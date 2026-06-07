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ரூ.5,000 கோடி வராது... ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டத்தை கைவிட்டால்... விஜய்க்கு பாஜக செக்?

TNEB Smart Meter : மின்துறையில் மிக முக்கியமான திட்டமாக கருதப்படும் ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டத்தை தவெக அரசு கைவிட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டம் குறித்தும் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமாரும் கருத்து தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில், இத்திட்டத்தை நிறுத்தினால் என்னென்ன பாதிப்பு வரும் என பாஜக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 07, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:50 PM IST
ரூ.5,000 கோடி வராது... ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டத்தை கைவிட்டால்... விஜய்க்கு பாஜக செக்?
Image Credit: Image Credit : TNEB Smart Meter, CM Vijay (Image Source : X/@CMOTamilnadu)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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