என்று பல்வேறு கோணங்களில் கைது செய்யப்பட்ட நபர்களிடம் போலீஸார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.