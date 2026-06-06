/சிவகங்கை: 15 வயது பள்ளி மாணவன் கழுத்தறுத்துக் கொலை - கண்மாய் பகுதியில் நடந்தது என்ன?

Sivagangai Murder: சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் அருகே உள்ள காரையூர் பகுதியைச் சேர்ந்த நாகாராஜ் என்பவர் அதேப் பகுதியில் கூலி வேலை செய்து வருகிறார். இவருக்கு 15 வயதில் அஸ்வின் என்ற மகன் உள்ளார். இவர் அதேப் பகுதியில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் 10-ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.
அஸ்வின் கடந்த வியாழக்கிழமை (மே-2) பள்ளிக்குச் செல்வதாக சொல்லிவிட்டு டிப்ளமோ படிக்கும் 17 வயதான தனது நண்பருடன் ஊர் சுற்ற சென்றுள்ளார். அதன்பிறகு அவர் பள்ளியில் படிக்கும் 17 வயது சிறுவன் மூலம் அவர்களது நண்பர்களான அரவிந்த்(25) மற்றும் கணேசன்(22) ஆகியோருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அன்றைய தினம் இவர்கள் மூன்று பேருடன் ஒரே பைக்கில் ஒன்றாக சுற்றிய நிலையில், அன்று மாலை அரவிந்த் மற்றும் கணேசன் ஆகிய இருவரும் கீழக்காவனிப்பட்டி கண்மாய் அருகே மது அருந்தியுள்ளனர். பிறகு அவர்கள் அந்த சிறுவனை மது அருந்தும்படி வலுக்கட்டாயமாக வற்புறுத்தியாக தெரிகிறது. மது அருந்த மாட்டேன் என்று அஸ்வின் தெரிவிக்கவே அவர்களுக்குள் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதன்பிறகு அமைதியாக இருந்துள்ளனர்.
மது அருந்தும்போது மீண்டும் அந்த சிறுவனை மது அருந்தும்படி அவர்கள் இருவரும் வற்புறுத்தியுள்ளனர். இதனை தட்டிக்கழித்த அந்த சிறுவனுடன் மீண்டும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, அது தகராறாக மாறியுள்ளது. பின்னர் போதை தலைக்கேறிய அவர்கள், அந்த சிறுவனை தாக்கியுள்ளனர். இதனைப் பார்த்த அந்த சிறுவனின் நண்பரான 17 வயது சிறுவன் சற்று தூரம் விலகிச் சென்றுள்ளார். பின்னர், அரவிந்த் தான் வைத்திருந்த கத்தியைக் கொண்டு அந்த சிறுவனை கழுத்தறுத்து கொடூரமாக கொலை செய்துள்ளார்.
சிறுவனின் அலறல் சத்தம் கேட்டுச் சென்ற அவரது நண்பர் அஸ்வின் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். உடனடியாக சிறுவனின் உடலை அங்கிருந்த கண்மாயில் போட்டுவிட்டு அவர்கள் அங்கிருந்து அந்தச் சிறுவனை அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். மேலும் இது குறித்து யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது என்றும் அவரை எச்சரித்து அவரது வீட்டில் விட்டுவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.
நண்பர் கொலையுண்ட சம்பவத்தில் இருந்து மீளாத அந்த சிறுவன் உடனடியாக காவல் நிலையத்திற்கு சென்று நடந்த சம்பவம் குறித்து புகார் அளித்துள்ளார். அவரின் புகாரைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த போலீஸார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று அருகிலிருந்த கண்மாயில் கிடந்த சிறுவனின் சடலத்தை மீட்டனர்.
பின்னர் இது குறித்து அவரது பெற்றோருக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டது. மகன் இறந்த சம்பவம் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர் கதறி அழுத சம்பவம் காண்போரை கலங்க வைத்தது. உடலைக் கைப்பற்றிய போலீஸார் பிரேத பரிசோதனைக்காக சிவகங்கை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த கொலை குறித்து அந்த சிறுவனிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அவர் தெரிவித்ததாவது, நாங்கள் இருவரும் கடந்த வியாழக்கிழமை பள்ளிகுச் செல்லாமல் ஊர் சுற்ற வெளியே சென்றதாகவும், அப்போது வெளியில் தனக்கு நெருங்கிய நண்பர்களை சந்தித்ததாகவும், அப்போது அவர்களுடன் ஒரே பைக்கில் நான்கு பேரும் சென்று ஊர் சுற்றியதாக தெரிவித்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து அரவிந்த் மற்றும் கணேசன் மது அருந்தியதாகவும் மது அருந்தும்போது சிறுவனிடம் தகராறில் ஈடுபட்டதாகவும் அப்போது இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில் அவர்கள் சிறுவனை குத்திக் கொலை செய்துவிட்டு, இது குறித்து யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது என்றும் மிரட்டியதாகவும் தெரிவித்தார். அவரது வாக்குமூலத்தை பெற்ற போலீஸார் தப்பியோடிய கொலையாளிகள் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு அவர்களை தேடி வருகின்றனர்.
பள்ளிக்குச் சென்ற ஊர் சுற்ற சென்ற நிலையில், மது அருந்தும்போது தனது நண்பர்களாலேயே கழுத்தறுத்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் திருப்பத்தூர் பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.