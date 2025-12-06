குஷியில் தென்மாவட்ட மக்கள்! தெற்கு ரயில்வே சூப்பர் அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Southern Railway Latest News: நாட்டில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. நாடு முழுவதும் பல்வேறு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த ரயில்களில் தினந்தோறும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். பயணிகளுக்காக பல்வேறு வசதிகளையும் ரயில்வே நிர்வாகம் செய்து வருகிறது. குறைந்த செலவு, கழிவறை, படுக்கை வசதி இருப்பதால் ரயில்களில் பெரும்பாலான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர்.
சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
குறிப்பாக, பண்டிகை நாட்கள், தொடர் விடுமுறை நாட்களில் ரயில் நிலையங்களில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதும். இதனை கருத்தில் கொண்டு, ரயில்வே நிர்வாகம் அவ்வப்போது சிறப்பு ரயில்களையும் இயக்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, வார இறுதி நாட்களில் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்து இருக்கிறது.
2025 டிசம்பர் 7ஆம் தேதி நாகர்கோவில் - தாம்பரம் இடையே அதிவிரைவு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. ரயில் எண் 06012 எண் கொண்ட இந்த ரயில், நாகர்கோவிலில் இருந்து டிசம்பர் 7ஆம் தேதி இரவு 11.15 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 11.15 மணிக்கு தாம்பரத்திற்கு சென்றடைகிறது. மறுமார்க்கத்தில் தாம்பரத்தில் இருந்து டிசம்பர் 8ஆம் தேதி மாலை 3.30 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 4.15 மணிக்கு நாகர்கோவில் சென்றடைகிறது.
இநத் ரயிலில் 2 ஏசி இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள், 6 ஏசி மூன்றாம் வகுப்பு பெட்டிகள், 7 ஸ்லீப்பர் வகுப்பு பெட்டிகள், 4 பொதுப் பெட்டிகள் ஆகியவை உள்ளன. இந்த நரயில் திருநெல்வேலி, கோவில்பட்டி, சாத்தூர, விருதுநகர், திண்டுக்கல், மதுரை, திருச்சி, விருத்தாசலம், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, தாம்பரம் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
எந்தெந்த ரயில்கள்?
மேலும், திருவனந்தபுரம் - சென்னை எழும்பூர் இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ர யில் டிசம்பர் 7ஆம் தேதி திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து மாலை 3.45 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை சென்னை எழும்பூருக்கு காலை 11.20 மணிக்கு சென்றடைகிறது. மறுமார்க்கத்தில், சென்னை எழும்பூரில் இருந்து டிசம்பர் 8ஆம் தேதி மதியம் 1.50 மணிக்கு புறப்பட்டு, திருவனந்தபுரத்திற்கு காலை 8 மணிக்கு சென்றடைகிறது. இந்த ரயிலில் இரண்டு ஏசி மூன்றாம் பெட்டிகள், 8 ஸ்லீப்பர் பெட்டிகள், 8 பொதுப் பெட்டிகள் ஆகியவை இருக்கும்.
இந்த ரயில் திருவனந்தபுரம், கொல்லம், செங்கனூர், திருவலா, கோட்டயம், ஏர்ணாகுளம், அலுவா, திருச்சூர், பாலக்காடு, போத்தனூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, பெரம்பூர், எழும்பூர் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கோவை சென்னை சென்ட்ரல் இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. அதன்படி, டிசம்பர் 7ஆம் தேதி கோவையில் இருந்து இரவு 11.30 மணிக்கு புறப்படும் இந்த ரயில், மறுநாள் காலை சென்னை சென்ட்ரலுக்கு காலை 9.20 மணிக்கு வந்தடைகிறது.
மறுமார்க்கத்தில், சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து டிசம்பர் 8ஆம் தேதி மதியம் 12.30 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், கோவைக்கு இரவு 11.30 மணிக்கு சென்றடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில் கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், ஜோலார்பேட், காட்பாடி, சென்னை சென்ட்ரலுக்கு சென்றடைகிறது. இந்த ரயிலில் 1 ஏசி இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள், 1 ஏசி மூன்றாம் வகுப்பு பெட்டிகள், 19 ஸ்லீப்பர் பெட்டிகள், 2 இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
