  • குட் நியூஸ்! பொங்கல் சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு.. முன்பதிவு எப்போது? முழு விவரம்

குட் நியூஸ்! பொங்கல் சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு.. முன்பதிவு எப்போது? முழு விவரம்

Pongal Special Trains: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, பயணிகளுக்கான சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 3, 2026, 10:06 AM IST
குட் நியூஸ்! பொங்கள் சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு.. முன்பதிவு எப்போது? முழு விவரம்

Pongal Special Trains:  நாட்டில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயணித்து வருகின்றனர்.  இதனால், ரயில்களில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். குறிப்பாக, பண்டிகை நாட்கள், விடுமுறை நாட்களில் பயணிகளின் கூட்டம் அலைமோதும். இதனால், பண்டிகை நாட்களில் ரயில்வே நிர்வாகம் சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்து வருகிறது. அந்த வகையில், ஜனவரி 15ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. பொங்கல் பண்டிகைக்கு சொந்த ஊர்களுக்கு மக்கள் செல்வார்கள்.

பொங்கல் பண்டிகை சிறப்பு ரயில்கள்

இதனை கருத்தில் கொண்ட தெற்கு ரயில்வே பயணிகளுக்காக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது. சென்னை, கோவை, மதுரை, திருச்சி, சேலம், நெல்லை உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களுக்கு தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, ஜனவரி 11ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 17ஆம் தேதி வரை சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி,  ஜனவரி 11,18ஆம் தேதிகளில்  நாகர்கோவில் - தாம்பரம் இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது.  இந்த ரயில் நாகர்கோவிலில் இருந்து இரவு 11 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 10.15 மணிக்கு தாம்பரத்திற்கு சென்றடைகிறது.  ஜனவரி 12,19ஆம் தேதிகளில் தாம்பரம் - கன்னியாகுமரி இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரயில் தாம்பரத்தில் இருந்து மதியம் 3.30 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் அதிகாலை 3.30 மணிக்கு கன்னியாகுமரி சென்றடைகிறது. 

எங்கெங்கு தெரியுமா?

மேலும், கன்னியாகுமரி - தாம்பரம் - நாகர்கோவிலுக்கு ஜனவரி 13,20ஆம் தேதிகளில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. கன்னியாகுமரியில் இருந்து இரவு 8.30 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 10.15 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடைகிறது.  தாம்பரத்தில் இருந்து ஜனவரி 14,21ஆம் தேதிளில் மதியம் 12.30 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் அதிகாலை 3.30 மணிக்கு நாகர்கோவில் சென்றடைகிறது.

ஜனவரி 9,16ஆம் தேதிகளில் திருநெல்வேலி - செங்கல்பட்டு இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. நெல்லையில் இருந்து அதிகாலை 3.45 மணிக்கு புறப்பட்டு, மதியம் 1.15 மணிக்கு செங்கல்பட்டு வந்தடைகிறது. செங்கல்பட்டில் இருந்து ஜனவரி 9,16ஆம் தேதிகளில் மதியம் 3.30 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் இரவு 2.00 மணிக்கு நெல்லை சென்றடைகிறது.

மேலும், ஜனவரி 10,17ஆம் தேதிகளில் நெல்லை - செங்கல்பட்டு இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. நெல்லையில் இருந்து அதிகாலை 3.45 மணிக்கு புறப்பட்டு, மதியம் 1.15 மணிக்கு செங்கல்பட்டு சென்றடைகிறது. செங்கல்பட்டில் இருந்து ஜனவரி 10,17ஆம் தேதி களில் மாலை 5 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் அதிகாலை 3 மணிக்கு நெல்லை சென்றடைகிறது. எனவே, இந்த ரயில்களை பயன்படுத்தி, பொங்கல் பண்டிகைக்கு சொந்து ஊர் செல்ல அறிவுறுத்தப்படுகிறது. பயணிகள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். 

