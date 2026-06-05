/அலர்ட் பயணிகளே! நாளை முதல் வைகை உட்பட பல ரயில்கள் தாமதம்.. டைமிங் என்ன தெரியுமா?

Southern Railway Latest Announcement: சென்னையில் இருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு விரைவு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, தென் மாவட்டங்களுக்கு பல்வேறு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த விரைவு ரயில்களின் சேவையில் அவ்வப்போது மாற்றங்கள் இருந்துக் கொண்டே இருக்கும். பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, தெற்கு ரயில்வே விரைவு ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்து வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தெற்கு ரயில்வே இன்று முதல் 7 விரைவு ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்துள்ளது.
சென்னை ரயில்வே கோட்டத்துக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் ரயில் தண்டவாளம் உள்ளிட்ட பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதனை அடுத்து, சில ரயில்களில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்று முதல் 7 முக்கிய ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ஏற்ற வகையில், பயணிகள் தங்கள் பயணங்களை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.
மேலும், பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை குறைக்க சில ரயில்களின் சேவைகளை தெற்கு ரயில்வே நீட்டித்துள்ளது. அதன்படி, திருநெல்வேலி - மேட்டுப்பாளையம் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் ஜூன் 14ஆம் தேதியும், மேட்டுப்பாளையம் - நெல்லை சிறப்பு ரயில் ஜூன் 15ஆம் தேதி வரையும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. நெல்லை - தாம்பரம் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் ஜூன் 14ஆம் தேதியும், மறுமார்க்கத்தில் ஜூன் 15ஆம் தேதி வரையும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. தூத்துக்குடி - தாம்பரம் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் ஜூன் 15ஆம் தேதியும், மறுமார்க்கத்தில் ஜூன் 16ஆம் தேதி வரையும் நீடிக்கப்பட உள்ளது.