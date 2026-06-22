/பயிர்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் - சவுமியா அன்புமணி

Sowmiya Anbumani : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது பாமக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் சவுமியா அன்புமணி பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், பயிர் கடனை மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் முழுவதுமாக தள்ளுபடி செய்வதுபோல் தமிழ்நாட்டிலும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார். மேலும், முதலமைச்சருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்தும் தெரிவித்தார்.
சட்டப்பேரவையில் பாமக சௌமியா அன்புமணி ஆற்றிய உரை ; ஒரு அறையில் எந்த பொருளை வைத்தாலும் அது நிரம்பிவிடும் ஆனால் அந்த அறையில் ஒரு மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி வைத்தால் அந்த அறையை நிறைந்து விடும். அதே போன்று ஆளுநர் உரையில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என்று அறிவிப்பு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அதற்கு பாமக சார்பில் எங்களது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
பாமகவின் கொள்கை சமூக நீதி ஒருங்கிணைப்புதான். ஆளுநர் உரையில் வேளாண் பெருமக்கள் என்ற வாக்கியம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பாமக சார்பில் விவசாயிகளை கடவுளாக பார்க்கிறோம். வெயிலில் யாரும் வெளியே சொல்ல மாட்டார்கள் விவசாய பெருமக்கள் வெளியே செல்வார்கள் அதே போன்று மழைக்காலங்களிலும் அவர்கள் வேலை செய்வார்கள்.
மழைக்காலங்களில் பயிர்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கினால் தற்போது நேரில் ஆய்வு செய்வதில்லை ட்ரோன்கள் மூலமாக ஆய்வு செய்வது அதுவும் இரண்டு நாள் கழிச்சு ஆய்வு செய்தால் அது எப்படி தண்ணீர் இருக்கும். முதல் நிலையங்களில் அளவுகோல் இருக்கும் அதன் அடிப்படையில் தான் அவர்கள் கொள்முதல் செய்கிறார்கள் அவ்வாறு முடிந்து விட்டால் அவர்கள் வெயிலிலும் மழையிலும் அந்த மூட்டையை வைத்துக் கொண்டு காத்திருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் வாங்கும் கடன் தனியார் வங்கி கூட்டுறவு வங்கிகள் கடன் வாங்குகிறார்கள் அவ்வாறு வாங்கக்கூடிய கடன்களை நாம் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் மகாராஷ்டிராவில் வங்கிகளில் வாங்கப்பட்ட கடனை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது . ஒன்று தமிழ்நாட்டிலும் மேற்கொள்ள வேண்டும். பத்தாயிரம் கோடி கடன் வாங்கினால் வெளிநாட்டில் சென்று சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் பத்தாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கினால் விவசாயிகள் அவமானப்பட்டு தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள். நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொள்வதாக புள்ளிவிவரங்கள் கூறுகிறது .
விவசாயிகள் நூறு அடி பள்ளத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் தமிழக அரசு 50 அடி கயிறு தான் கொடுத்து இருக்கிறீர்கள் அவர்கள் எப்படி மேலே எழும்பி வருவார்கள். ஏற்கனவே 2000 கோடி ரூபாய் கடனே 6000 கோடியே ஆக உயர்த்தி விட்டீர்கள் மேலும் 18 ஆயிரம் கோடி உயர்த்தினால் அவர்கள் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள்.
நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதற்கு முக்கிய காரணம் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மீதான வன்முறைகள் தான் ஆனால் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறக்கும் அதுவே தொடர்கிறது, பொறுத்தது போதும் பொங்கியெழுந்து தான் ஆக வேண்டும். பெண்கள் மீது வன்கொடுமைகளுக்கு துபாய் அரபு சிங்கப்பூர் நாடுகளில் மரண தண்டனை விதிப்பது போன்று தமிழ்நாட்டிலும் சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும். அவர்களுக்கு மரண பயத்தை காட்டினார்கள் மட்டுமே பெண்களின் மீது கை வைக்கும் மாட்டார்கள் பொறுத்தது போதும் பொங்கி எழு வேண்டும்.
தர்மபுரியில் காவிரி கூத்துக் குடிநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும், தர்மபுரியில் 2 ஆறுகள் ஓடுகிறது ஆனால் அங்கிருந்து தண்ணீர் கொடுக்க முடியவில்லை , ஒரு நபருக்கு ஒரு குடம் தண்ணீர் கூட தர்மபுரி உபரி நீர் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். அங்குள்ள சிப்காட்டுக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அங்கு உயிர் கொடுக்க வேண்டும் அங்கு மூன்று லட்சம் இளைஞர்கள் உள்ளார்கள் .
தர்மபுரி மொரப்பூர் ரயில்வே திட்டத்தை 2019-ல் பாமக சார்பில் நாடாளுமன்றத்தில் பேசப்பட்டு அதற்கு நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டது . நான் தமிழக அரசின் நிலம் எடுக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படவில்லை அதனை செயல்படுத்த வேண்டும். கனிமவள கொள்ளைய தடுத்தால் இரண்டு லட்சம் கோடி அளவிற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். தர்மபுரி மாவட்டம் பின்தங்கி உள்ளது அதனை முன்னேற்ற வேண்டும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.