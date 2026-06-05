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அலர்ட் பயணிகளே! நாளை முதல் வைகை உட்பட பல ரயில்கள் தாமதம்.. டைமிங் என்ன தெரியுமா?

Southern Railway Latest Announcement: பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக இன்று (ஜூன் 5) முதல் சென்னையில் இருந்து புறப்படும் விரைவு ரயில்களின் சேவையில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், 7 விரைவு ரயில்கள் தாமதமாக செல்லக் கூடும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 05, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:35 PM IST
அலர்ட் பயணிகளே! நாளை முதல் வைகை உட்பட பல ரயில்கள் தாமதம்.. டைமிங் என்ன தெரியுமா?
Image Credit: Southern Railway Latest Announcement

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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