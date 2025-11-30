English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  காஞ்சிபுரம் கச்சபேஸ்வரர் கோவிலில் கடை ஞாயிறு விழா: பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன்

காஞ்சிபுரம் கச்சபேஸ்வரர் கோவிலில் கடை ஞாயிறு விழா: பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன்

இந்த ஆண்டு கார்த்திகை மாதம் தொடங்கிய நிலையில், முதல் வார கடை ஞாயிறு விழா தொடங்கிவிட்டது. இன்று (கார்த்திகை இரண்டாம் வார ஞாயிற்றுக்கிழமை) கடை ஞாயிறு விழா நடைபெற்று வருகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 30, 2025, 06:27 PM IST
காஞ்சிபுரம் கச்சபேஸ்வரர் கோவிலில் கடை ஞாயிறு விழா: பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன்

கோயில் நகரமான காஞ்சிபுரத்தில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற கச்சபேஸ்வரர் திருக்கோயில், தலைவலி, காது, மூக்கு, தொண்டை வலி உள்ளிட்ட உடல் உபாதைகள் நீக்கும் ஒரு புண்ணிய ஸ்தலமாக விளங்குகிறது.

இத்திருத்தலத்தில், கார்த்திகை மாதங்களில் வரும் ஐந்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கடை ஞாயிறு விழா வெகு விமரிசையாக நடைபெறும். இவ்விழாவில் பக்தர்கள் மண்டை விளக்கு எனும் பிரத்தியேக நேர்த்திக்கடனைச் செலுத்துகின்றனர். 

பச்சரிசி மாவு மற்றும் வெல்லம் கொண்டு அகல் விளக்குகள் தயார் செய்யப்படுகின்றன. இந்த விளக்குகளை ஏற்றி, மண் சட்டிக்குள் வைத்து தலையில் ஏந்தி, சாமி தரிசனம் செய்து கோயில் பிரகாரங்களில் வலம் வந்தால், உடல் உபாதைகள் நீங்கும் என்பது ஐதீகம். இந்த விழாவில் உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமின்றி, பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் பக்தர்கள் வந்து தங்கள் நேர்த்திக்கடனைச் செலுத்துவது வழக்கம்.

இந்த ஆண்டு கார்த்திகை மாதம் தொடங்கிய நிலையில், முதல் வார கடை ஞாயிறு விழா தொடங்கிவிட்டது. இன்று (கார்த்திகை இரண்டாம் வார ஞாயிற்றுக்கிழமை) கடை ஞாயிறு விழா நடைபெற்று வருகிறது.

விழாவையொட்டி மூலவர் கச்சபேஸ்வரருக்கும், சுத்தாம்பிகை அம்மையாருக்கும் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடத்தப்பட்டன. 'மிதிலி' புயல் முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக மழைக்கான வாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததால், குறைந்த அளவிலான பக்தர்களே நேர்த்திக்கடன் செலுத்த வந்திருந்தனர். பக்தர்கள் தங்கள் குடும்பத்துடன் வந்து, அரிசி மாவினால் விளக்குகளைத் தயார் செய்து, விநாயகர் மற்றும் கொடிமரம் அருகே அர்ச்சனைகள் செய்து, பின் தீபம் ஏற்றி தலையில் வைத்து, கோயில் பிரகாரங்களில் வலம் வந்து தங்கள் நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றி, நோய் தீர வேண்டி சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைவரும் வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்கின்றனர்.

கடை ஞாயிறு விழாவை முன்னிட்டு, திருக்கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் பக்தர்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் சிறப்பாகச் செய்யப்பட்டுள்ளன:

தண்ணீர் வசதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
முதியோர்கள் எளிதில் தரிசனம் செய்ய சிறப்பு தரிசனங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
பக்தர்களின் பாதுகாப்பிற்காகப் போலீசாரும், ஊர்க்காவல் படையினரும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

