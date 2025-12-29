விரைவு ரயில்களின் நேரம் மாற்றம்! ஜனவரி 1 முதல் அமல்.. முழு அட்டவணை இதோ

Southern Railway Announces Train Timing Changes: நாட்டில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, தொலைதூரம் பயணிப்பவர்கள் ரயில்களில் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ரயில்வே விதிகளில் அவ்வப்போது இந்தியன் ரயில்வே பல்வேறு மாற்றங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதே நேரத்தில், ரயில் சேவைகளிலும் பல்வேறு திருத்தங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. மேலும், அவ்வப்போது ரயில் நேரம் மாற்றப்பட்டு வருகிறது.
தெற்கு ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு
அந்த வகையில், சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும் ரயில்களின் நேரத்தை தெற்கு ரயில்வே தற்போது மாற்றியுள்ளது. இந்த நேர மாற்றம் ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வர உள்ளது. சென்னையில் இருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, தென் மாவட்டங்களுக்கு ரயில்களில் மக்கள் பயணித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், முக்கிய ரயில்களில் நேரத்தை தெற்கு ரயில்வே மாற்றியுள்ளது.
அதன்படி, சென்னை எழும்பூரில் இருந்து குருவாயூர் செல்லும் விரைவு ரயில் காலை 10.20 மணிக்கு வழக்கமாக புறப்படும். ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதுல் 10.40 மணிக்கு புறப்படும். மறுமார்க்கத்தில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. மேலும், எழும்பூரில் இருந்து இரவு 8.40 மணிக்கு புறப்படும் நெல்லை விரைவு ரயில் ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் இரவு 8.50 மணிக்கு புறப்பட உள்ளது.
மறுமார்க்கத்தில் நெல்லையில் இருந்து இரவு 8.40 மணிக்கு புறப்படுவதற்கு பதிலாக 8.50 மணிக்கு புறப்படும். மேலும், எழும்பூரில் இருந்து காலை 7.45 மணிக்கு திருச்சி புறப்படும் சோழன் விரைவு ரயில் ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் இரவு 8 மணிக்கு புறப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மறுமார்க்கத்தில் திருச்சியில் இருந்து காலை 11 மணிக்கு பதிலாக மதியம் 12.10 மணிக்கு புறப்படும்.
தென் மாவட்ட ரயில்களின் நேரம் மாற்றம்
சென்னை எழும்பூரில் இருந்து இரவு 8.10 மணிக்கு புறப்படும் பொதிகை விரைவு ரயில் முன்கூட்டியே 7.35 மணிக்கு புறப்படும். மறுமார்க்கத்தில் பொதிகை ரயில் செங்கோட்டையில் இருந்து மாலை 6.45 மணிக்கு புறப்படும் இந்த ரயில், ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் 6.50 மணிக்கு புறப்படும்.
எழும்பூரில் இருந்து இரவு 7.15 மணிக்கு ராமேஸ்வரத்திற்கு புறப்படும் விரைவு ரயில் 8.35 மணிக்கே இனி புறப்பட உள்ளது. மறுமார்க்கத்தில் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து மாலை 5.50 மணிக்கு புறப்படும் விரைவு ரயில் இனி 6 மணிக்கு புறப்பட உள்ளது. எழும்பூரில் இருந்து இரவு 7.30 மணிக்கு தூத்துக்குடி செல்லும் முத்துநகர் ரயில் இனி 7.15 மணிக்கு புறப்பட உள்ளது. மறுமார்க்கத்தில் இரவு 8.40 மணிக்கு பதிலாக தூத்துக்குடியில் இருந்து 9.05 மணிக்கு புறப்படும்.
மேலும், எழும்பூரில் இருந்து 2.45 மணிக்கு புறப்படும் நெல்லை சென்னை வந்தே பாரத் விரைவு ரயில் இனி 3.05 மணிக்கு புறப்பட உள்ளது. மேலும், எழும்பூரில் இருந்து கொல்லம் செல்லும் அனந்தபுரி ரயில், எழும்பூரில் இருந்து திருச்செந்தூர் செல்லும் செந்தூர் விரைவு ரயில்களின் நேரத்தை எந்த மாற்றம் இல்லை என தெற்கு ரயில்வே கூறியுள்ளது.
