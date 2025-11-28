கார்த்திகை தீபம்! திருவண்ணாமலை செல்லும் பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

karthigai Deepam Latest News: 2025ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 3ஆம் தேதி கார்த்திகை தீபம் கொண்டாடப்படுகிறது. கார்த்திகை தீபத்துக்கு இன்னும் சில நேரங்களே உள்ளன. கார்த்திகை தீபம் என்றாலே அனைவரின் நினைவுக்கு வருவது திருவண்ணாமலை தான். திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை தீப திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெறும். அந்த வகையில், இந்த வருடம் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா டிசம்பர் 3ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. கார்த்திகை தீபத்தன்று பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து பக்தர்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வருகை தருவார்கள்.
திருவண்ணாமலை செல்லும் பக்தர்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள்
இதனால், திருவண்ணாமலையில் பக்தர்கள் அலைமோதும். அதே நேரத்தில், கிரிவலம் பக்தர்கள் மேற்கொள்வார்கள். இதனால், அன்றைய தினம் திருவண்ணாமலை முழுவதும் விழாக்கோலம் பூண்டு காட்சியளிக்கப்படும். இந்த நிலையில், பக்தர்களின் வசதிக்காக திருவண்ணாமலைக்கு தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது-கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, சென்னை, திருநெல்வேலி மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய இடங்களில் இருந்து திருவண்ணாமலைக்கு தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு ரயில்களை இயக்கவுள்ளது.
தாம்பரம்-திருவண்ணாமலை மெமு எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் தாம்பரத்தில் இருந்து டிசம்பர் 3 மற்றும் 4 தேதிகளில் காலை 9.15 மணிக்கு புறப்பட்டு மதியம் 1.30 மணிக்கு திருவண்ணாமலை சென்றடையும். திருவண்ணாமலை-தாம்பரம் இடையே இரண்டு நாட்களும் மாலை 5 மணிக்குப் புறப்பட்டு இரவு 9 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடையும்.
சென்னையில் இருந்து எப்போது?
டிசம்பர் 3 மற்றும் 4 ஆம் தேதிகளில் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படும் ரயில், மாலை 7 மணிக்கு கடற்கரைக்கு சென்றடைகிறது. இந்த ரயில் சென்ட்ரல்-சென்னை கடற்கரை வட்ட விரைவு சிறப்பு ரயில், அரக்கோணம், காட்பாடி, திருவண்ணாமலை மற்றும் விழுப்புரம் மற்றும் தாம்பரம் வழியாக இயக்கப்படுகிறது.
விழுப்புரம்-வேலூர் கண்டோன்மென்ட் மெமு சிறப்பு ரயில் டிசம்பர் 3, 4 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகளில் இரவு 10.40 மணிக்கு விழுப்புரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு மறுநாள் அதிகாலை 1.45 மணிக்கு வேலூரை வந்தடையும். டிசம்பர் 4, 5 மற்றும் 6 ஆகிய தேதிகளில் அதிகாலை 2.05 மணிக்கு வேலூரிலிருந்து புறப்பட்டு அதிகாலை 5 மணிக்கு விழுப்புரம் சென்றடையும்.
விழுப்புரம்-திருவண்ணாமலை மெமு எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் நவம்பர் 30 மற்றும் டிசம்பர் 3, 4 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகளில் காலை 10.10 மணிக்கு விழுப்புரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு காலை 11.45 மணிக்கு திருவண்ணாமலையை சென்றடையும். இந்த 4 நாட்களும் திருவண்ணாமலையில் இருந்து மதியம் 12.40 மணிக்கு புறப்பட்டு பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு விழுப்புரம் வந்தடையும் தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
சிறப்பு பேருந்துகள்
மேலும், திருவண்ணாமலை பக்தர்களுக்காக சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கப்படுகிறது. அதன்படி, நாகர்கோவில், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, செங்கோட்டை, மதுரை மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய ஊர்களிலிருந்து அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகம் மூலம் அதிநவீன சொகுசு பேருந்து மற்றும் இருக்கை மற்றும் படுக்கை வசதி கொண்ட குளிர்சாதன பேருந்துகள் 02/12/2025 மற்றும் 03/12/2025 ஆகிய நாட்களில் இயக்கப்பட உள்ளது.
மேலும், திருவண்ணாமலையில் நடைபெறும் பௌவுர்ணமியை முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்து திருவண்ணாமலைக்கு 160 அதிநவீன குளிர்சாதனம் மற்றும் குளிர்சாதனமில்லா இருக்கை மற்றும் படுக்கை வசதியுடன் கூடிய அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழக பேருந்துகள் 03/12/2025 மற்றும் 04/12/2025 ஆகிய நாட்களில் இயக்கப்பட உள்ளது.