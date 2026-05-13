/நீக்கப்படும் எடப்பாடி பழனிசாமி? இனி அதிமுக நிலை என்ன?

இன்று அதிமுகவை சேர்ந்த பலரும் விஜய்க்கு தங்களது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளனர். அதிமுக தரப்பில் உள்ள 47 எம்.எல்.ஏ.க்களில் 25 பேர் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.
இன்று சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவாக 144 பேர் வாக்களித்துள்ளனர். இதனால், விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகம் சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபித்துள்ளது. எனவே, விஜய் தலைமையிலான ஆட்சி நடைபெறுவதற்கு இனி எந்த சிக்கலும் இல்லை. சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, தனிப்பெரும்பான்மை கட்சியாக உருவெடுத்தது தமிழக வெற்றி கழகம். அதன் பின்னர் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிகள் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்தன. இதன் காரணமாக விஜய் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றுக்கொண்டார். அதன் பின்னர் சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்ட நிலையில், இன்று அதிமுகவை சேர்ந்த பலரும் விஜய்க்கு தங்களது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளனர். அதிமுக தரப்பில் உள்ள 47 எம்.எல்.ஏ.க்களில் 25 பேர் விஜய்க்கு ஆதரவாகவும், 22 பேர் விஜய்க்கு எதிராகவும் வாக்களித்துள்ளனர். இதனால் இனி அதிமுகவின் எதிர்காலம் என்ன ஆகும் என்ற கேள்விகள் தற்போது எழுந்துள்ளன.
இன்று நடைபெற்ற சட்டசபையில் நம்பிக்கை தீர்மானம் குறித்து பேசும்போது, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, எம்.ஜி.ஆர். மற்றும் ஜெயலலிதா என்ற இரு பெரும் தலைவர்களையும் குறிப்பிட்டு, “மக்களை சந்தித்தே இந்த தேர்தலை சந்தித்தோம். அதில் 47 தொகுதிகளில் மக்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு அளித்துள்ளனர். அதிமுக ஆட்சி வரும் என்று நம்பித்தான் மக்கள் எங்களது இரட்டை இலைக்கு வாக்களித்துள்ளனர். தற்போது எங்களிடம் 47 எம்.எல்.ஏ.க்கள் உள்ளனர். அதிமுகவின் பத்தாண்டு கால ஆட்சியில் தமிழ்நாடு முதன்மை மாநிலமாக இருந்தது. தற்போது அதிமுகவில் சில கருத்து வேறுபாடுகள் உள்ளன. இதனை முதலமைச்சர் ஆதரிப்பது சரியல்ல. குதிரைப் பேரம் நடைபெறுகிறது என்ற சந்தேகம் எனக்கு உள்ளது.
இந்த தேர்தலில் 66 சதவீதம் பேர் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு வாக்களிக்கவில்லை. அதிமுகவில் உள்ள சிலருக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுப்பதாக ஆசை காட்டி வருவதாக தகவல்கள் வருகின்றன. தூய்மையான ஆட்சியை நடத்துவதாக விஜய் கூறியிருக்கிறார்; அந்த எண்ணத்தில் எந்த மாற்றமும் இருக்கக் கூடாது. தமிழக வெற்றி கழக அரசுக்கு ஆதரவு அளிக்க முடியாது” என்று தெரிவித்தார்.
இதனை தொடர்ந்து சட்டமன்றத்தில் எஸ்.பி. வேலுமணி பேசும்போது, அதிமுகவை சேர்ந்த சிலர் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர். இதனால் சட்டசபையில் சிறிது நேரம் கடும் அமளி நிலவியது. அதன் பின்னர் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது. மொத்தம் ஆறு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு இந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. இதில் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவாக 144 பேர் வாக்களித்தனர். அதில் அதிமுகவை சேர்ந்த 25 பேரும் அடங்குவர். விஜய் அரசுக்கு எதிராக 22 பேர் வாக்களித்தனர். அந்த 22 பேரும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவில் உள்ள அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஆவர். மேலும், 5 பேர் நடுநிலையாக இருந்தனர். இதன் மூலம் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் விஜய் வெற்றி பெற்றார்.
தற்போது 47 உறுப்பினர்களை கொண்ட அதிமுகவில், 25 பேர் விஜய்க்கு ஆதரவாகவும், 22 பேர் விஜய்க்கு எதிராகவும் வாக்களித்துள்ளனர். எடப்பாடி பழனிச்சாமி வேண்டாம் என்று எஸ்.பி. வேலுமணி, விஜயபாஸ்கர், சி.வி. சண்முகம் போன்றோர் எதிர்ப்பை தெரிவித்து வருகின்றனர். நேற்று விஜய் இவர்களை நேரில் சந்தித்ததும் பெரும் பேசுபொருளானது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் இதுவரை சந்தித்த அனைத்து தேர்தல்களிலும் அதிமுக தோல்வி அடைந்துள்ளது. தொடர்ந்து இரண்டு முறை ஆட்சியை அவர்கள் பிடிக்க முடியவில்லை. இதனால் பலரும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையை கடுமையாக விமர்சித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. அந்த அதிருப்தியின் வெளிப்பாடாகத்தான் தற்போது விஜய்க்கு ஆதரவாக பாதிக்கும் மேற்பட்ட எம்.எல்.ஏ.க்கள் வாக்களித்துள்ளனர்.
மேலும், அவர்களுக்கு தமிழக வெற்றி கழகத்தில் அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படும் என்ற சந்தேகமும் இருந்து வருகிறது. இருப்பினும், அது குறித்து இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியாகவில்லை. அதிமுக பொதுச்செயலாளராக இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மாற்றப்படுவாரா, கட்சிக்குள் அடுத்தடுத்து என்ன பிரச்சனைகள் உருவாக போகின்றன என்ற கவலையில் அதிமுக தொண்டர்கள் உள்ளனர்.
1. தமிழக சட்டசபையில் நடந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெற்றது யார்?
இன்று நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றது. வாக்கெடுப்பில் விஜய்க்கு ஆதரவாக 144 எம்.எல்.ஏ-க்கள் வாக்களித்தனர்.
2. அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் யாருக்கு வாக்களித்தனர்?
அதிமுகவில் உள்ள மொத்தம் 47 எம்.எல்.ஏ-க்களில் 25 பேர் விஜய்க்கு ஆதரவாகவும், 22 பேர் விஜய்க்கு எதிராகவும் வாக்களித்துள்ளனர். மேலும் 5 உறுப்பினர்கள் நடுநிலை வகித்தனர்.
3. விஜய் அரசுக்கு ஆதரவு அளித்த எதிர்க்கட்சி எம்.எல்.ஏ-க்கள் யார்?
எஸ்.பி. வேலுமணி, விஜயபாஸ்கர், சி.வி. சண்முகம் ஆகியோர் தலைமையிலான 25 அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் முடிவுக்கு மாறாக விஜய் அரசுக்கு ஆதரவு அளித்துள்ளனர்.