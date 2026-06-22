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பயிர்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் - சவுமியா அன்புமணி

Sowmiya Anbumani : பயிர் கடனை மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் முழுவதுமாக தள்ளுபடி செய்வதுபோல் தமிழ்நாட்டிலும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என பாமக எல்எல்ஏ சவுமியா அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 22, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:00 PM IST
பயிர்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் - சவுமியா அன்புமணி
Image Credit: Sowmiya Anbumani

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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