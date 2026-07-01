/தவெக வேண்டாம்.. அண்ணாமலையை நோக்கி நகரும் எஸ்பி. வேலுமணி? பரபர தகவல்

தவெகவை நோக்கி நகரும் முக்கிய புள்ளிகள்: அதிமுகவில் நாளுக்கு நாள் பிரச்சனை அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கிறது. பலரும் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்து வருகின்றனர். இதுவரை 4 எம்எல்ஏ-க்கள் பதவியை துரந்துவிட்டு தவெகவில் ஐக்கியமாகி உள்ளனர். சி. விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் நாளை இணைய இருப்பதாகவும் அவர்களுடன் மாவட்ட செயலாளர்கள், முன்னாள் எம் எல் ஏ-க்கள் என பலரும் இணைகிறார்கள் என தகவல்கள் கூறுகின்றன.
இதற்கிடையில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக மீண்டும் சி.வி. சண்முகம், எஸ்பி வேலுமணி, நத்தம் விஸ்வநாதன் உள்ளிட்டோர் போர்கொடி தூக்கி உள்ளனர். குறிப்பாக எஸ்பி வேலுமணி தனது ஆதரவாளர்களை அழைத்து ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தி இருக்கிறார். அந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் திமுகவை எந்த கட்சி அதிகம் எதிர்கிறதோ அந்த பக்கம் செல்லலாம் என்றும் அதேசமயம் உங்களின் முடிவுக்கு கட்டுப்படுகிறோம் என்றும் அதரவாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இருப்பினும் எஸ்பி வேலுமணி விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைய தயங்குவதாக கூறப்படுகிறது. அவர் அண்ணாமலையின் புதிய கட்சியின் செயல்பாடுகளை பார்த்துவிட்டு எந்த முடிவுக்கும் வர உள்ளதாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்றன.
பாஜக மாநில தலைவராக இருந்த அண்ணாமலை கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பாக அக்கட்சியில் இருந்து விலகினார். தற்போது வி தி லீடர் இயக்கத்தை செயபடுத்தி வரும் அவர் விரைவில் புதிய கட்சியும் தொடங்க உள்ளார். அண்ணாமலைக்கு இளைஞர்களின் ஆதரவு இருக்கிறது. அதேசமயம் கொங்கு மண்டலத்தில் அவருக்கென ஒரு செல்வாக்கு உள்ளது. இதனால் அவர் பக்கம் சில ஆரசியல்வாதிகள் செல்ல இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்பி வேலுமணி, அண்ணாமலையின் கட்சி செயல்பாடுகளை பார்த்துவிட்டு பின்னர் ஒரு முடிவுக்கு வர அவர் முடிவெடுத்திருப்பதாக கூறப்படும் செய்து அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.