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தவெக வேண்டாம்.. அண்ணாமலையை நோக்கி நகரும் எஸ்பி. வேலுமணி? பரபர தகவல்

அதிமுகவிலிருந்து முக்கிய நிர்வாகிகள் தவெக-வில் இணைந்து வரும் நிலையில், இபிஎஸ்-க்கு எதிராகப் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்பி வேலுமணி, அண்ணாமலையின் புதிய கட்சியின் செயல்பாடுகளைப் பொறுத்து தனது அடுத்த அரசியல் நகர்வை எடுக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Written ByR Balaji
Published: Jul 01, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:33 PM IST
தவெக வேண்டாம்.. அண்ணாமலையை நோக்கி நகரும் எஸ்பி. வேலுமணி? பரபர தகவல்
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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தவெக வேண்டாம்.. அண்ணாமலையை நோக்கி நகரும் எஸ்பி. வேலுமணி? பரபர தகவல்
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