தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சிவகாசி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சிவகாசி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சிவகாசி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 205வது தொகுதியாகும். விருதுநகர் மாவட்டத்தின் பொருளாதார என்ஜினாகத் திகழும் சிவகாசி (Sivakasi) தொகுதி, இந்தியாவின் உழைப்பிற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம். இந்தியாவின் மொத்த பட்டாசுத் தேவையில் சுமார் 90% சிவகாசியில்தான் உற்பத்தியாகிறது. இந்தியாவின் அச்சுத் தொழிலில் 60% சிவகாசியில் நடக்கிறது. இந்தியாவின் மொத்த தீப்பெட்டி உற்பத்தியில் 80% இந்தத் தொகுதியையும் அதன் சுற்றுவட்டாரத்தையும் சார்ந்துதான் உள்ளது. சிவகாசி தொகுதி அரசியல் ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இங்கு வெற்றி பெறுபவர்கள் பெரும்பாலும் மாநில அமைச்சரவையில் முக்கியப் பங்கு வகித்துள்ளனர்.
சிவகாசி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் சிவகாசி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
சிவகாசி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
காங்கிரஸ் (Congress): கணேசன் அசோகன் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)
அஇஅதிமுக (AIADMK): கேடி ராஜேந்திர பாலாஜி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கீர்த்தனா
நாதக (NMK) : டயானா
சிவகாசி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 228205
ஆண் வாக்காளர்கள்: 110737
பெண் வாக்காளர்கள்: 117440
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 28
சிவகாசி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 84.07% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
சிவகாசி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: அசோகன் (இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்) - 78,947 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: லட்சுமி கணேசன் (அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) - 61,628 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: கா கனகபிரியா - 20,865 வாக்குகள்
அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் - கு. சாமிக்காளை - 9,893 வாக்குகள்
சிவகாசி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சிவகாசி தொகுதியில் 70.70% வாக்குகள் பதிவாகின.
