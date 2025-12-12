பயணிகளே அலெர்ட்! தென் மாவட்ட ரயில் சேவையில் மாற்றம்!

Thoothukudi Train Diversion: நாட்டில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயணித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, தொலைதூர பயணங்களுக்காக மக்கள் ரயில்களில் பயணித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு பண்டிகை நாட்கள், விடுமுறை நாட்களில் மக்கள் ரயில்களில் பயணிப்பார்கள். இதனால், ரயில் நிலையங்களில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதும்.
தூத்துக்குடி ரயில் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள்
அதே நேரத்தில், பராமரிப்பு பணிகளுக்காக சில ரயில்கள் அவ்வப்போது ரத்து செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, தூத்துக்குடி ரயில் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளது. இதன் காரணமாக, தூத்துக்குடி ரயில் நிலையத்தில் புறப்படும், நிறுத்தப்படும் ரயில் சேவைகளில் சில மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, பாலக்காடு சந்திப்பு - தூத்துக்குடி பாலருவி எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண். 16792) டிசம்பர் 14 முதல் ஜனவரி 27 வரை திருநெல்வேலி வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். திருநெல்வேலி - தூத்துக்குடி இடையே இந்த ரயில் இயக்கப்படாது. மறுமார்க்கத்தில் தூத்துக்குடியில் இருந்து பாலக்காடு சந்திப்பு செல்லும் ரயில் (வண்டி எண். 16791) டிசம்பர் 15 முதல் ஜனவரி 28 வரை திருநெல்வேலியிலிருந்து இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
ரயில் சேவையில் மாற்றம்
தூத்துக்குடி-மேட்டுப்பாளையம் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண். 16766) தூத்துக்குடிக்கு பதிலாக கோவில்பட்டியில் இருந்து டிசம்பர் 20-ம் தேதி இயக்கப்படும். தூத்துக்குடி-கோவில்பட்டி வழித்தடம் பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதேபோல், டிசம்பர் 21ம் தேதி மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து கோவில்பட்டிக்கு மட்டுமே இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை எழும்பூர்-தூத்துக்குடி எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண். 12693) தூத்துக்குடிக்கு பதிலாக வாஞ்சி மணியாச்சியில் டிசம்பர் 20, 21 மற்றும் 22 ஆகிய தேதிகளில் நின்று செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வாஞ்சி மணியாச்சி - தூத்துக்குடி இடையே பகுதியளவு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், டிசம்பர் 21,22,23ஆம் தேதிகளில் தூத்துக்குடிக்கு பதிலாக வாஞ்சி மணியாச்சியில் இருந்து சென்னைக்கு புறப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
மைசூர்-தூத்துக்குடி விரைவு ரயில் (வண்டி எண் 16236) டிசம்பர் 20, 21 மற்றும் 22 ஆகிய தேதிகளில் தூத்துக்குடிக்கு பதிலாக வாஞ்சி மணியாச்சியில் நின்று செல்லும். மறுமார்க்கத்தில் இந்த ரயில் டிசம்பர் 21, 22 மற்றும் 23 ஆகிய தேதிகளில் தூத்துக்குடிக்கு பதிலாக வஞ்சி மணியாச்சியில் இருந்து மைசூருக்கு புறப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
ஓகாவிலிருந்து தூத்துக்குடிக்கு இயக்கப்படும் விவேக் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (ரயில் எண்: 19568) டிசம்பர் 19 ஆம் தேதி கோவில்பட்டி வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். மறுமார்க்கத்தில் தூத்துக்குடிக்கு பதிலாக கோவில்பட்டியில் இருந்து ஓகாவுக்கு புறப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறது. எனவே, பயணிகள் இதனை நினைவுப்படுத்திக் கொண்டு, தங்கள் பயணங்களை திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Heads up, travellers!
To enhance track capacity and improve future services, partial cancellations have been announced for select trains in the #Madurai – #Tuticorin section.
Please check updated schedules before you travel. Your cooperation is appreciated!#SouthernRailway… pic.twitter.com/c7JYf3XWaZ
— Southern Railway (@GMSRailway) December 12, 2025
