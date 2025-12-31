English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாட்டில் ஜன. 1 முதல் இந்த ரயில்களின் வேகம் அதிகரிப்பு... தெற்கு ரயில்வேயின் மாஸ் சம்பவம்

தமிழ்நாட்டில் ஜன. 1 முதல் இந்த ரயில்களின் வேகம் அதிகரிப்பு... தெற்கு ரயில்வேயின் மாஸ் சம்பவம்

Southern Railways:  தமிழ்நாட்டில் இருந்து இயக்கப்படும் பல்வேறு ரயில்கள் இனி வழக்கத்தை விட வேகமாக தங்களின் இலக்கை சென்றடையும். இதன் பின்னணியில் தெற்கு ரயில்வேயின் பல ஆண்டுகால உழைப்பு புதைந்துள்ளது. அதுகுறித்து இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 31, 2025, 01:20 PM IST
  • ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் நேர மாற்றம் வருகிறது.
  • இது வெறும் நேர மாற்றம் மட்டும் அல்ல.
  • ரயில்கள் இனி விரைவாக இலக்கை அடையும்.

தமிழ்நாட்டில் ஜன. 1 முதல் இந்த ரயில்களின் வேகம் அதிகரிப்பு... தெற்கு ரயில்வேயின் மாஸ் சம்பவம்

Southern Railways: 2026ஆம் ஆண்டு நாளை பிறக்க இருக்கிறது. புத்தாண்டை வரவேற்க உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் தயாராகி வருகின்றனர். நள்ளிரவிலேயே புத்தாண்டை கொண்டாடவும் பலரும் திட்டமிட்டிருப்பார்கள். அதேநேரத்தில், ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் தங்களின் வாழ்வில் பல மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் எனவும் திட்டமிட்டிருப்பார்கள். அதேபோல், ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் பல்வேறு நடைமுறைகளிலும் மாற்றங்கள் வர இருக்கிறது.

Southern Railways: புதிய கால அட்டவணை

அந்த வகையில், ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு ரயில் பயணம் இன்னும் வேகமாகவும், வசதியாகவும் மாற இருக்கிறது. தெற்கு ரயில்வே மொத்தம் 65 ரயில்களின் பயண நேரத்தை குறைத்து, புதிய கால அட்டவணையை சில நாள்களுக்கு முன் வெளியிட்டிருந்தது. புதிய கால அட்டவணையின்படி, சென்னை சென்ட்ரல் மற்றும் எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும் பெரும்பாலான ரயில்கள் பத்து நிமிடத்தில் இருந்து 30 நிமிடங்கள் முன்னதாகவே புறப்பட இருக்கின்றன.

Southern Railways: இந்த ரயில்களின் பயண நேரம் குறையும்

ரயில்கள் இயக்கப்படும் வேகம் அதிகரிக்கப்படுவதால்,  பல ரயில்களின் பயண நேரமும் குறைய உள்ளன. குறிப்பாக, தூத்துக்குடி - மேட்டுப்பாளையம் விரைவு ரயில், கடலூர் - மைசூரு விரைவு ரயில் ஆகியவை தலா 50 நிமிடங்களும் வழக்கத்தை விட விரைவாக செல்கின்றன. பொதிகை விரைவு ரயில், குருவாயூர் விரைவு ரயில் போன்ற ரயில்களும் 20 நிமிடங்கள் வரை விரைவாக தங்களின் இலக்கை அடைய இருக்கின்றன.  இது தவிர, கொல்லம் - தாம்பரம் விரைவு ரயிலின் பயண நேரம் சுமார் 85 நிமிடங்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. கோவை - ராமேஸ்வரம் வாராந்திர விரைவு ரயிலின் பயண நேரம் 55 நிமிடங்களும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. தென் மாவட்ட மக்கள் அதிகமானோர் பயணிக்கும் நாகர்கோவில் - தாம்பரம் விரைவு ரயில் 45 நிமிடங்களும், தூத்துக்குடி - சென்னை முத்துநகர் விரைவு ரயில் 30 நிமிடங்களுக்கும் முன்னதாகவே சென்றுவிடும்.

Southern Railways: திடீர் வேகத்திற்கு என்ன காரணம்?

ஏன் திடீரென வழக்கத்தை விட ரயில்கள் இவ்வளவு வேகமாக ஓடுகிறது என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழலாம். இதன் பின்னணியில் தெற்கு ரயில்வேயின் (Southern Railways) பல ஆண்டு கால உழைப்பு மறைந்திருக்கிறது. அதாவது, தென் தமிழ்நாட்டில் சுமார் 300 கி.மீ தூரத்திற்கு இரட்டை ரயில் பாதையை தெற்கு ரயில்வே அமைத்திருந்தது. இதன் பணிகள் பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து வந்த நிலையில் தற்போது முழுமையாக நிறைவடைந்துள்ளன. மேலும் ஒற்றை ரயில் பாதையாக இருந்த பல இடங்கள் இப்போது மின்மயமாக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் தண்டவாளங்கள் பலப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், ரயில்கள் மணிக்கு 110 கி.மீ., முதல் 130 கி.மீ., வேகத்தில் செல்லத் தகுதியுள்ளவையாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. நவீன சிக்னல் முறைகள் (Automatic Signalling) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதால், ரயில்கள் தேவையற்ற இடங்களில் காத்திருப்பது தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. Crossing காத்திருத்தல் சிரமமும் இனி குறையும்.

Southern Railways: குஷியில் தென்மாவட்டத்தினர்...

இதன் காரணமாகவே சென்னை எழும்பூர் மற்றும் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையங்களில் இருந்து புறப்படும் பல முக்கிய ரயில்களின் நேரம் நாளை (ஜனவரி 1) முதல் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மாற்றங்கள் வெறும் நேரக் குறைப்பு மட்டுமல்ல, ரயில்களின் வருகை மற்றும் புறப்பாடு நேரங்களிலும்  பெரும் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில் போன்ற தென் மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னைக்கு வரும் மக்கள், இனி இரவு புறப்பட்டால் அதிகாலையிலேயே சென்னை வந்தடையும் நிலை உருவாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் ஜனவரி 1 ம் தேதியில் இருந்து ரயில் பயணம் செய்பவர்கள் தங்கள் ரயில் எப்போது புறப்படுகிறது, எப்போது இலக்கை சென்றடையும் என்பதை பார்த்து தெரிந்துகொள்வது அவசியமாகிறது.

மேலும் படிக்க | சென்னையில் ரூட் மாறுது.. மேம்பாலங்கள் மூடல் - புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு போக்குவரத்து மாற்றம்!

மேலும் படிக்க | புத்தாண்டு சிறப்பு பேருந்துகள் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | இனி ஆதார் இருந்தால் தான் ரயில் பயணம் - முழு விவரம் உள்ளே!

