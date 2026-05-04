தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஸ்ரீபெரும்புதூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஸ்ரீபெரும்புதூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீபெரும்புதூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 29 தொகுதியாகும். ஸ்ரீபெரும்புதூர் இன்று ஒரு சாதாரண நகராட்சியாக மட்டுமல்லாமல் உலக வரைபடத்தில் இடம்பிடித்த ஒரு தொழில்துறை மையமாக உருவெடுத்துள்ளது .
ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
ஸ்ரீபெரும்புதூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
காங்கிரஸ் (CONGRESS): கே. செல்வபெருந்தகை (திமுக கூட்டணி)
அதிமுக (ADMK): கே. பழனி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சிந்து
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கே. தென்னரசு
ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 3,81,750
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,84,564
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,97,123
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 63
ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 86.09% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
ஸ்ரீபெரும்புதூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கே. செல்வபெருந்தகை காங்கிரஸ் (திமுக கூட்டணி) - 1,15,353 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: பழனி அதிமுக - 1,04,474 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: புஷ்பராஜ் (நாதக) - 22,034 வாக்குகள்
ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் 74.40% வாக்குகள் பதிவாகின.
