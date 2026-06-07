/ரூ.5,000 கோடி வராது... ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டத்தை கைவிட்டால்... விஜய்க்கு பாஜக செக்?

TNEB Smart Meter : தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகம் (TNPDCL)மிக முக்கிய கனவத் திட்டமாக அறியப்படுவதுதான் 'ஸ்மார்ட் மீட்டர்' திட்டமாகும். இந்த திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பு ரூ.30 ஆயிரம் கோடி என கூறப்படுகிறது. ஆனால், இத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த பல்வேறு சிக்கல்கள் இருப்பதால்தான், தொடர்ந்து தள்ளிவைக்கப்பட்டே வருகிறது.
இந்நிலையில், ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டத்தை கைவிட தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு, மின் வாரியத்தின் நிதிநிலையை ஆய்வு செய்த பிறகு இந்த முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன.
முன்னதாக தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 3.04 கோடி மின் இணைப்புகளுக்கு ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள் பொருத்தும் திட்டத்தை ஆறு கட்டங்களாக செயல்படுத்த திட்டமிட்டது.
மத்திய அரசின் RDSS திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட இருந்த இந்த திட்டத்திற்கு 50க்கும் மேற்பட்ட தனியார் நிறுவனங்கள் ஆர்வம் காட்டியிருந்தன. இருப்பினும், தேர்தல் மற்றும் நிர்வாக காரணங்களால் டெண்டர் செயல்முறை நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்து வந்தது.
கடந்த மாதம் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, மின் வாரியத்தின் கடன் சுமை மற்றும் திட்டத்தின் நிதி தாக்கங்கள் குறித்து விரிவான மதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிகிறது. இதில் 20 ஆயிரம் கோடி செலவிலான இந்த திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டால் மின்கட்டண உயர்வு உள்ளிட்ட கூடுதல் சுமைகள் நுகர்வோருக்கு ஏற்படக்கூடும் என்ற கருத்து முன்வைக்கப்பட்டது.
இலவச மின்சார திட்டங்கள் மற்றும் மானியங்கள் பாதிக்கப்படலாம் என்ற அச்சமும் எழுந்தது. மின் வாரிய ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் நுகர்வோர் தரப்பில் இருந்தும் நீண்டகாலமாக இந்த ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தன.
ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள் மூலம் தனியார் நிறுவனங்களின் பங்கு அதிகரிக்கும் என்றும், மின் துறையின் கட்டுப்பாடு படிப்படியாக தனியார் வசம் செல்லும் அபாயம் இருப்பதாகவும் வாதங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன.
இதனாலேயே, டெண்டர்களை திறக்காமலேயே திட்டத்தை ரத்து செய்ய அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் கூறப்படுகிறது. இந்த முடிவு மின் வாரியத்தின் நிதிச் சுமையை குறைத்து, பொதுமக்களின் நலனை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் ஊடகம் ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில், "நாங்கள் அவசரத்தில் ஒரு முடிவை எடுத்து, பின்னர் நாங்கள் எடுத்த முடிவு தவறு என சொல்ல விரும்பவில்லை. அனைத்து அம்சங்களையும் முழுமையாக ஆராய்ந்து, தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கும் (TNEB), மின் நுகர்வோருக்கும் நன்மை தரும் என்றபட்சத்தில் மட்டுமே அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வோம்" என்றார்.
ஆயிரக்கணக்கான பணியாளர்கள் மீட்டர் அளவீடு செய்யும் தற்போதைய அமைப்புடன் இதை ஒப்பீட்டு பார்க்க வேண்டும் என்றும் களத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டிய பல நடைமுறைச் சிக்கல்களும் உள்ளன என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
இதுகுறித்து பாஜகவின் செய்தித்தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி கூறுகையில், "அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய, குறைபாடுகளே இல்லாமால் நிர்வாகத்தின் இழப்பை சரிசெய்து, மக்களின் தேவைக்கான தரத்தை உறுதி செய்யும் இந்த திட்டத்தை இரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அன்றைய திமுக அரசு, அரசியல் காரணங்களுக்காக தள்ளிப் போட்டது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்
மேலும், தங்களுக்கு தேவையான லஞ்சம் இந்த திட்டத்தில் ஒப்பந்தம் கோரிய நிறுவனத்தால் மறுக்கப்பட்டதாலும், இந்த திட்டத்தின் செலவு அதிகமாக உள்ளது என்று அறிவித்து ஒட்டு மொத்தமாக கிடப்பில் போட்டது என்றும் நாராயணம் திருப்பதி, கடந்த திமுக ஆட்சி மீது குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.
தமிழகத்தில் "திறன் அளவி" (Smart Meters) திட்டத்தை கைவிடுவதாக த வெ க அரசு முடிவெடுத்துள்ளது என்று வருகிற செய்திகள் அதிர்ச்சியளிக்கிறது. இந்தியாவில் மின்துறையில் செயல்பட்டு வரும் மிகப் பெரும் சீர்திருத்தமான இந்த ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டத்தை கைவிடுவது என்பது மிகப்பெரும் தவறு…— Narayanan Thirupathy (@narayanantbjp) June 7, 2026
மேலும் அவர், "அதே வழியில் இன்றைய தவெக அரசும் பயணித்தால் அது பெரும் பிழையாகி விடும் என்பதை முதலமைச்சர் விஜய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த திட்டத்தை கைவிட்டால், இழப்பை குறைக்கும் நடவடிக்கைகளுக்காக (Loss Reduction) பல்வேறு திட்டங்களின் மூலமாக மத்திய அரசு அளித்து வரும் ரூ.5 ஆயிரம் கோடி அளவிலான நிதிச் சலுகை மற்றும் மானியம் தமிழகத்திற்கு கிடைக்காமல் போய் விடும்" என சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்.
இதை, தமிழக மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார், உரிய அதிகாரிகளிடம் கேட்டு தெரிந்து, உணர்ந்து கொண்டு பேச வேண்டும் என்றும் எடுத்தேன், கவிழ்த்தேன் என்று பேசுவதும், செயல்படுவதும் தமிழகத்திற்கு பெரும் இழப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதோடு மாநிலத்தின் முன்னேற்றத்திற்கான நடவடிக்கைகளை பாதிக்கும் என்பதை முதலமைச்சரும், துறை அமைச்சரும் ஆராய வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மின்துறையின் மிகப் பெரும் திட்டமான ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டத்தை நிறுத்துவது அல்லது தாமதப்படுத்துவது முறையற்றது என்பதை தமிழக அரசு உணர்ந்து உடனடியாக இந்த திட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாஜக சார்பில் அவர் கோரிக்கையும் முன்வைத்துள்ளது கவனிக்கத்தக்கது.