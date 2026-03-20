எழும்பூரில் ரயில்கள் நிற்காது.. இந்த 5 ரயில் சேவையில் மேஜர் மாற்றம்.. தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

Chennai Egmore Railway Station: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. சென்னை எழும்பூர், சென்டரில் இருந்து வெளியூர்களுக்கு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. தறிபோது சென்னை எழும்பூரில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வருகிறது. பல மாதங்களாக மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வருகிறது. எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் 10,11வது நடைமேடைகளில் இதனால், அவ்வப்போது ரயில் சேவைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, விரைவு ரயில் சேவைகளில் மாற்றங்களை தெற்கு ரயில்வே கொண்டு வந்துள்ளது.
விரைவு ரயில் சேவையில் மாற்றம்
தெற்கு ரயில்வே வெயிட்ட அறிவிப்பின்படி, ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி இயக்கப்படும் ரயில்களில் ராமேஸ்வரம் - சென்னை எழும்பூர் சேது விரைவு ரயில் (22662), ராமேஸ்வரம் - சென்னை எழும்பூர் விரைவு ரயில் (16752), தஞ்சாவூர் - சென்னை உழவன் ரயில் (16866), கொல்லம் - சென்னை எழும்பூர் அனந்தபுரி விரைவு ரயில் (20636) ஆகியவை எழும்பூர் வரை செல்லாமல், தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி நெல்லை - சென்னை எழும்பூர் விரைவு ரயில் (12632), சென்னை எழும்பூர் - ராமேஸ்வரம் சேது விரைவு ரயில் (22661), சென்னை எழும்பூர் - செங்கோட்டை பொதிகை விரைவு ரயில் (12661), சென்னை எழும்பூர் - கொல்லம் அனந்தபுரி விரைவு ரயில் (20635), சென்னை எழும்பூர் - ராமேஸ்வரம் விரைவு ரயில் 916751), சென்னை எழும்பூர் - தஞ்சாவூர் உழவன் விரைவு ரயில் ஆகியவை எழும்பூருக்கு பதிலாக தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இதனால், அதற்கு ஏற்ப தங்கள் பயணங்களை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
ஏற்கனவே ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வரை சில ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னை - செங்கோட்டை பொதிகை விரைவு ரயில் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வரை எழும்பூருக்கு பதிலாக தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும். நெல்லை - சென்னை விரைவு ரயில் தாம்பரம் வரை மட்டும் தான் ரயில்கள் இயக்கப்படும். சென்னை - திருச்சி சோழன் விரைவு ரயில் ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி வரை திருத்தப்பட்ட கால அட்டவணைப்படி இயக்கப்படும். அதன்படி, வழக்கமாக காலை 8 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வரை 10.15 மணிக்கு காலை புறப்படுகிறது.
Important Travel Update
To facilitate redevelopment at Chennai Egmore, certain trains will now start from Tambaram instead of Egmore.
Updated on 18.03.2026 – subject to further changes. Passengers are requested to verify live status on NTES before commencing their journey.… pic.twitter.com/hC6gewzTl3
— Southern Railway (@GMSRailway) March 19, 2026
எழும்பூரில் மறுசீரமைப்பு பணிகள்
சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையம் மிகவும் பரபரப்பாகவே காணப்படும். இங்கிருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களில் ரயில் சேவைகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. தினமும் சென்னையில் இருந்து லட்சக்கணக்கான பயணிகள் எழும்பூரில் இருந்து பயணித்து வருகின்றனர். எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தை சீரமைக்கும் பணிகள் பல மாதங்களாக நடந்து வருகிறது.
குறிப்பாக, 10,11வது நடைமேடைகளில் சீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வருகிறது. பயணிகளுக்கு தரமான வசதியை வழங்குவதற்காக புதிய தளங்கள், காத்திருப்பு அறைகள், எஸ்கலேட்டர்கள், லிப்ட்கள், டிஜிட்டல் தகவல் பலகைகள் நிறுவப்படுகின்றன. மேலும், எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தை நவீன முறையில் மாற்றப்படுகின்றன. இந்த மறுசீரமைப்பு பணிகளால் விரைவு ரயில்களை காட்டிலும், மின்சார ரயில்களில் பயணிப்பவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி முதல் மின்சார ரயில்கள் 5,6வது நடைமேடைகளில் நின்று செல்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது.
