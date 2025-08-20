English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி, மாணவர்களுக்கு காத்திருக்கும் குட் நியூஸ்

Tamil Nadu Government : அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதன் மூலம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ் காத்திருக்கிறது.இதன் விவரத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 20, 2025, 01:32 PM IST
  • அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி
  • அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறையின் முன்னெடுப்பு

அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி, மாணவர்களுக்கு காத்திருக்கும் குட் நியூஸ்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பள்ளி வழிகாட்டி பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.பள்ளி புத்தாக்க மேம்பாட்டு திட்டம் 4.0 என்ற இந்த திட்டத்தில் பயிற்சி பெறும் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள், அதன்பிறகு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து, புதிய தொழில் கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிப்பது, தொழில் முனைவோர் கலாச்சாரத்தை வளர்ப்பது, தொழில் முனைதல் மற்றும் தலைமைத்துவ பண்புகளை உருவாக்குதல் போன்ற பல்வேறு பயிற்சிகள் வழங்க உள்ளனர். இந்த பயிற்சியை புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அம்மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார். 

அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், மாநகராட்சி, முதன்மைக் கல்வி அலுவலகத்தில், தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், யுனிசெப் மற்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறை ஆகியவை இணைந்து நடத்தும், பள்ளிப் புத்தாக்க மேம்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ், பள்ளி வழிகாட்டி ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சியினை, மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கடந்த 18 ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்ததுடன், ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி குறித்த சுவரொட்டி மற்றும் கையேட்டினை வழங்கி பேசினார். அப்போது அவர் பேசும்போது தெரிவித்ததாவது; தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் பல்வேறு கல்வி சார்ந்த திட்டங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். அந்தவகையில், மாணவர்களின் கல்வித்தரத்தினை உயர்த்தும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

மேலும் படிக்க: 1967, 77 தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் நடந்தது என்ன? விஜய் இதை குறிப்பிடுவது ஏன்?

பள்ளி புத்தாக்க மேம்பாட்டு திட்டம்

அதன்படி, தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், யுனிசெப் மற்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறை ஆகியவை இணைந்து அரசுப் பள்ளியில் 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு "பள்ளி புத்தாக்க மேம்பாட்டு திட்டம் 4.0” -ஆனது 2025-26 ஆம் கல்வி ஆண்டில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் சென்னையில் மாநில, மாவட்ட முதன்மை கருத்தாளர்களுக்கு (மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் மாவட்ட திட்ட மேலாளர் ஆகியோருக்கு) பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். 

பள்ளி மாணவர்களுக்கு பயிற்சி

இதன்பின்னர், அவர்களின் மூலம் அரசு, அரசு உதவிபெறும், பகுதி அளவில் உதவி பெறும், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் ஒரு பட்டதாரி ஆசிரியர் மற்றும் ஒரு முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர், உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் ஒரு பட்டதாரி ஆசிரியர் ஆகியோரை வழிகாட்டி ஆசிரியர்களாக நியமித்து, அவர்களுக்கு மாவட்ட முதன்மை கருத்தாளர்கள் மூலம் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு, அவ்வழிகாட்டி ஆசிரியர்கள் மூலம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து, புதிய தொழில் கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிப்பது, தொழில் முனைவோர் கலாச்சாரத்தை வளர்ப்பது, தொழில் முனைதல் மற்றும் தலைமைத்துவ பண்புகளை உருவாக்குதல் போன்ற பல்வேறு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளது.

தொழில் முனைவோர்களாக மாற்றுதல்

அதன்படி, மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும், முதுகலை பட்டதாரி வழிகாட்டி ஆசிரியர்களுக்கு இப்பயிற்சியானது இன்றையதினம் வழங்கப்படுகிறது. இப்பயிற்சியினை முறையாக பெற்று தங்களது பள்ளிகளில் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளில் ஆர்வம் உள்ள அறிவியல் நாட்டம் மற்றும் அறிவியல் மனப்பான்மை உள்ள மாணவர்களைக் கண்டறிந்து, அந்த மாணவர்களை 5 நபர்கள் கொண்ட குழுக்களாக பிரித்து அம்மாணவர்களின் சிந்தனைத் திறனை ஊக்குவித்து, புதிய சிந்தனைகளை உருவாக்கி அவற்றை அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளாக மாற்றி, வணிக ரீதியில் அம்மாணவர்களை தொழில் முனைவோர்களாக மாற்றி, இந்த சமுதாயம் பயன்படும் வகையில் அவர்களும் வளர்ந்து இந்த தேசமும் வளர்வதற்கு நீங்கள் ஆற்றக்கூடிய இச்செயல்பாடு மிக முக்கியமானது ஆகும்.
எனவே, இத்திட்டத்தினை பள்ளிகளில் மிகச் சிறப்பாக செயல்படுத்தி மாணவர்களின் வருங்காலத்தையும், அவர்கள் மூலம் இத்தேசத்தின் வளர்ச்சியையும், வளமாக்குவதற்கு நீங்கள் உற்ற துணையாக இருந்து செயல்பட வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டார்.

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் ரூ.1 கோடி தொழில் கடன்... இவர்களுக்கு மட்டும் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil Nadu governmentgovernment school teachersSpecial TrainingTN education departmentTeacher Training Tamil Nadu

