English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஸ்பெயின் நாட்டினர் வெள்ளை நிற ஆடை அணிந்து அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் சாமி தரிசனம்

ஸ்பெயின் நாட்டினர் வெள்ளை நிற ஆடை அணிந்து 50 க்கும் மேற்பட்டவர்கள் அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் சாமி தரிசனம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 13, 2025, 07:13 PM IST
  • பிரசாதங்கள் மற்றும் மாலை மரியாதை செய்யப்பட்டது
  • வெள்ள நிறை ஆடை அணிந்து அண்ணாமலையாரை தரிசனம் செய்தனர்

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஆகஸ்ட் 28 முக்கியமான நாள்! ஏன் தெரியுமா?
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஆகஸ்ட் 28 முக்கியமான நாள்! ஏன் தெரியுமா?
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், புகழ், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
camera icon9
Guru Peyarchi
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், புகழ், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
10 நிமிடம் நடிக்க இத்தனை கோடி சம்பளமா? கூலி படத்தில் அமீர்கானின் சம்பளம்!
camera icon7
Aamir Khan
10 நிமிடம் நடிக்க இத்தனை கோடி சம்பளமா? கூலி படத்தில் அமீர்கானின் சம்பளம்!
கூலி பட விழாவில் ரஜினி அணிந்திருந்த வாட்ச்..விலை என்ன தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
கூலி பட விழாவில் ரஜினி அணிந்திருந்த வாட்ச்..விலை என்ன தெரியுமா?
ஸ்பெயின் நாட்டினர் வெள்ளை நிற ஆடை அணிந்து அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் சாமி தரிசனம்

அண்ணாமலையார் கோயில் திருவண்ணாமலையில் உள்ள ஒரு சிவன் கோயிலாகும். இது சிவபெருமானின் பஞ்சபூத தலங்களில் அக்னித் தலமாகும். இது தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலங்களில் நடுநாட்டு தலங்களில் ஒன்றாகும். திருவாசகத் திருத்தலங்களில் ஒன்று என்ற பெருமையினையும் கொண்ட தலமாகும்.

இத்தலத்தின் மூலவர் திருவண்ணாமலையார் என்றும், அம்பிகை உண்ணாமுலையாள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். நினைத்தாலே முக்தி தரும் தலம் எனும் பெருமையைக் கொண்ட தலமாகவும் அறியப்படுகிறது.

இத்தகைய பிரசித்தப்பட்ட இந்த கோவிலில் ஸ்பெயின் நாட்டினர் வெள்ளை நிற ஆடை அணிந்து 50 க்கும் மேற்பட்டவர்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர். அருணாச்சலேஸ்வரர் மந்திரத்தை ஜெபித்தபடி தியானம் மேற்கொண்டு அண்ணாமலையாரை தரிசனம் செய்தனர். 

இவர்கள் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வந்து மன நிம்மதி அடைவதாகவும் நெகழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளனர்.

பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாக விளங்கும் திருவண்ணாமலை மாநகரில் அமைந்துள்ள அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலுக்கு கடந்த சில மாதங்களாகவே வெளிநாட்டு பக்தர்கள், வெளி மாநில பக்தர்கள் என அனைவரும் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலில் தரிசனம் செய்வதும், கோவிலில் பின்புறம் உள்ள மலையை சிவனாக எண்ணி பரதநாட்டியம், கோலாட்டம், சிவதாண்டவம் ஆடியபடி கிரிவலம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் இன்று அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் ஸ்பெயின் நாட்டினர் 50 க்கும் அதிகமானோர் வெள்ள நிறை ஆடை அணிந்து அண்ணாமலையாரை தரிசனம் செய்தனர், பின்னர் அனைவரும் சிவாச்சாரியார் அண்ணாமலையார் மந்திரத்தை சொல்ல சொல்ல அவர்களும் சொல்லி மகிழ்ந்து அண்ணாமலையாரை வழிபட்டனர், ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வருவதாகவும், அண்ணாமலையார் கோவிலுக்கு வந்தால் மனநிறையுடன் இருப்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர், தொடர்ந்து கோவில் வளாகத்தில் அனைவரும் தியானம் செய்தனர், திருக்கோவில் சார்பில் அவர்களுக்கு பிரசாதங்கள் மற்றும் மாலை மரியாதை செய்யப்பட்டது.

மேலும் படிக்க | பெண்களுக்கு ரூ. 25 லட்சம் கடன், தமிழ்நாடு அரசின் லேட்டஸ்ட் அறிவிப்பு - முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | E-Shram Card: ரூ.3,000 மாத ஓய்வூதியம், இலவச காப்பீடு தரும் அரசு ஓய்வூதிய திட்டம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Spain PeopleDarshanArunachaleswarar Temple

Trending News