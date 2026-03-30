திருவண்ணாமலை செல்லும் பணிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. தெற்கு ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு

Southern Railway Announces Special Train : பௌர்ணமி கிரிவலத்தை முன்னிட்டு விழுப்புரம் மற்றும் திருவண்ணாமலை இடையே சிறப்பு விரைவு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது. எந்த நாளில் எந்த மணிக்கு இயக்கப்படும் என்கிற தகவலை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 30, 2026, 12:42 PM IST
  • பங்குனி மாத பௌர்ணமி ஏப்ரல் 1, 2026
  • திருவண்ணாமலைக்கு சிறப்பு ரயில்கள்

திருவண்ணாமலை செல்லும் பணிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. தெற்கு ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு

Southern Railway Announces Special Train : திருவண்ணாமலையார் கோயில் என்று அழைப்படும் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில், தமிழ்நாட்டின் திருவண்ணாமலையில் உள்ள பழமையான மற்றும் மிகவும் பிரபலமான இந்து கோயில்களில் ஒன்றாகும். இது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த சிவபெருமானின் கோவில்களில் ஒன்றாகும். இயற்கையின் ஐந்து கூறுகளைக் குறிக்கும் ஐந்து பஞ்ச பூத தலங்களில் இந்தக் கோயில் ஒன்றாகும். அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் நெருப்பை (அக்னி) குறிக்கிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த கோவிலுக்கு வருகை தருகின்றனர். இந்தக் கோயில் அண்ணாமலை மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது, இத்தலத்தில் உள்ள மலை எல்லா யுகங்களிலும் அழியாமல் இருப்பதாகவும், இம்மலையானது சிவபெருமானே என்றும் நம்பப்படுகிறது. இதனால் இம்மலையை வலம் வருதலைக் கடைபிடிக்கின்றனர். இவ்வாறு மலையை வலம் வருதல் கிரிவலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் பின்புறம் உள்ள "அண்ணாமலை" என்று பக்தர்களால் அழைக்கப்படும் மலையை சுற்றி உள்ள 14 கிலோ மீட்டர் தொலைவு கொண்ட கிரிவலப்பாதையில் பவுர்ணமி நாட்களில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவலம் செல்வார்கள். இதில், கார்த்திகை மாதப் பவுர்ணமி மற்றும் சித்திரை மாதப் பவுர்ணமி ஆகிய இரண்டு பவுர்ணமி நாட்களிலும் பல லட்சம் பக்தர்கள் கிரிவலம் செல்வார்கள். அதேபோல் மாதாமாதாம் வரும் பவுர்ணமி நாளிலும் பக்தர்கள் கலந்துக்கொண்டு கிரிவலம் செல்வது வழக்கம். அந்த வகையில் திருவண்ணாமலையில் பங்குனி மாத பௌர்ணமி கிரிவலம் வரும் ஏப்ரல் நிகழ் உள்ளது. இதற்கான பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதும். இதனால் திருவண்ணாமலைக்கு டிக்கெட் கிடைப்பது மிகவும் கடினம். 

இந்நிலையில் பக்தர்களின் வசதியை கருதில் கொண்டு தற்போது தெற்கு ரயில்வே வாரியம் பௌர்ணமி  கிரிவலத்தையொட்டி விழுப்புரம் மற்றும் திருவண்ணாமலை இடையே சிறப்பு ரெயில் இயக்க திட்டமிட்டுள்ளது. அதன்படி இந்த ரயில் நாளை மறுநாள் இயக்கப்படும். மேலும் இது குறித்து தெற்கு ரெயில்வேயின் திருச்சி கோட்ட மக்கள் தொடர்பு அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது.,

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் மாதா மாதம் நடைபெறும் பௌர்ணமி கிரிவலத்தில் அதிகளவில் பக்தர்கள் பங்கேற்பார்கள் என்பதால், பக்தர்கள் வசதிக்காகவும், கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையிலும் தெற்கு ரெயில்வே நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், நாளை மறுநாள் அதாவது புதன்கிழமை பௌர்ணமி தினத்தை முன்னிட்டு விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து காலை 10.10 மணிக்கு புறப்படும் விழுப்புரம் - திருவண்ணாமலை முன்பதிவில்லா சிறப்பு எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண் 06130) காலை 11.45 மணிக்கு திருவண்ணாமலை ரயில் நிலயத்தை சென்றடையும். 

அதேசமயம் திருவண்ணாமலையிலிருந்து அன்று நண்பகல் 12.40 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு விரைவு ரயில் (எண் 06129) பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு விழுப்புரத்தைச் சென்றடையும். இந்த சிறப்பு ரயில்களில் 18 மெமு பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அதேபோல் இந்த ரயில் வெங்கடேசபுரம், மாம்பலப்பட்டு, அய்யாண்டூா், திருக்கோவிலூா், ஆதிச்சனூா், அண்டம்பள்ளம், தண்டரை ஆகிய நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே இந்த ஆண்டு பங்குனி மாத பௌர்ணமி ஏப்ரல் 1, 2026 (புதன்கிழமை) இரவு அல்லது ஏப்ரல் 2 அதிகாலை வரை இருக்கக்கூடும். பொதுவாக பௌர்ணமி திதி தொடங்கும் நேரத்தைப் பொறுத்து ஏப்ரல் 1 இரவு 07:35 PM மணிக்குத் தொடங்கு ஏப்ரல் 2 வரை வியாழக்கிழமை மாலை சுமார் 06:55 PM மணியுடன் நிறைவடைகிறது. இந்த நேரத்தில் பக்தர்கள் கிரிவலம் செல்லலாம். திருவண்ணாமலையில் பௌர்ணமி நாளில் கிரிவலம் சென்றால் பாவங்கள் நீங்கி புண்ணியம் பெருகும் என்பது ஜோதிட நம்பிக்கை. மேலும், இந்ந நாளில் வைக்கும் வேண்டுதல்களை சிவபெருமான் நிறைவேற்றுவார் என்று கூறப்படுகிறது. 

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன்.

