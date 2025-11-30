சிவகங்கையில் இரு அரசு பேருந்துகள் மோதி விபத்து - 8 பேர் பலி... 40 பேர் காயம்

Sivagangai Bus Accident: சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் கும்பங்குடி பாலம் அருகே பயங்கர விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இரு அரசு பேருந்துகள் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்டதில் தற்போது வரை 8 நபர்கள் உயிரிழப்பு என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 40க்கும் மேற்பட்டோர் காயம் அடைந்துள்ளனர்.
#BreakingNews | கோர விபத்து#ZeeTamilNews | #BusAccident | #Sivaganga pic.twitter.com/ebp6zfQroG
— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) November 30, 2025
