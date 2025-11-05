தமிழ்நாட்டில் SIR பணிகள்! உங்களிடம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்!

இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவின்படி, தமிழ்நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியலை சரிபார்த்து, புதுப்பிக்கும் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி நேற்று நவம்பர் 4 முதல் தொடங்கியுள்ளது. ஒரு மாதம் நடைபெறும் இந்த பணியின் மூலம், வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள தவறுகளை திருத்துவது, புதிய வாக்காளர்களை சேர்ப்பது மற்றும் தகுதியற்றவர்களை நீக்குவது போன்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். Special Intensive Revision என்பது, வாக்காளர் பட்டியலை வீடு வீடாக சென்று சரிபார்க்கும் ஒரு விரிவான மற்றும் தீவிரமான நடவடிக்கையாகும். இதன் முக்கிய நோக்கங்கள் பின்வருமாறு.
- ஜனவரி 1, 2026 அன்று 18 வயது பூர்த்தியடையும் புதிய வாக்காளர்களை பட்டியலில் சேர்ப்பது.
- இறந்தவர்கள், வேறு இடத்திற்கு நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்கள் மற்றும் போலி வாக்காளர்களின் பெயர்களை நீக்குவது.
- வாக்காளர்களின் பெயர், முகவரி, புகைப்படம் போன்றவற்றில் உள்ள தவறுகளை சரிசெய்வது.
- ஒரு பிழையற்ற, துல்லியமான வாக்காளர் பட்டியலை தயாரிப்பதே இந்த SIR பணியின் குறிக்கோள்.
வீடு தேடி வரும் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள்
நவம்பர் 4 முதல் டிசம்பர் 4 வரை, சுமார் 77000 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் வீடு வீடாக சென்று வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பு பணியில் ஈடுபடுவார்கள். அவர்கள் முன்பே ஓரளவு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட கணக்கெடுப்பு படிவங்களை ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் வழங்குவார்கள். வாக்காளர்கள் அந்த படிவங்களை சரிபார்த்து, தேவையான திருத்தங்களை செய்து, தங்கள் சமீபத்திய புகைப்படத்தை ஒட்டி, அலுவலரிடம் திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும். ஒருவேளை அலுவலர் வரும் போது வீட்டில் யாரும் இல்லை என்றால், அவர்கள் மூன்று முறை வரை வருவார்கள். மேலும், அவர்கள் வரும் தேதிகள் முன்கூட்டியே அந்தந்த பகுதிகளில் அறிவிக்கப்படும்.
இந்த முதல் கட்டத்தில் ஆவணங்கள் தேவையா?
இந்த முதல் கட்ட வீடு வீடாக சரிபார்க்கும் பணியின் போது, வாக்காளர்கள் எந்தவிதமான ஆவணங்களையும் சமர்ப்பிக்க தேவையில்லை என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. வாக்காளர்கள், தங்களுக்கு வழங்கப்படும் படிவத்தை சரிபார்த்து, கையொப்பமிட்டு வழங்கினால் மட்டுமே போதுமானது. ஆன்லைன் மூலமாகவும் voters.eci.gov.in என்ற இணையதளத்தில் இந்த படிவத்தை பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்கலாம். டிசம்பர் 9ம் தேதி, வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும். அதன் பிறகு, டிசம்பர் 9 முதல் ஜனவரி 8, 2026 வரை, வாக்காளர்கள் தங்கள் பெயர் பட்டியலில் சரியாக உள்ளதா என சரிபார்த்து, திருத்தங்கள் அல்லது ஆட்சேபனைகளை தெரிவிக்கலாம்.
ஒருவேளை, 2002-2005 காலகட்டத்தில் நடைபெற்ற முந்தைய சிறப்பு திருத்தத்தின்போது உங்கள் பெயர் அல்லது உங்கள் பெற்றோரின் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இல்லாமல் இருந்தால், நீங்கள் உங்கள் தகுதியை நிரூபிக்க சில ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருக்கும். பிறப்பு சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட், கல்வி சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை போன்ற ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றைக் காட்டி, உங்கள் பெயரை பட்டியலில் உறுதி செய்து கொள்ளலாம். எனவே, அனைத்து வாக்காளர்களும் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, தங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் சரியாக உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்துகொள்ளுமாறு தேர்தல் ஆணையம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
முக்கிய தேதிகள்
- வீடு வீடாக சரிபார்ப்பு: நவம்பர் 4 - டிசம்பர் 4, 2025.
- வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு: டிசம்பர் 9, 2025.
- திருத்தங்கள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள்: டிசம்பர் 9, 2025 - ஜனவரி 8, 2026.
- இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு: பிப்ரவரி 7, 2026.
