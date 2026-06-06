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சிவகங்கை: 15 வயது பள்ளி மாணவன் கழுத்தறுத்துக் கொலை - கண்மாய் பகுதியில் நடந்தது என்ன?

Sivagangai Murder: சிவகங்கை அருகே, 15 வயது சிறுவன் கண்மாயில் கழுத்தறுத்துக் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 06, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:48 AM IST
சிவகங்கை: 15 வயது பள்ளி மாணவன் கழுத்தறுத்துக் கொலை - கண்மாய் பகுதியில் நடந்தது என்ன?
Image Credit: Sivagangai Murder

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Mathan

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