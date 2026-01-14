பொங்கலுக்கு பின் சென்னை வர சிறப்பு ரயில் அறிவிப்பு... மிஸ் பண்ணாம புக் பண்ணுங்க!

Pongal 2026 Special Train, Southern Railway: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜன. 13ஆம் தேதி (இன்று - புதன்) முதல் ஜன. 18ஆம் தேதி (ஞாயிறு) வரை ஐந்து நாள்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் வரும் தமிழ்நாட்டில் ஞாயிறு வரை பள்ளி, கல்லூரி, அரசு அலுவலகங்கள், வங்கிகள் ஆகியவை செயல்படாது.
Pongal 2026 Special Train: பொங்கல் லீவ் முடிந்து வருபவர்களுக்கு...
நீண்ட விடுமுறையை முன்னிட்டும், பண்டிகை காலம் என்பதாலும் பலரும் சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட மாநகரங்களில் இருந்து தங்களின் சொந்த ஊருக்கு சென்றிருப்பார்கள். ஜன. 15ஆம் தேதி அதாவது நாளை தைப் பொங்கல் கொண்டாடப்படும். ஜன. 16ஆம் தேதி மாட்டுப் பொங்கல், ஜன. 17ஆம் தேதி காணும் பொங்கல் கொண்டாடப்படும். ஐந்து நாள் தொடர் விடுமுறை முடிந்து ஞாயிறு அன்று இரவு பலரும் தங்களின் சொந்த ஊரில் இருந்து சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட மாநகரங்களுக்கு திரும்புவார்கள்.
இதனால், ரயில், பேருந்து, விமானம் என அனைத்திலும் அதிக மக்கள் கூட்டம் காணப்படும். பண்டிகை காலத்தில் இதுபோன்ற அதிக கூட்டங்கள் வருவது வாடிக்கைதான் என்றாலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அரசு அதற்கான சரியான திட்டமிடலை செய்ய வேண்டியதும் அவசியமாகிறது. எனவே, தமிழ்நாடு அரசை பொருத்தவரை பொங்கல் பண்டிகை முடிந்து சென்னை திரும்புபவர்களுக்கும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும். மேலும் ஆம்னி பேருந்துகளிலும் அளவுக்கு அதிகமான கட்டணங்கள் இல்லாமல் கட்டுப்படுத்தவும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
Pongal 2026 Special Train: தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு
அதேபோல், தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகமும் தமிழ்நாட்டு மக்களின் தேவையை கருத்தில்கொண்டு மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் பல்வேறு சிறப்பு ரயில் சேவைகளை இந்த பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், வரும் ஞாயிறு (ஜன. 18) அன்று தென் மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை வருபவர்களின் கூட்டத்தை சமாளிக்கும் விதமாக கூடுதலாக ஒரு சிறப்பு ரயிலை இயக்க தெற்கு ரயில்வே முடிவெடுத்துள்ளது. இதன் அறிவிப்பு இன்று வெளியாகி உள்ளது.
Pongal 2026 Special Train: திருநெல்வேலி - தாம்பரம் சிறப்பு ரயில்
வரும் ஜன. 18ஆம் தேதி அன்று மதியம் 1 மணிக்கு திருநெல்வேலியில் இருந்து அந்த சிறப்பு ரயில் (ரயில் எண்: 06178) நள்ளிரவு 3 மணிக்கு சென்னை தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை வந்தடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொங்கல் பண்டிகை முடிந்து சென்னை திரும்புவோரின் எண்ணிக்கை அதிகளவில் இருக்கும் என்பதால் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு தேவையின் காரணமாக இந்த சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திருநெல்வேலியில் இருந்து தாம்பரம் இந்த சிறப்பு ரயில், 8 ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் பெட்டிகள், 8 இரண்டாம் வகுப்பு பொது பெட்டிகள், 2 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் உடன் இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Pongal Special Train | Southern Railway
To manage Pongal rush, Train No. 06178 Tirunelveli – Tambaram One Way Express Special will run on 18 Jan 2026.
Dep: Tirunelveli 13:00 hrs | Arr: Tambaram 03:00 hrs (next day)
Advance reservation opens 15.01.2026 at 08:00 hrs… pic.twitter.com/nk94iSnWHf
Pongal 2026 Special Train: எங்கெல்லாம் நின்று செல்லும்?
திருநெல்வேலியில் இருந்து புறப்படும் இந்த சிறப்பு ரயில் சேரன்மகாதேவி, கல்லிடைகுறிச்சி, அம்பாசமுத்திரம், கீழ கடையம், பாவூர்சத்திரம், தென்காசி, கடையநல்லூர், பம்பா கோவில் சாண்டி, சங்கரன்கோவில், ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், சிவகாசி, திருத்தங்கல், விருதுநகர், திருமங்கலம், மதுரை, சோழவந்தான், கொடை ரோடு, திண்டுக்கல், மணப்பாறை, திருச்சி, விருதாச்சலம், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
Pongal 2026 Special Train: முன்பதிவு எப்போது?
திருநெல்வேலி - சென்னை தாம்பரத்திற்கு வரும் ஞாயிறு அன்று, அதாவது ஜன. 18ஆம் தேதி இயக்கப்பட இருக்கும் சிறப்பு ரயிலின் (ரயில் எண்: 06178) முன்பதிவு நாளை (வியாழன் - ஜன. 15) காலை 8 மணிக்கு தொடங்கும் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
