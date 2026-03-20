English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • எழும்பூரில் ரயில்கள் நிற்காது.. இந்த 5 ரயில் சேவையில் மேஜர் மாற்றம்.. தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

எழும்பூரில் ரயில்கள் நிற்காது.. இந்த 5 ரயில் சேவையில் மேஜர் மாற்றம்.. தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

Chennai Egmore Railway Station: சென்னை எழும்பூரில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால், முக்கிய ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி தென் மாவட்டங்கள் செல்லுக் கூடிய ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 20, 2026, 06:40 PM IST
  • எழும்பூர் ரயில் நிலையம்
  • 5 ரயில் சேவைகளில் மாற்றம்
  • பயணிகளே அலர்ட்

Trending Photos

எழும்பூரில் ரயில்கள் நிற்காது.. இந்த 5 ரயில் சேவையில் மேஜர் மாற்றம்.. தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

Chennai Egmore Railway Station: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. சென்னை எழும்பூர், சென்டரில் இருந்து வெளியூர்களுக்கு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.  தறிபோது சென்னை எழும்பூரில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வருகிறது. பல மாதங்களாக மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வருகிறது. எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் 10,11வது நடைமேடைகளில் இதனால், அவ்வப்போது ரயில் சேவைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, விரைவு ரயில் சேவைகளில் மாற்றங்களை தெற்கு ரயில்வே கொண்டு வந்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

விரைவு ரயில் சேவையில் மாற்றம்

தெற்கு ரயில்வே வெயிட்ட அறிவிப்பின்படி, ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி இயக்கப்படும் ரயில்களில் ராமேஸ்வரம் - சென்னை எழும்பூர் சேது விரைவு ரயில் (22662), ராமேஸ்வரம் - சென்னை எழும்பூர் விரைவு ரயில் (16752), தஞ்சாவூர் - சென்னை உழவன்  ரயில் (16866), கொல்லம் - சென்னை எழும்பூர் அனந்தபுரி விரைவு ரயில் (20636) ஆகியவை எழும்பூர் வரை செல்லாமல், தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி நெல்லை - சென்னை எழும்பூர்  விரைவு ரயில் (12632), சென்னை எழும்பூர் - ராமேஸ்வரம் சேது விரைவு ரயில் (22661), சென்னை எழும்பூர் - செங்கோட்டை பொதிகை விரைவு ரயில் (12661), சென்னை எழும்பூர் - கொல்லம் அனந்தபுரி விரைவு ரயில் (20635), சென்னை எழும்பூர் - ராமேஸ்வரம் விரைவு ரயில் 916751), சென்னை எழும்பூர் - தஞ்சாவூர் உழவன் விரைவு ரயில் ஆகியவை எழும்பூருக்கு பதிலாக தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இதனால், அதற்கு ஏற்ப தங்கள் பயணங்களை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

ஏற்கனவே ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வரை சில ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னை - செங்கோட்டை பொதிகை விரைவு ரயில் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வரை எழும்பூருக்கு பதிலாக தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும். நெல்லை - சென்னை விரைவு ரயில் தாம்பரம் வரை மட்டும் தான் ரயில்கள் இயக்கப்படும். சென்னை - திருச்சி சோழன் விரைவு ரயில் ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி வரை திருத்தப்பட்ட கால அட்டவணைப்படி இயக்கப்படும். அதன்படி, வழக்கமாக காலை 8 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வரை 10.15 மணிக்கு காலை புறப்படுகிறது.

 

எழும்பூரில் மறுசீரமைப்பு பணிகள்

சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையம் மிகவும் பரபரப்பாகவே காணப்படும்.  இங்கிருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களில் ரயில் சேவைகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. தினமும் சென்னையில் இருந்து லட்சக்கணக்கான பயணிகள் எழும்பூரில் இருந்து பயணித்து வருகின்றனர். எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தை சீரமைக்கும் பணிகள் பல மாதங்களாக நடந்து வருகிறது.

குறிப்பாக, 10,11வது நடைமேடைகளில் சீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வருகிறது. பயணிகளுக்கு தரமான வசதியை வழங்குவதற்காக புதிய தளங்கள், காத்திருப்பு அறைகள், எஸ்கலேட்டர்கள், லிப்ட்கள், டிஜிட்டல் தகவல் பலகைகள் நிறுவப்படுகின்றன. மேலும், எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தை நவீன முறையில் மாற்றப்படுகின்றன.  இந்த மறுசீரமைப்பு பணிகளால் விரைவு ரயில்களை காட்டிலும், மின்சார ரயில்களில் பயணிப்பவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.   ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி முதல் மின்சார ரயில்கள் 5,6வது நடைமேடைகளில் நின்று செல்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
ChennaiChennai Egmore Railway StationChennai news tamilSouthern Railway

Trending News