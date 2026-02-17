English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட் 2026 நிறைவு! சபாநாயகர் அப்பாவு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட் 2026 நிறைவு! சபாநாயகர் அப்பாவு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

Speaker Announces Discussion Schedule: 2026-27 தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட் மற்றும் வேளாண் பட்ஜெட் சட்டப்பேரவையில் தாக்கல். விவாத அட்டவணை மற்றும் நேரலை குறித்த சபாநாயகரின் விளக்கம் மற்றும் சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் மற்றும் முக்கிய அறிவிப்புகள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 17, 2026, 03:54 PM IST

தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட் 2026 நிறைவு! சபாநாயகர் அப்பாவு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

TN Assembly Session Date: தமிழக சட்டப்பேரவையில் 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் வேளாண் வரவு செலவு திட்டம் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இது குறித்த விவாதங்கள் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு நடைபெறும் என்றும், எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் நேரலை துண்டிக்கப்படுவதாகக் கூறப்படும் புகாரில் உண்மையில்லை என்றும் சபாநாயகர் அப்பாவு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

சபாநாயகர் அப்பாவு பேட்டியின் முக்கிய அம்சம்

இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை: 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையை நிதி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சர் இன்று சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்தார்.

வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை: அதனைத் தொடர்ந்து, வேளாண்மைத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் வேளாண் வரவு செலவு திட்டத்திற்கான இடைக்கால அறிக்கையை வாசித்தார்.

ஆய்வுக்குழு கூட்டம்: சபாநாயகர் தலைமையில் நடைபெற்ற அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டத்தில், அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கான (நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள்) விவாதங்கள் குறித்து முடிவு செய்யப்பட்டது.

விவாதங்கள்: தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகள் மற்றும் வேளாண் திட்டங்கள் மீதான விவாதங்கள் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு நடைபெறும்.

விவாதம்: நாளை மறுநாள் நிதி அமைச்சரும், வேளாண் அமைச்சரும் விவாதங்களுக்கு பதிலளிப்பார்கள். மேலும், 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான முன்பண கோரிக்கைகளும், 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான கூடுதல் செலவினங்களுக்கான மானிய கோரிக்கைகளும் அன்றே நிறைவேற்றப்படும்.

நேரலை குறித்த விளக்கம்: எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் உரைகள் நேரலையில் துண்டிக்கப்படுவதாக எழுப்பப்பட்ட புகாரை சபாநாயகர் மறுத்தார். கேள்வி-பதில் நேரம், அமைச்சர்களின் பதில்கள் மற்றும் முதலமைச்சரின் தனி தீர்மானங்கள் அனைத்தும் முழுமையாக நேரலை செய்யப்படுவதாக அவர் விளக்கமளித்தார்.

சட்டமன்ற மரபு: ஆளுநர் உரை மற்றும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தொடர்பான நடைமுறைகள் வழக்கம் போல மரபுப்படியே பின்பற்றப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

TN Budget: இடைக்கால வரவு செலவு திட்டம்

முன்னதாக பிப்ரவரி 17, 2026 காலை தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான இடைக்கால வரவு செலவு திட்டதை (Interim Budget) சட்டசபையில் தாக்கல் செய்தார். அதன் விவரம்.

கல்வித் துறை: பள்ளி கல்வித்துறைக்கு ₹48,534 கோடி மற்றும் உயர்கல்வித் துறைக்கு ₹8,505 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

மகளிர் நலன்: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்திற்காக சுமார் 1.3 கோடி பெண்கள் பயனடைந்து வருவதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், மகளிர் விடியல் பயணத் திட்டத்திற்காக ₹4,000 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

சமூகப் பாதுகாப்பு: பல்வேறு சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களுக்கு மொத்தம் ₹5,463 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஓய்வூதியத் திட்டம்: அரசு ஊழியர்களின் நீண்டகாலக் கோரிக்கையை ஏற்று 'உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தை' (TAPS) செயல்படுத்த ₹11,000 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

சுகாதாரத் துறை: மருத்துவத் துறைக்காக ₹22,090 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

நெடுஞ்சாலைத் துறை: மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறைக்கு ₹21,132 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

எரிசக்தி: மின்சாரத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய எரிசக்தித் துறைக்கு ₹18,091 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஊரக வளர்ச்சி: ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறைக்கு ₹28,687 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

வீட்டு வசதி: 'கலைஞர் கனவு இல்லம்' திட்டத்தின் கீழ் கூடுதலாக ஒரு லட்சம் வீடுகள் கட்டப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நான் முதல்வன்: இத்திட்டத்தின் மூலம் இதுவரை 48 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்களுக்கு திறன் பயிற்சி சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

மாணவர்களுக்கு லேப்டாப்: 10 லட்சம் மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டத்தில் இதுவரை 6 லட்சம் பேருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மெட்ரோ ரயில்: கோவை மற்றும் மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசின் ஒப்புதலைப் பெறத் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நூலகங்கள்: கோவை, திருச்சி, கடலூர், சேலம் மற்றும் திருநெல்வேலி ஆகிய இடங்களில் பிரம்மாண்ட நூலகங்கள் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

மொத்தக் கடன்: 2026-27 ஆம் நிதியாண்டில் தமிழ்நாட்டின் மொத்தக் கடன் ₹10.62 லட்சம் கோடியாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வரி வருவாய்: மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் ₹2,29,579 கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

