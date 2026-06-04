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தென்மேற்கு பருவமழை.. ஆட்டத்தை காட்டப்போகும் கனமழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் தெரியுமா?

Tamil Nadu Weather Update: தென்மேற்கு பருவமழை இன்று (ஜூன் 4) கேரளாவில் தொடங்க உள்ளது. இதன் காரணமாக, தமிழகத்தில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு  கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையிலும் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 04, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:57 AM IST
தென்மேற்கு பருவமழை.. ஆட்டத்தை காட்டப்போகும் கனமழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் தெரியுமா?
Image Credit: Tamil Nadu Weather Update

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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