  • சிவகங்கையில் இரு அரசு பேருந்துகள் மோதி விபத்து - 8 பேர் பலி... 40 பேர் காயம்

சிவகங்கையில் இரு அரசு பேருந்துகள் மோதி விபத்து - 8 பேர் பலி... 40 பேர் காயம்

Sivagangai Bus Accident: சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் கும்பங்குடி பாலம் அருகே பயங்கர விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இரு அரசு பேருந்துகள் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்டதில் தற்போது வரை 8 நபர்கள் உயிரிழப்பு என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 40க்கும் மேற்பட்டோர் காயம் அடைந்துள்ளனர். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 30, 2025, 06:00 PM IST

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

sivagangai Sivagangai Bus Accident Accident Tamil News Tamilnadu

