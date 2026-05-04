தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சிவகாசி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

sivakasi Election Result 2026: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள சிவகாசி சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 4, 2026, 06:32 AM IST

சிவகாசி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சிவகாசி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 205வது தொகுதியாகும். விருதுநகர் மாவட்டத்தின் பொருளாதார என்ஜினாகத் திகழும் சிவகாசி (Sivakasi) தொகுதி, இந்தியாவின் உழைப்பிற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம். இந்தியாவின் மொத்த பட்டாசுத் தேவையில் சுமார் 90% சிவகாசியில்தான் உற்பத்தியாகிறது. இந்தியாவின் அச்சுத் தொழிலில் 60% சிவகாசியில் நடக்கிறது. இந்தியாவின் மொத்த தீப்பெட்டி உற்பத்தியில் 80% இந்தத் தொகுதியையும் அதன் சுற்றுவட்டாரத்தையும் சார்ந்துதான் உள்ளது. சிவகாசி தொகுதி அரசியல் ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இங்கு வெற்றி பெறுபவர்கள் பெரும்பாலும் மாநில அமைச்சரவையில் முக்கியப் பங்கு வகித்துள்ளனர்.

சிவகாசி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் சிவகாசி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

சிவகாசி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

காங்கிரஸ் (Congress): கணேசன் அசோகன் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)

அஇஅதிமுக (AIADMK): கேடி ராஜேந்திர பாலாஜி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கீர்த்தனா

நாதக (NMK) : டயானா

சிவகாசி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 228205
ஆண் வாக்காளர்கள்: 110737
பெண் வாக்காளர்கள்: 117440
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 28

சிவகாசி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 84.07% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

சிவகாசி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: அசோகன் (இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்) - 78,947 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: லட்சுமி கணேசன் (அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) - 61,628 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: கா கனகபிரியா - 20,865 வாக்குகள்

அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் - கு. சாமிக்காளை - 9,893 வாக்குகள்

சிவகாசி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சிவகாசி தொகுதியில் 70.70% வாக்குகள் பதிவாகின.

விருதுநகர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

